Август приближается к завершению, и солнечный график продолжает сжиматься. 22 августа 2025 года — это день, когда световой период уменьшается ещё на несколько минут. Такие перемены важны для тех, кто планирует день с учётом природных ритмов: будь то работа на улице, прогулки, поездки или забота о здоровье.
В этой статье от DNEWS — точные данные о времени рассвета, восхода, захода и заката солнца по крупным городам Украины. Также вы найдёте советы, как использовать световой день максимально эффективно и с пользой.
Долгота дня 22 августа: на сколько стало светлее или темнее
Согласно астрономическим данным, 22 августа 2025 года средняя продолжительность дня по Украине составляет 13 часов 47 минут.
Снижение по сравнению с предыдущим днём — около 2–3 минут. Уменьшение светового периода — важный фактор для внутренней адаптации организма. Чем ближе осень, тем короче дни и н>Долгота дня 22 августа: на сколько стало светлее или темнееwp-block-heading">Когда начинается утро: рассвет и восход солнца
Первые отблески света на востоке страны появляются около 05:18, а сам восход — примерно с 05:41 в Харькове и до 06:08 в Ужгороде. На западе рассвет позже, поэтому и активный день начинается на час медленнее.
Эти утренние часы остаются лучшим временем для зарядки, лёгких прогулок, медитации, работы в саду или сбора урожая.
Время завершения дня: заход и закат солнца
Солнце начинает уходить за горизонт в диапазоне от 19:33 в восточных областях до 20:14 в западных. После заката быстро наступает сумеречная зона, и уж>Когда начинается утро: рассвет и восход солнца точного времени заката позволяет лучше спланировать дорогу домой, походы, работу на улице и детские прогулки.
Полная таблица времени восхода, захода и продолжительности светового дня 22 августа 2025 года по городам Украины
|Город
|Восход солнцаВремя завершения дня: заход и закат солнца>
|Киев
|05:56
|19:46
|13 ч 50 мин
|Львов
|06:07
|20:07
|14 ч 00 мин
|Одесса
|06:01
|19:47
|13 ч 46 мин
|Харьков
|05:40
|19:33
|13 ч 53 мин
|Днепр
|05:47
|19:38
|13 ч 51 мин
|Запорожье
|05:48
|19:37
|13 ч 49 мин
|Донецк
|05:41
|19:32
|13 ч 51 мин
|Кривой Рог
|05:49
|19:38
|13 ч 49 мин
|Луцк
|06:11
|20:13
|14 ч 02 мин
|Житомир
|05:59
|19:54
|13 ч 55 мин<>Полная таблица времени восхода, захода и продолжительности светового дня 22 августа 2025 года по городам Украины>13 ч 52 мин
|Сумы
|05:44
|19:39
|13 ч 55 мин
|Полтава
|05:48
|19:41
|13 ч 53 мин
|Кропивницкий
|05:56
|19:41
|13 ч 45 мин
|Николаев
|06:00
|19:44
|13 ч 44 мин
|Херсон
|06:00
|19:43
|13 ч 43 мин
|Луганск
|05:17
|19:22
|14 ч 05 мин
|Ужгород
|06:14
|20:14
|14 ч 00 мин
|Ивано-Франковск
|06:09
|20:10
|14 ч 01 мин
|Тернополь
|06:08
|20:08
|14 ч 00 мин
|Черновцы
|06:08
|20:07
|13 ч 59 мин
Все данные приведены по местному времени, без учёта временных сдвигов или погодных влияний.
Как адаптировать свой график под солнечное время
Следить за изменением восхода и заката важно не только ради любопытства. Это напрямую влияет на:
- уровень энергии,
- качество сна,
- продуктивность,
- режим питания и тренировок.
Раннее утро — окно ясности и фокуса
Если вы встаёте вскоре после восхода солнца, вы:
- легче пробуждаетесь,
- быстрее входите в рабочий ритм,
- сохраняете бодрость до середины дня.
Планируйте важное на 07:00–10:00 — это пик концентрации.
После заката — фаза восстановления
Когда солнце заходит, биоритмы человека требуют замедления. Вечер подходит для:
- прогулок,
- спокойного общения,
- мягкого освещения,
- отказа от гаджетов.
Такой режим положительно влияет на нервную систему и улучшает сон.
Как выстроить день по солнцу
|Время
|Что делать
|05:30–07:30
|Пробуждение, движение, свет
|08:00–12:00
|Умственная активность, задачи
|13:00–16:00
|Встречи, бытовые дела
|17:00–19:00
|Прогулки, отдых, спорт
|После 20:00
|Подготовка ко сну, тишина
Почему важно учитывать восход и закат каждый день
Следование солнечному графику помогает:
- ст>Как адаптировать свой график под солнечное времяежать стресса,
- сделать день структурированным.
Даже простой учёт времени захода солнца улучшает качество жизни>Раннее утро — окно ясности и фокусаеческой практики.
Ранее мы писали о том, полезно ли спать голым: плюсы и минусы.>После заката — фаза восстановления>Как выстроить день по солнцу>Почему важно учитывать восход и закат каждый день