Яйца — это неотъемлемая часть рациона большинства украинцев. Они используются в различных блюдах, от омлетов до выпечки, и являются доступным источником белка. Однако цена на яйца может значительно варьироваться в зависимости от множества факторов. В этой статье DNEWS подробно рассмотрит, сколько стоят яйца в Украине, какие факторы влияют на их цену и где можно приобрести их по наиболее выгодной стоимости.

Текущие цены на яйца в супермаркетах Украины

Согласно последним данным, цены на яйца в украинских супермаркетах варьируются в зависимости от сети и региона. В крупных сетях супермаркетов можно наблюдать значительные различия в ценах, что позволяет покупателям выбирать наиболее выгодные предложения.

АТБ

В сети АТБ цены на яйца колеблются от 59,90 грн за десяток до 75,90 грн, в зависимости от категории и бренда. При этом в сети АТБ также есть возможность сэкономить, приобретая яйца поштучно. Цена за одно яйцо составляет 4,49 грн, что позволяет приобрести десяток за 44,90 грн, экономя до 15 грн по сравнению с фасованным товаром. Это может быть удобным вариантом для тех, кто хочет заплатить только за количество яиц, которое нужно на данный момент.

Сільпо

В сети Сільпо цены на яйца начинаются от 56,99 грн за десяток. Например, яйца категории С1 от бренда «Квочка» стоят 70,86 грн за десяток, а яйца от «Ясенсвіт» — 82,39 грн. Эти цены могут варьироваться в зависимости от качества и бренда товара, а также от региона, где осуществляется покупка. Для более бюджетного варианта покупатели могут обратить внимание на яйца местных производителей.

Varus

В супермаркете Varus цены на яйца варьируются от 4,89 грн за штуку (48,90 грн за десяток) до 5,99 грн за штуку (59,90 грн за десяток), в зависимости от категории и бренда. Этот супермаркет также предлагает разнообразие яиц, от дешевых до более дорогих вариантов с улучшенными характеристиками.

Фора

В сети Фора яйца второй категории (С2) стоят 4,89 грн за штуку, а яйца категории С0 — 5,99 грн за штуку. Как и в других сетях, цена зависит от качества и категории товара. Здесь можно найти как более доступные, так и более дорогие варианты яиц.

Основные факторы, влияющие на цену яиц

Цена на яйца в Украине зависит от множества факторов, включая сезонные колебания, стоимость кормов, экономическую ситуацию и другие аспекты, которые напрямую влияют на себестоимость продукции.

Сезонность

После Пасхи традиционно наблюдается снижение цен на яйца, так как спрос уменьшается, а предложение увеличивается. В летний период, когда курицы начинают нести больше яиц, цены могут снижаться. Также стоит отметить, что в зимний период, когда курицы несут меньше яиц, цена может расти, так как производители увеличивают стоимость для компенсации потерь.

Стоимость кормов

Рост цен на корма для кур может привести к увеличению себестоимости производства яиц, что, в свою очередь, влияет на их цену. Чем выше стоимость кормов, тем выше затраты на содержание птиц, что напрямую отражается на конечной цене яиц для потребителей.

Энергетические расходы

Нестабильные цены на энергоносители могут увеличить расходы на содержание птиц, что отражается на конечной стоимости яиц. Птицефермы используют электроэнергию и топливо для обогрева и вентиляции, а также для работы оборудования. С повышением цен на энергоресурсы, производство яиц становится дороже, что сказывается на их стоимости.

Экономическая ситуация

Общая экономическая ситуация в стране, включая инфляцию и валютные колебания, также влияет на стоимость яиц. С увеличением инфляции растет стоимость всех товаров и услуг, включая сельхозпродукцию. Также влияние оказывает нестабильность валютного курса, которая может влиять на стоимость импортных кормов и других необходимых для производства ресурсов.

Как сэкономить на покупке яиц

Чтобы сэкономить на покупке яиц, можно воспользоваться следующими рекомендациями. Эти простые советы помогут выбрать выгодные предложения и минимизировать расходы на этот продукт.

Покупка поштучно : В некоторых супермаркетах, таких как АТБ, можно приобрести яйца поштучно. Это позволяет сэкономить на упаковке и платить только за нужное количество яиц.

: В некоторых супермаркетах, таких как АТБ, можно приобрести яйца поштучно. Это позволяет сэкономить на упаковке и платить только за нужное количество яиц. Сравнение цен : Перед покупкой стоит сравнить цены на яйца в разных супермаркетах, так как они могут значительно различаться. Например, иногда в одном магазине яйца могут быть дешевле на несколько гривен, что позволяет сделать покупку более выгодной.

: Перед покупкой стоит сравнить цены на яйца в разных супермаркетах, так как они могут значительно различаться. Например, иногда в одном магазине яйца могут быть дешевле на несколько гривен, что позволяет сделать покупку более выгодной. Акции и скидки: Следите за акциями и скидками в супермаркетах, которые могут предложить яйца по более низким ценам. В праздничные дни или в рамках регулярных акций можно найти яйца с большими скидками.

Прогнозы на будущее

Аналитики прогнозируют, что в ближайшее время цены на яйца в Украине будут постепенно снижаться, если не произойдут значительные изменения в стоимости кормов и энергоносителей. Впрочем, точные прогнозы зависят от множества факторов, включая экономическую ситуацию и сезонные колебания. Если эти факторы останутся стабильными, можно ожидать умеренное снижение цен на яйца в течение года.

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