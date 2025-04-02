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Сирський: Шукаємо асиметричні рішення, щоб отримати якісну перевагу над ворогом

Сирський: Шукаємо асиметричні рішення, щоб отримати якісну перевагу над ворогом

Командування ЗСУ працює над тим, щоб пришвидшити впровадження в українському війську інноваційних технологічних рішень.

Про це головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив у Фейсбуці, передає Укрінформ.

Він наголосив, що технології й технологічність є запорукою переваги над ворогом: «Чільне місце тут посідають безпілотні системи. Тому розвиток застосування безпілотних систем – це мій пріоритет».

Головнокомандувач нагадав, що в ЗСУ за цей напрям відповідає його заступник – полковник Вадим Сухаревський. За його словами, разом вони працюють «над пришвидшенням впровадження технологічних інноваційних рішень й забезпечення інституційної стійкості та адаптивності визначених органів військового управління сил оборони».

«Збройні Сили України, зокрема, повинні бути забезпечені найефективнішим та найновішим озброєнням. Окремий акцент – на підготовці фахівців з радіоелектронної боротьби, безпілотних систем, автоматизованих систем управління тощо», – зазначив Сирський.

Він додав, що разом із командою шукає асиметричні рішення, аби отримати якісну перевагу над ворогом, який переважає кількістю.

«Підходимо комплексно до планування наших потреб, насамперед враховуючи актуальний досвід з поля бою. Але найважливішим завданням, яке повинні виконувати технології та інновації – збереження життя наших військових», – підкреслив головнокомандувач ЗСУ.

Як повідомляв Укрінформ, у виробництві дронів для ЗСУ Україна дедалі активніше використовує елементи штучного інтелекту.

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