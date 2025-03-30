Що сталося в Кропивницькому за вихідні: обстріли, соціальні проблеми і культурні події

Найбільший резонанс викликала чергова атака безпілотників, яка зачепила регіон у ніч проти неділі, повідомляє сайт Новини Кропивницького.

Атака безпілотників на область

У ніч на 30 березня російські війська здійснили масовану атаку з використанням ракети та 111 дронів. Як повідомляє Суспільне Кропивницький, у Голованівському районі виникла пожежа внаслідок падіння уламків одного з безпілотників. Вогонь оперативно ліквідували, постраждалих немає.

Люди чекають висновків комісій після попередніх атак

Мешканці міста, чиї домівки були пошкоджені під час попередніх атак дронів, скаржаться на затримки в роботі міських комісій. Через це люди не можуть відремонтувати житло, попри те що на дворі вже весна. Наприклад, у сюжеті Суспільного одна з мешканок розповіла, що її будинок залишився без даху ще взимку, а комісія досі не надала жодного висновку.

Перехід на літній час і вплив на самопочуття

У ніч із суботи на неділю Україна перейшла на літній час. Як наголошують медики, адаптація може тривати до двох тижнів, особливо для людей із хронічними захворюваннями. Суспільне Кропивницький радить дотримуватись режиму сну, раціону та помірної фізичної активності.

Погода на вихідні в Кропивницькому

Мешканці Кропивницького зіткнулися з дощовою погодою. За даними Суспільного, у неділю в регіоні очікувалися короткочасні дощі з мокрим снігом, а температура коливалася від +2 до +6°C.

Працевлаштування переселенців в області

За останні три місяці в області працевлаштували 155 переселенців. Згідно з інформацією від обласного центру зайнятості, найбільше попитом користуються професії бухгалтера, кухаря та двірника.

Зарплати держслужбовців під питанням

Місцеву владу турбує фінансування зарплат держслужбовцям. За повідомленням Суспільного, у міськраді обіцяють, що кошти в бюджеті передбачено, але детальнішу інформацію ще не оприлюднено.

Обробка парків від кліщів

З приходом весни влада Кропивницького планує провести обробку зелених зон від кліщів. Як пише Gre4ka, до списку увійшли чотири парки, де навесні традиційно активізуються ці небезпечні паразити.

Прем’єра у театрі ляльок

29 березня в обласному театрі ляльок відбулася прем’єра нової вистави. За повідомленням Ugorod, подія зібрала повну залу глядачів і отримала схвальні відгуки як дітей, так і дорослих.

Акція на підтримку зниклих захисників

У центрі міста відбулася тиха акція на підтримку військовополонених та зниклих безвісти захисників. Про подію розповіли у виданні Доступ, зазначивши, що участь взяли родичі зниклих воїнів, які наголошують на необхідності продовжувати розшук та підтримку.

Велосипедисти з Кропивницького здобули 15 медалей

На позитивній ноті завершились спортивні вихідні: велосипедисти з Кропивницького вибороли 15 медалей на всеукраїнському чемпіонаті. Як інформує Gre4ka, спортсмени гідно представили область і посіли призові місця в різних категоріях.