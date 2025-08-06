Лето постепенно теряет свою щедрость на свет. 7 августа — день, когда долгота дня ощутимо сокращается. Утренний рассвет уже не застает нас в 5 утра, а закат всё быстрее опускает вечерние сумерки. Если вы привыкли начинать утро при первых лучах солнца или завершать дела до наступления темноты — важно знать точное время восхода и захода солнца.

В этой статье от DNEWS — точная таблица времени рассвета и заката 7 августа 2025 года в Украине по 22 крупным городам, включая Донецк и Кривой Рог, а также полезные рекомендации по адаптации под солнечный ритм. Мы также подробно расскажем, как использовать долготу дня в повседневной жизни и почему она важна не только для фермеров.

Август сокращает день: постепенный переход к осени

Каждый день августа уносит от нас по 1–2 минуты солнечного света.

На 7 августа средняя продолжительность светового дня по стране составляет около 14 часов 36 минут. Это меньше, чем в начале месяца, почти на 15 хвилин. И хотя погода может быть ещё по-летнему жаркой, календарь и световой цикл уже ведут нас к осени.

Изменение не резкое, но постоянное. И чем ближе к сентябрю, тем ощутимее эти перемены. Поэтому важно учитывать динамику восхода и заката, особенно если вы работаете или отдыхаете на свежем воздухе.

Как долгота дня влияет на повседневную активность

Сокращение светового периода заставляет организм раньше готовиться ко сну. Нам требуется больше времени на пробуждение, а вечером может снижаться продуктивность. Отслеживание времени рассвета и заката помогает планировать дела, не попадая в темноту.

Разница по регионам — где светлее, где темнее

На востоке Украины день начинается раньше, но и заканчивается быстрее. На западе — наоборот. Это значит, что в Донецке световой день короче, чем во Львове, на 15–20 минут.

Точная таблица: рассвет, закат и долгота дня 7 августа 2025 года

Город Время рассвета Время заката Долгота дня Киев 05:41 20:16 14 ч 35 мин Львов 05:52 20:37 14 ч 45 мин Одесса 05:46 20:16 14 ч 30 мин Харьков 05:25 20:02 14 ч 37 мин Днепр 05:32 20:07 14 ч 35 мин Запорожье 05:33 20:06 14 ч 33 мин Донецк 05:26 20:01 14 ч 35 мин Кривой Рог 05:34 20:06 14 ч 32 мин Луцк 05:56 20:42 14 ч 46 мин Житомир 05:44 20:23 14 ч 39 мин Чернигов 05:35 20:16 14 ч 41 мин Черкассы 05:39 20:15 14 ч 36 мин Сумы 05:29 20:09 14 ч 40 мин Полтава 05:33 20:11 14 ч 38 мин Кропивницкий 05:41 20:11 14 ч 30 мин Николаев 05:45 20:14 14 ч 29 мин Херсон 05:45 20:13 14 ч 28 мин Луганск 05:02 19:48 14 ч 46 мин Ужгород 05:59 20:44 14 ч 45 мин Ивано-Франковск 05:54 20:40 14 ч 46 мин Тернополь 05:53 20:38 14 ч 45 мин Черновцы 05:53 20:37 14 ч 44 мин

Как планировать день по солнечному ритму

Даже если вы живёте в большом городе, следование естественному световому графику может значительно улучшить самочувствие и повысить эффективность.

Утро: следуем за восходом

Начинайте день не сразу по будильнику, а через 15–20 минут после рассвета. Это даст организму время мягко проснуться, особенно в условиях сокращающегося светового дня.

Вечер: ориентир — заход солнца

Лучше завершать активные дела до 19:30, особенно на улице. После захода солнца мозг начинает вырабатывать мелатонин — гормон сна, и эффективность резко снижается.

Режим по солнцу для продуктивности

С 07:00 до 11:00 — время концентрации.

С 11:00 до 15:00 — физическая активность.

С 15:00 до 19:00 — завершение дел и отдых.

Почему стоит отслеживать долготу дня ежедневно

Изменения происходят плавно, но к середине месяца их уже трудно игнорировать.

К концу августа день станет ещё короче на 60–90 минут. Сейчас, в начале месяца, самое время насладиться вечерним светом и спланировать дела в соответствии с природным циклом.

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