Суббота, 12 июля, 2025
20.4 C
Киев
type here...
Шенгенской зоне 40 лет. Узнайте, как она изменила Европу и какие вызовы стоят перед ней сегодня. Временный контроль — это реальность!
Шенгенской зоне 40 лет. Узнайте, как она изменила Европу и какие вызовы стоят перед ней сегодня. Временный контроль — это реальность!
Общество
Время чтения 1 мин.

Шенгенская зона: 40 лет свободы передвижения в Европе

14 июня 1985 года в небольшой деревне Шенген, расположенной в Люксембурге, была подписана историческая веха в европейской интеграции — соглашение, которое установило поэтапную отмену пограничного контроля на внутренних границах между Германией, Францией, Нидерландами, Бельгией и Люксембургом. Этот шаг стал основой для создания Шенгенской зоны, которая спустя 40 лет охватывает 29 государств Европы и оказывает огромное влияние на жизнь более 450 миллионов человек. Об этом рассказывает DNEWS.

Первые шаги в реализации соглашения были сделаны только в марте 1995 года. За десятилетие подготовительных работ, Шенгенская зона изменила ситуацию с передвижением по Европе. Сейчас граждане стран Шенгена могут свободно путешествовать по регионам без паспортного контроля. Это сыграло важную роль в экономическом и социальном развитии.

Сегодня Шенгенская зона охватывает 29 государств с населением более 450 миллионов человек. Каждый день примерно 3,5 миллиона людей пересекают внутренние границы без паспортного контроля, и, возможно, среди них — и вы, наши читатели.

Швейцария в Шенгенской зоне

Швейцария присоединилась к Шенгену 12 декабря 2008 года в рамках Второго пакета двусторонних соглашений с Европейским Союзом (Bilaterale II). С того времени граждане и постоянные жители Швейцарии могут свободно путешествовать по соседним странам. В 2009 году отмена паспортного контроля для шенгенских рейсов вступила в силу и в аэропортах.

Тем не менее, соглашение предусматривает возможность временного восстановления пограничного контроля в случае угрозы общественной безопасности. Например, такие меры были введены в период пандемии COVID-19. На данный момент внутренний контроль действует в 11 странах Шенгенской зоны, включая большинство соседей Швейцарии. Исключение составляют Австрия и Италия, которые не проводят регулярный контроль на границе со Швейцарией.

Проблемы и вызовы

Одной из причин восстановления контроля на границе называют высокий уровень нелегальной миграции. Например, недавно Берн раскритиковал планы Берлина по разворачиванию мигрантов на границе с Швейцарией. Эти меры также обусловлены актуальными угрозами для безопасности.

Чтобы вернуть полную свободу передвижения внутри зоны, необходимо усилить защиту внешних границ и провести цифровую модернизацию системы. Это подчеркнуто в последнем докладе Совета ЕС по Шенгену.

Ранее мы писали о том, что ЕС готовит новые правила приостановки безвиза: как это может затронуть украинцев.

Источник, фото: Swissinfo

Горячее за неделю

Общество

Какой лунный день 7 июля 2025 года: астрологический прогноз на 12 лунный день

0
Узнайте, что принесет 12-й лунный день 7 июля 2025 года. Астрологический прогноз на этот день, его влияние на здоровье, камни и сны.
Статьи

Сезон арбузов: как выбрать и не отравиться

0
Как выбрать арбуз, чтобы избежать отравления: советы по проверке на зрелость и безопасному хранению плодов.
Экономика

Законопроект о поддержке аграриев: изменения для малых и средних производителей

0
Законопроект №13312 обещает изменить рынок для аграриев. Какие изменения ждут фермеров, и что на самом деле скрывается за новыми мерами?
Культура

Как правильно писать: копать картошку и капать картошку

0
Узнайте, как правильно писать: "копать картошку" или "капать картошку". Правила использования этих выражений и объяснение ошибок.
Общество

Какой лунный день 10 июля 2025 года: прогноз на 15 лунные сутки

0
15-й лунный день 10 июля 2025 года: предсказания для здоровья, снов и камней, символы борьбы и очищения, астральные испытания.

Новое на сайте

Предыдущая статья
Успокоительные для собак и кошек: что можно давать питомцам
Следующая статья
Акклиматизация: как проходит и как облегчить симптомы

Dnews.dn.ua - Это актуальные новости о политике, обществе, культуре, экономике и спорте, собранные нашими корреспондентами с различных уголков земного шара

Рубрикатор

Выбор редактора

Поставки дальнобойных ракет от Германии начнутся в июле

0
Германия финансирует дальнобойные ракеты для Украины — поставки стартуют уже в июле. Поддержка охватывает связь, дроны и медицину.

Время восхода и захода солнца 10 июля 2025 в Украине

0
Время восхода и захода солнца 10 июля 2025 года для 24 городов Украины. Полезная информация для планирования дня.

Как научить детей выполнять обещания: важные шаги и практические советы

0
Узнайте, как научить детей выполнять обещания, улучшить дисциплину и развить ответственность. Простые и эффективные советы для родителей.

Присоединяйся!

Получите важные новости непосредственно в ваш почтовый ящик и оставайтесь на связи!

© Dnews.dn.ua. Все права защищены.