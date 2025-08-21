Четверг, 21 августа, 2025
22 августа 2025: точное время рассвета, восхода, захода и заката солнца в Украине. Таблица, долгота дня и советы по дневному ритму.
22 августа 2025: точное время рассвета, восхода, захода и заката солнца в Украине. Таблица, долгота дня и советы по дневному ритму.
Общество
Время чтения 1 мин.

Сколько длится день 22 августа 2025: время рассвета, восхода и заката солнца в городах Украины

Август приближается к завершению, и солнечный график продолжает сжиматься. 22 августа 2025 года — это день, когда световой период уменьшается ещё на несколько минут. Такие перемены важны для тех, кто планирует день с учётом природных ритмов: будь то работа на улице, прогулки, поездки или забота о здоровье.

В этой статье от DNEWS — точные данные о времени рассвета, восхода, захода и заката солнца по крупным городам Украины. Также вы найдёте советы, как использовать световой день максимально эффективно и с пользой.

Долгота дня 22 августа: на сколько стало светлее или темнее

Согласно астрономическим данным, 22 августа 2025 года средняя продолжительность дня по Украине составляет 13 часов 47 минут.

Снижение по сравнению с предыдущим днём — около 2–3 минут. Уменьшение светового периода — важный фактор для внутренней адаптации организма. Чем ближе осень, тем короче дни и н

Первые отблески света на востоке страны появляются около 05:18, а сам восход — примерно с 05:41 в Харькове и до 06:08 в Ужгороде. На западе рассвет позже, поэтому и активный день начинается на час медленнее.

Эти утренние часы остаются лучшим временем для зарядки, лёгких прогулок, медитации, работы в саду или сбора урожая.

Время завершения дня: заход и закат солнца

Солнце начинает уходить за горизонт в диапазоне от 19:33 в восточных областях до 20:14 в западных. После заката быстро наступает сумеречная зона, и уж

Полная таблица времени восхода, захода и продолжительности светового дня 22 августа 2025 года по городам Украины

Время завершения дня: заход и закат солнца>
ГородВосход солнцаКиев05:5619:4613 ч 50 мин
Львов06:0720:0714 ч 00 мин
Одесса06:0119:4713 ч 46 мин
Харьков05:4019:3313 ч 53 мин
Днепр05:4719:3813 ч 51 мин
Запорожье05:4819:3713 ч 49 мин
Донецк05:4119:3213 ч 51 мин
Кривой Рог05:4919:3813 ч 49 мин
Луцк06:1120:1314 ч 02 мин
Житомир05:5919:5413 ч 55 мин
Сумы05:4419:3913 ч 55 мин
Полтава05:4819:4113 ч 53 мин
Кропивницкий05:5619:4113 ч 45 мин
Николаев06:0019:4413 ч 44 мин
Херсон06:0019:4313 ч 43 мин
Луганск05:1719:2214 ч 05 мин
Ужгород06:1420:1414 ч 00 мин
Ивано-Франковск06:0920:1014 ч 01 мин
Тернополь06:0820:0814 ч 00 мин
Черновцы06:0820:0713 ч 59 мин

Все данные приведены по местному времени, без учёта временных сдвигов или погодных влияний.

Как адаптировать свой график под солнечное время

Следить за изменением восхода и заката важно не только ради любопытства. Это напрямую влияет на:

  • уровень энергии,
  • качество сна,
  • продуктивность,
  • режим питания и тренировок.

Раннее утро — окно ясности и фокуса

Если вы встаёте вскоре после восхода солнца, вы:

  • легче пробуждаетесь,
  • быстрее входите в рабочий ритм,
  • сохраняете бодрость до середины дня.

Планируйте важное на 07:00–10:00 — это пик концентрации.

После заката — фаза восстановления

Когда солнце заходит, биоритмы человека требуют замедления. Вечер подходит для:

  • прогулок,
  • спокойного общения,
  • мягкого освещения,
  • отказа от гаджетов.

Такой режим положительно влияет на нервную систему и улучшает сон.

Как выстроить день по солнцу

ВремяЧто делать
05:30–07:30Пробуждение, движение, свет
08:00–12:00Умственная активность, задачи
13:00–16:00Встречи, бытовые дела
17:00–19:00Прогулки, отдых, спорт
После 20:00Подготовка ко сну, тишина

Почему важно учитывать восход и закат каждый день

Следование солнечному графику помогает:

  • ст
  • сделать день структурированным.

Даже простой учёт времени захода солнца улучшает качество жизни

Ранее мы писали о том, полезно ли спать голым: плюсы и минусы.



