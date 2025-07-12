14 июня 1985 года в небольшой деревне Шенген, расположенной в Люксембурге, была подписана историческая веха в европейской интеграции — соглашение, которое установило поэтапную отмену пограничного контроля на внутренних границах между Германией, Францией, Нидерландами, Бельгией и Люксембургом. Этот шаг стал основой для создания Шенгенской зоны, которая спустя 40 лет охватывает 29 государств Европы и оказывает огромное влияние на жизнь более 450 миллионов человек. Об этом рассказывает DNEWS.

Первые шаги в реализации соглашения были сделаны только в марте 1995 года. За десятилетие подготовительных работ, Шенгенская зона изменила ситуацию с передвижением по Европе. Сейчас граждане стран Шенгена могут свободно путешествовать по регионам без паспортного контроля. Это сыграло важную роль в экономическом и социальном развитии.

Сегодня Шенгенская зона охватывает 29 государств с населением более 450 миллионов человек. Каждый день примерно 3,5 миллиона людей пересекают внутренние границы без паспортного контроля, и, возможно, среди них — и вы, наши читатели.

Швейцария в Шенгенской зоне

Швейцария присоединилась к Шенгену 12 декабря 2008 года в рамках Второго пакета двусторонних соглашений с Европейским Союзом (Bilaterale II). С того времени граждане и постоянные жители Швейцарии могут свободно путешествовать по соседним странам. В 2009 году отмена паспортного контроля для шенгенских рейсов вступила в силу и в аэропортах.

Тем не менее, соглашение предусматривает возможность временного восстановления пограничного контроля в случае угрозы общественной безопасности. Например, такие меры были введены в период пандемии COVID-19. На данный момент внутренний контроль действует в 11 странах Шенгенской зоны, включая большинство соседей Швейцарии. Исключение составляют Австрия и Италия, которые не проводят регулярный контроль на границе со Швейцарией.

Проблемы и вызовы

Одной из причин восстановления контроля на границе называют высокий уровень нелегальной миграции. Например, недавно Берн раскритиковал планы Берлина по разворачиванию мигрантов на границе с Швейцарией. Эти меры также обусловлены актуальными угрозами для безопасности.

Чтобы вернуть полную свободу передвижения внутри зоны, необходимо усилить защиту внешних границ и провести цифровую модернизацию системы. Это подчеркнуто в последнем докладе Совета ЕС по Шенгену.

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Источник, фото: Swissinfo