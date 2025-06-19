День и ночь 20 июня 2025 года в Украине — это важный астрономический момент, когда солнце достигает своего высшего положения на небе, а летнее солнцестояние делает день самым длинным в году. В этот день жители различных городов Украины смогут ощутить всю силу лета, а продолжительность светлого времени суток будет максимальной. В статье DNEWS детально рассмотрит, сколько длится день и ночь в разных городах страны в этот день, а также как астрономические события влияют на наше повседневное восприятие времени.

Влияние солнцестояния на продолжительность дня и ночи

20 июня 2025 года будет особенным днем для астрономов и любителей наблюдать за небом. Этот день — летнее солнцестояние, когда продолжительность дня достигает своего максимума. Солнце будет находиться в наивысшей точке, и этот момент отмечает начало астрономического лета в северном полушарии. Но, что интересно, в разных уголках Украины продолжительность дня и ночи будет варьироваться в зависимости от географического расположения.

День и ночь в крупных городах Украины 20 июня 2025 года

Для удобства мы выбрали 15 крупнейших городов Украины и посчитали, сколько времени будут длиться день и ночь в каждом из них.

Киев

В Киеве 20 июня 2025 года продолжительность дня составит 16 часов и 51 минуту, а ночь — 7 часов и 9 минут. Солнце встанет в 4:40 и зайдет в 21:31. Этот день будет ярким и насыщенным светом.

Харьков

В Харькове солнце взойдет в 4:44, а закат будет в 21:33. Продолжительность дня составит 16 часов и 49 минут, а ночь — 7 часов и 11 минут. Город наслаждается долгими летними днями, что дает возможность больше времени проводить на свежем воздухе.

Одесса

В Одессе продолжительность дня 20 июня составит 16 часов и 57 минут, а ночь — 7 часов и 3 минуты. Солнце встанет в 5:08, а закат будет в 22:05. Одесса наслаждается летним солнцестоянием, и этот день для горожан будет одним из самых длинных в году.

Львов

Львов, как и другие западные города Украины, имеет продолжительность дня 16 часов и 48 минут, а ночь составит 7 часов и 12 минут. Солнце встанет в 4:52, а закат — в 21:40. В этот день город будет особенно красив благодаря длинным летним вечерам.

Днепр

В Днепре продолжительность дня будет равна 16 часов и 54 минуты. Солнце встанет в 4:41, а закат в 21:35. Ночь будет короче и составит 7 часов и 6 минут.

Запорожье

В Запорожье продолжительность дня составит 16 часов и 51 минуту, а ночь — 7 часов и 9 минут. Солнце встанет в 4:44, а закат случится в 21:35.

Чернигов

В Чернигове солнце взойдет в 4:47, а закат будет в 21:36. День в городе будет длиться 16 часов и 49 минут, а ночь — 7 часов и 11 минут. Этот день — настоящий праздник света для жителей Чернигова.

Сумы

В Сумах 20 июня день будет длиться 16 часов и 52 минуты, а ночь — 7 часов и 8 минут. Солнце поднимется в 4:45 и сядет в 21:37. Это даст горожанам возможность наслаждаться долгими летними днями.

Николаев

В Николаеве продолжительность дня составит 16 часов и 50 минут, а ночь — 7 часов и 10 минут. Солнце встанет в 4:52, а закат будет в 21:42. В этот день город будет наполнен ярким светом и солнечным теплом.

Кривой Рог

В Кривом Роге солнце взойдет в 4:43, а закат будет в 21:34. Продолжительность дня составит 16 часов и 51 минуту, ночь — 7 часов и 9 минут. Это идеальный день для прогулок на свежем воздухе.

Херсон

В Херсоне 20 июня продолжительность дня составит 16 часов и 58 минут, а ночь — 7 часов и 2 минуты. Солнце будет в зените с 5:00 до 22:00. Херсон наслаждается максимально длинным днем.

Полтава

В Полтаве продолжительность дня составит 16 часов и 47 минут, а ночь — 7 часов и 13 минут. Солнце встанет в 4:48, а закат — в 21:35. Это отличное время для вечерних прогулок по городу.

Черкассы

В Черкассах солнце взойдет в 4:48, а закат будет в 21:39. Продолжительность дня составит 16 часов и 51 минуту, а ночь — 7 часов и 9 минут.

Ивано-Франковск

В Ивано-Франковске день будет длиться 16 часов и 50 минут, а ночь — 7 часов и 10 минут. Солнце встанет в 4:55, а закат будет в 21:45. В этот день город будет наслаждаться ярким летним днем.

Житомир

В Житомире продолжительность дня составит 16 часов и 50 минут, а ночь — 7 часов и 10 минут. Солнце встанет в 4:46, а закат будет в 21:36.

Как этот день влияет на наши биоритмы и повседневную жизнь

Летнее солнцестояние влияет на не только астрономические, но и биологические процессы. Время, которое мы проводим на свету, оказывает влияние на наш внутренний биоритм. Протяженность дня в 16-17 часов для многих из нас — это возможность увеличить физическую активность, а также насладиться летними вечерами.

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