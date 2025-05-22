Планируя активный отдых на свежем воздухе, важно точно знать, когда восходит и садится солнце. Это поможет правильно спланировать день и использовать световой день на полную. В 2025 году, 23 мая, продолжительность светового дня будет различаться в зависимости от города.

Продолжительность дня 23 мая 2025 года имеет значение для многих. Время восхода и захода солнца влияет на продуктивность, настроение и самочувствие. Поэтому важно знать, когда будет светить солнце, особенно если вам предстоит провести день на природе или в путешествии. В этой статье DNEWS расскажет, когда именно солнце появится на горизонте и исчезнет, в разных уголках Украины. Эти данные помогут вам эффективно распланировать день.

Время восхода и захода солнца в украинских городах

Как бы вы не планировали день, важно учитывать, сколько времени будет светить солнце. Время восхода и захода 23 мая 2025 года зависит от вашего местоположения. Разница во времени между городами Украины может быть небольшой, но она все равно оказывает влияние на продолжительность дня.

Время восхода и захода в Киеве

В Киеве 23 мая 2025 года солнце поднимется в 5:18, а закат произойдет в 20:53. Это даст киевлянам 15 часов и 35 минут солнечного света. Солнце будет находиться в зените с 12:05 до 12:58. Это время наиболее подходящее для активных действий на улице.

Время восхода и захода в Одессе

В Одессе восход солнца будет в 5:30, а заход — в 20:55. Время светового дня составит 15 часов и 25 минут. Хотя разница во времени с Киевом незначительна, одесский климат создаст свои особенности. Приморское положение города означает, что солнечные лучи будут особенно яркими и насыщенными. Это сделает время прогулок и отдыха более приятным.

Как местоположение влияет на продолжительность дня

Географическое положение — ключевой фактор в определении времени восхода и захода солнца. Чем дальше на север или юг от экватора, тем больше разница между летом и зимой в продолжительности дня.

Время восхода и захода в Львове

Во Львове 23 мая 2025 года солнце взойдет в 5:19, а закат наступит в 20:57. Это даст жителям города 15 часов 38 минут солнечного света. В сравнении с другими городами, Львов немного отстает от Киева, но благодаря своему расположению в западной части страны, солнце здесь будет садиться позже. Это отличный повод для вечерних прогулок по городу.

Время восхода и захода в Харькове

В Харькове солнце восходит в 5:14, а закат случится в 20:47. Таким образом, день будет длиться 15 часов и 33 минуты. Харьков находится на востоке страны, что сказывается на его солнечном цикле. Хотя разница во времени с Киевом небольшая, в Харькове ощущается континентальный климат, что влияет на освещенность и атмосферные условия.

Сравнение продолжительности дня в разных регионах Украины

Рассмотрев города Украины, можно заметить, что разница в длительности дня существует, но она несущественная. Время восхода и захода солнца зависит от положения города относительно экватора и его географической широты.

Время восхода и захода в Днепре

В Днепре 23 мая 2025 года восход солнца будет в 5:20, а заход — в 20:52. Время светового дня составит 15 часов 32 минуты. В центре Украины день будет длиться немного меньше, чем на западе. Это также обусловлено центральным расположением города. Днепр — отличное место для того, чтобы насладиться весенними днями на свежем воздухе.

Время восхода и захода в Чернигове

Чернигов, расположенный на севере страны, встречает солнце в 5:12, а его закат наступит в 20:45. Длительность дня составит 15 часов и 33 минуты. Несмотря на то, что день немного короче, это не мешает черниговцам наслаждаться светлым временем суток.

Как продолжительность дня влияет на жизнь и здоровье

Световой день — это не только полезная информация для планирования времени. Он также оказывает влияние на физическое и психологическое состояние. Чем длиннее день, тем больше у человека энергии и возможностей для активности.

Влияние на настроение и активность

Когда день длинный, люди чувствуют себя более энергичными и активными. Длительные солнечные часы способствуют выработке витамина D, что влияет на наше настроение. Если день короткий, человек может чувствовать усталость и сонливость, а значит, настроиться на продуктивный день будет сложнее.

Влияние на продуктивность и рабочие графики

Для многих людей продолжительность светового дня напрямую связана с эффективностью на работе или учебе. Когда светло, гораздо проще сосредоточиться и продуктивно работать. В этом плане май — отличный месяц для работы, так как продолжительность дня приближается к максимальному значению.

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