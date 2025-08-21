Август приближается к завершению, и солнечный график продолжает сжиматься. 22 августа 2025 года — это день, когда световой период уменьшается ещё на несколько минут. Такие перемены важны для тех, кто планирует день с учётом природных ритмов: будь то работа на улице, прогулки, поездки или забота о здоровье.

В этой статье от DNEWS — точные данные о времени рассвета, восхода, захода и заката солнца по крупным городам Украины. Также вы найдёте советы, как использовать световой день максимально эффективно и с пользой.

Долгота дня 22 августа: на сколько стало светлее или темнее

Согласно астрономическим данным, 22 августа 2025 года средняя продолжительность дня по Украине составляет 13 часов 47 минут.

Снижение по сравнению с предыдущим днём — около 2–3 минут. Уменьшение светового периода — важный фактор для внутренней адаптации организма. Чем ближе осень, тем короче дни и ночи длиннее.

Когда начинается утро: рассвет и восход солнца

Первые отблески света на востоке страны появляются около 05:18, а сам восход — примерно с 05:41 в Харькове и до 06:08 в Ужгороде. На западе рассвет позже, поэтому и активный день начинается на час медленнее.

Эти утренние часы остаются лучшим временем для зарядки, лёгких прогулок, медитации, работы в саду или сбора урожая.

Время завершения дня: заход и закат солнца

Солнце начинает уходить за горизонт в диапазоне от 19:33 в восточных областях до 20:14 в западных. После заката быстро наступает сумеречная зона, и знание точного времени заката позволяет лучше спланировать дорогу домой, походы, работу на улице и детские прогулки.

Полная таблица времени восхода, захода и продолжительности светового дня 22 августа 2025 года по городам Украины

Город Восход солнца Заход солнца Долгота дня
Киев 05:56 19:46 13 ч 50 мин
Львов 06:07 20:07 14 ч 00 мин
Одесса 06:01 19:47 13 ч 46 мин
Харьков 05:40 19:33 13 ч 53 мин
Днепр 05:47 19:38 13 ч 51 мин
Запорожье 05:48 19:37 13 ч 49 мин
Донецк 05:41 19:32 13 ч 51 мин
Кривой Рог 05:49 19:38 13 ч 49 мин
Луцк 06:11 20:13 14 ч 02 мин
Житомир 05:59 19:54 13 ч 55 мин
Черкассы 05:52 19:44 13 ч 52 мин
Сумы 05:44 19:39 13 ч 55 мин
Полтава 05:48 19:41 13 ч 53 мин
Кропивницкий 05:56 19:41 13 ч 45 мин
Николаев 06:00 19:44 13 ч 44 мин
Херсон 06:00 19:43 13 ч 43 мин
Луганск 05:17 19:22 14 ч 05 мин
Ужгород 06:14 20:14 14 ч 00 мин
Ивано-Франковск 06:09 20:10 14 ч 01 мин
Тернополь 06:08 20:08 14 ч 00 мин
Черновцы 06:08 20:07 13 ч 59 мин

Все данные приведены по местному времени, без учёта временных сдвигов или погодных влияний.

Как адаптировать свой график под солнечное время

Следить за изменением восхода и заката важно не только ради любопытства. Это напрямую влияет на:

уровень энергии,

качество сна,

продуктивность,

режим питания и тренировок.

Раннее утро — окно ясности и фокуса

Если вы встаёте вскоре после восхода солнца, вы:

легче пробуждаетесь,

быстрее входите в рабочий ритм,

сохраняете бодрость до середины дня.

Планируйте важное на 07:00–10:00 — это пик концентрации.

После заката — фаза восстановления

Когда солнце заходит, биоритмы человека требуют замедления. Вечер подходит для:

прогулок,

спокойного общения,

мягкого освещения,

отказа от гаджетов.

Такой режим положительно влияет на нервную систему и улучшает сон.

Как выстроить день по солнцу

Время Что делать 05:30–07:30 Пробуждение, движение, свет 08:00–12:00 Умственная активность, задачи 13:00–16:00 Встречи, бытовые дела 17:00–19:00 Прогулки, отдых, спорт После 20:00 Подготовка ко сну, тишина

Почему важно учитывать восход и закат каждый день

Следование солнечному графику помогает:

избежать стресса,

сделать день структурированным.

Даже простой учёт времени захода солнца улучшает качество жизни и становится частью экологической практики.

