Штрафы в поездах «Укрзализныци»: за что могут наказать пассажиров

Путешествуя поездами, пассажиры должны выполнять требования законодательства и соблюдать правила поведения на борту. За их нарушение предусмотрены штрафы, некоторые из которых могут быть незначительными, но есть и большие суммы.

Поэтому во избежание неприятностей стоит заранее ознакомиться с правилами, действующими в Укрзализныце. Подробную информацию о том, сколько и за что могут оштрафовать пассажиров Укрзализныци в 2025 году, можно найти в Кодексе Украины об административных правонарушениях.

Сколько придется заплатить за безбилетный проезд в поездах Укрзализныци

Одним из наиболее распространенных нарушений есть попытка путешествовать без билета. В таком случае штраф составляет десятикратную стоимость проезда. К примеру, если цена билета – 600 грн, то штраф будет 6 000 грн.

Оплату можно произвести в кассах, терминалах или через мобильные приложения. Поэтому лучше позаботиться о билете заранее, чтобы избежать лишних расходов.

Штрафы для пассажиров Укрзализныци в 2025 году

Хотя большинство штрафов не наносят значительный ущерб бюджету пассажира, получить их, конечно, не хочется. В 2025 году украинцы могут быть оштрафованы:

При превышении допустимой нормы ручной клади – 17 грн.

За нарушение правил пожарной безопасности – 850 грн. для физических лиц и 10 200 грн. для должностных лиц.

За нарушение правил перевозки опасных веществ или норм перевозки ручной клади – предупреждение или штраф от 102 до 170 грн.

За изготовление поддельных билетов или других проездных документов с целью продажи – штраф от 510 до 850 грн.

Также согласно Кодексу об административных правонарушениях, в частности статьи 110, за повреждение оборудования в вагонах или локомотивах предусмотрен штраф от 170 до 510 грн (от 10 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан).

Выброс мусора из окон или дверей вагонов, а также переход через колеи в неположенных местах карается штрафом от 34 до 170 грн (ст. 109 КУоАП).

Курение в запрещенных местах, в том числе в вагонах и тамбурах пригородных поездов, влечет штраф от 85 до 340 грн (от 5 до 20 тысяч рублей).

Самовольный проезд в грузовых поездах, высадка или посадка во время движения, поездка на крышах или подножках вагонов, а также остановка поезда без оснований могут обойтись нарушителю штрафом от 119 до 255 грн (от 7 до 15 тысяч рублей). За повреждение железнодорожного пути штраф составляет от 170 до 510 грн.