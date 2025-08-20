Во время матча женского чемпионата Украины по футболу разгорелся громкий скандал, вызвавший широкую дискуссию в соцсетях и футбольной среде. Поводом стало решение арбитра показать игроку жёлтую карточку за разговор на русском языке прямо на поле. Эпизод, произошедший во втором тайме встречи, моментально стал предметом обсуждения по всей стране. Об этом сообщает

DNEWS со ссылкой на сообщение в соцсети Threads.

Это первый подобный случай в истории украинского футбола, когда дисциплинарное наказание связано не с игровым моментом, а с языковым вопросом.

Что произошло во время матча «Колос» – «Систерс»

Матч между командами «Колос» (Ковалёвка) и «Систерс» (Одесса), завершившийся победой одесской команды со счётом 2:1, запомнился не столько результатом, сколько эпизодом со вторым предупреждением.

Во втором тайме главный арбитр матча Анастасия Романюк сделала устное замечание футболистке Ире Майбородиной из «Систерс» за использование русского языка в процессе общения на поле. После показала ей жёлтую карточку.

«На языке России мы здесь не общаемся. Желтая карточка за несогласие. Прошу общаться на украинском. Это чемпионат — Украины», — произнесла арбитр, обращаясь к футболистке.

Инцидент вызвал аплодисменты у части игроков команды и болельщиков на трибунах.

Как отреагировали игроки и фанаты

Игроки «Систерс», в том числе и сама Майбородина, отнеслись к решению судьи с уважением — некоторые даже аплодировали. Однако в соцсетях разгорелась настоящая полемика: мнения болельщиков разделились.

Часть украинских пользователей выразили восхищение поступком судьи:

«Наконец-то! Национально осознанная позиция. Спасибо Анастасии!»

«Беру это на заметку. Надо внедрять в других лигах».

Но были и те, кто высказал критику:

«Вы уже совсем? Где в правилах указан запрет на язык общения? Надо подать апелляцию и жалобу на судью».

Таким образом, спор не ограничился рамками футбольного поля — он перешёл в общественную плоскость и вызвал обсуждение о допустимости подобных действий в профессиональном спорте.

За что в футболе показывают жёлтую карточку

Жёлтая карточка в футболе — это предупреждение за нарушение правил игры. Она может быть показана за следующие действия:

намеренная игра рукой (не в экстренной ситуации);

грубая или опасная игра;

срыв атаки соперника;

симуляция;

задержка возобновления игры;

выход на поле без разрешения судьи;

споры с арбитром;

неспортивное поведение.

В случае с Ириной Майбородиной предупреждение классифицировали как неспортивное поведение, поскольку она не отреагировала на требование судьи сменить язык общения. По мнению арбитра, это нарушало нормы поведения, установленные в национальном чемпионате.

Языковой вопрос в украинском спорте

Украинское законодательство и политика спортивных организаций всё чаще фокусируются на поддержке украинского языка в публичных сферах, включая спорт. Хотя в правилах футбольных федераций напрямую не прописан запрет на использование русского языка, в условиях военного времени и особого контекста в стране такие действия могут трактоваться как проявление неуважения к национальному регламенту.

Тем не менее, данный эпизод поднимает вопрос — где заканчиваются полномочия арбитра и начинаются права игрока, особенно в вопросах, не напрямую связанных с иг>За что в футболе показывают жёлтую карточкузюк стала фигуранткой уголовного дела и как писательница Ницой поддержала её в отношении к русскоязычным детям.

Фото: ПФК Львов

