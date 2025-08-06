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Время рассвета и заката 7 августа 2025 года в Украине: таблица по городам Украины. Сколько длится день и как использовать солнечный ритм.
Время рассвета и заката 7 августа 2025 года в Украине: таблица по городам Украины. Сколько длится день и как использовать солнечный ритм.
Общество
Время чтения 1 мин.

Сколько длится день 7 августа 2025 года: время рассвета и заката в Украине

Лето постепенно теряет свою щедрость на свет. 7 августа — день, когда долгота дня ощутимо сокращается. Утренний рассвет уже не застает нас в 5 утра, а закат всё быстрее опускает вечерние сумерки. Если вы привыкли начинать утро при первых лучах солнца или завершать дела до наступления темноты — важно знать точное время восхода и захода солнца.

В этой статье от DNEWS — точная таблица времени рассвета и заката 7 августа 2025 года в Украине по 22 крупным городам, включая Донецк и Кривой Рог, а также полезные рекомендации по адаптации под солнечный ритм. Мы также подробно расскажем, как использовать долготу дня в повседневной жизни и почему она важна не только для фермеров.

Август сокращает день: постепенный переход к осени

Каждый день августа уносит от нас по 1–2 минуты солнечного света.

На 7 августа средняя продолжительность светового дня по стране составляет около 14 часов 36 минут. Это меньше, чем в начале месяца, почти на 15 хвилин. И хотя погода может быть ещё по-летнему жаркой, календарь и световой цикл уже ведут нас к осени.

Изменение не резкое, но постоянное. И чем ближе к сентябрю, тем ощутимее эти перемены. Поэтому важно учитывать динамику восхода и заката, особенно если вы работаете или отдыхаете на свежем воздухе.

Как долгота дня влияет на повседневную активность

Сокращение светового периода заставляет организм раньше готовиться ко сну. Нам требуется больше времени на пробуждение, а вечером может снижаться продуктивность. Отслеживание времени рассвета и заката помогает планировать дела, не попадая в темноту.

Разница по регионам — где светлее, где темнее

На востоке Украины день начинается раньше, но и заканчивается быстрее. На западе — наоборот. Это значит, что в Донецке световой день короче, чем во Львове, на 15–20 минут.

Точная таблица: рассвет, закат и долгота дня 7 августа 2025 года

ГородВремя рассветаВремя закатаДолгота дня
Киев05:4120:1614 ч 35 мин
Львов05:5220:3714 ч 45 мин
Одесса05:4620:1614 ч 30 мин
Харьков05:2520:0214 ч 37 мин
Днепр05:3220:0714 ч 35 мин
Запорожье05:3320:0614 ч 33 мин
Донецк05:2620:0114 ч 35 мин
Кривой Рог05:3420:0614 ч 32 мин
Луцк05:5620:4214 ч 46 мин
Житомир05:4420:2314 ч 39 мин
Чернигов05:3520:1614 ч 41 мин
Черкассы05:3920:1514 ч 36 мин
Сумы05:2920:0914 ч 40 мин
Полтава05:3320:1114 ч 38 мин
Кропивницкий05:4120:1114 ч 30 мин
Николаев05:4520:1414 ч 29 мин
Херсон05:4520:1314 ч 28 мин
Луганск05:0219:4814 ч 46 мин
Ужгород05:5920:4414 ч 45 мин
Ивано-Франковск05:5420:4014 ч 46 мин
Тернополь05:5320:3814 ч 45 мин
Черновцы05:5320:3714 ч 44 мин

Как планировать день по солнечному ритму

Даже если вы живёте в большом городе, следование естественному световому графику может значительно улучшить самочувствие и повысить эффективность.

Утро: следуем за восходом

Начинайте день не сразу по будильнику, а через 15–20 минут после рассвета. Это даст организму время мягко проснуться, особенно в условиях сокращающегося светового дня.

Вечер: ориентир — заход солнца

Лучше завершать активные дела до 19:30, особенно на улице. После захода солнца мозг начинает вырабатывать мелатонин — гормон сна, и эффективность резко снижается.

Режим по солнцу для продуктивности

  • С 07:00 до 11:00 — время концентрации.
  • С 11:00 до 15:00 — физическая активность.
  • С 15:00 до 19:00 — завершение дел и отдых.

Почему стоит отслеживать долготу дня ежедневно

Изменения происходят плавно, но к середине месяца их уже трудно игнорировать.

К концу августа день станет ещё короче на 60–90 минут. Сейчас, в начале месяца, самое время насладиться вечерним светом и спланировать дела в соответствии с природным циклом.

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