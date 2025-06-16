Украина — это страна с богатой историей, культурой и огромным разнообразием местных особенностей. Но что касается географического деления, то особое внимание стоит уделить её административным центрам. Эти города играют важную роль в жизни страны, являясь не только административными центрами, но и культурными, экономическими и образовательными хабами. Областные центры и крупные города Украины являются важными точками на карте государства, их значение для жителей невозможно переоценить. В этой статье DNEWS расскажет, сколько всего областных центров и крупных городов в Украине, как они делятся по регионам и чем они уникальны.
Областные центры Украины: общая информация
Украина делится на 24 области, и каждая из них имеет свой областной центр — город, который является административным, культурным и часто экономическим центром региона. Эти города важны для каждого гражданина, ведь именно в них находятся все ключевые учреждения: от государственных структур до образовательных и культурных центров. Кроме того, в областных центрах сосредоточены основные транспортные узлы, что делает их важными с точки зрения инфраструктуры.
Таким образом, в Украине насчитывается 24 областных центра. Вот полный список областных центров Украины с ключевой информацией:
Винница
- Область: Винницкая
- Население: 354,639
- Площадь: 113.16 км²
- Высота над уровнем моря: 234 м
- Телефонный код: +380 432
- Почтовый индекс: 21000
- Год основания: 1362
- День города: 20.09
Днепр
- Область: Днепропетровская
- Население: 1,053,951
- Площадь: 380 км²
- Высота над уровнем моря: 79 м
- Телефонный код: +380 56
- Почтовый индекс: 49000
- Год основания: 1783
- День города: 13.09
Донецк
- Область: Донецкая
- Население: 1,007,440
- Площадь: 571 км²
- Высота над уровнем моря: 198 м
- Телефонный код: +380 622(3)
- Почтовый индекс: 83000-83490
- Год основания: 1869
- День города: 31.08
Житомир
- Область: Житомирская
- Население: 282,823
- Площадь: 61 км²
- Высота над уровнем моря: 226 м
- Телефонный код: +380 412
- Почтовый индекс: 10499
- Год основания: 884
- День города: 13.09
Запорожье
- Область: Запорожская
- Население: 772,258
- Площадь: 240 км²
- Высота над уровнем моря: 93 м
- Телефонный код: +380 61(2)
- Почтовый индекс: 69000-69499
- Год основания: 1770
- День города: 14.10
Ивано-Франковск
- Область: Ивано-Франковская
- Население: 215,288
- Площадь: 83.73 км²
- Высота над уровнем моря: 260 м
- Телефонный код: +380 342
- Почтовый индекс: 76000-76490
- Год основания: 1662
- День города: 07.05
Киев
- Область: Киев
- Население: 2,566,953
- Площадь: 836 км²
- Высота над уровнем моря: 105 м
- Телефонный код: +380 44
- Почтовый индекс: 1000
- Год основания: 482
- День города: 25.05
Кропивницкий
- Область: Кировоградская
- Население: 250,629
- Площадь: 103 км²
- Высота над уровнем моря: 113 м
- Телефонный код: +380 522
- Почтовый индекс: 25000-25490
- Год основания: 1765
- День города: 27.09
Луганск
- Область: Луганская
- Население: 459,294
- Площадь: 286.2 км²
- Высота над уровнем моря: 107 м
- Телефонный код: +380 642
- Почтовый индекс: 91000
- Год основания: 1795
- День города: 06.09
1Луцк
- Область: Волынская
- Население: 205,585
- Площадь: 42 км²
- Высота над уровнем моря: 181 м
- Телефонный код: +380 32(2)
- Почтовый индекс: 43000-43499
- Год основания: 1085
- День города: 23.08
Львов
- Область: Львовская
- Население: 725,202
- Площадь: 160 км²
- Высота над уровнем моря: 284 м
- Телефонный код: +380 32
- Почтовый индекс: 79000
- Год основания: 1256
- День города: 03.05
Николаев
- Область: Николаевская
- Население: 509,102
- Площадь: 260 км²
- Высота над уровнем моря: 42 м
- Телефонный код: +380 512
- Почтовый индекс: 327027
- Год основания: 1789
- День города: 13.09
Одесса
- Область: Одесская
- Население: 1,010,298
- Площадь: 163 км²
- Высота над уровнем моря: 53 м
- Телефонный код: +380 48
- Почтовый индекс: 65480
- Год основания: 1415
- День города: 02.09
Полтава
- Область: Полтавская
- Население: 310,755
- Площадь: 77 км²
- Высота над уровнем моря: 156 м
- Телефонный код: +380 532
- Почтовый индекс: 36499
- Год основания: 899
- День города: 23.09
Ровно
- Область: Ровненская
- Население: 245,323
- Площадь: 58.24 км²
- Высота над уровнем моря: 187 м
- Телефонный код: +380 362
- Почтовый индекс: 33499
- Год основания: 1283
- День города: 26.08
Симферополь
- Область: Автономная Республика Крым
- Население: 338,038
- Площадь: 107.41 км²
- Высота над уровнем моря: 245 м
- Телефонный код: +380 652
- Почтовый индекс: 95000-95490
- Год основания: 1784
- День города: 01.06
Сумы
- Область: Сумская
- Население: 292,139
- Площадь: 95.38 км²
- Высота над уровнем моря: 138 м
- Телефонный код: +380 542
- Почтовый индекс: 40000-40489
- Год основания: 1652
- День города: 06.09
Тернополь
- Область: Тернопольская
- Население: 226,029
- Площадь: 59 км²
- Высота над уровнем моря: 325 м
- Телефонный код: +380 352
- Почтовый индекс: 46000
- Год основания: 1540
- День города: 28.08
Ужгород
- Область: Закарпатская
- Население: 115,568
- Площадь: 31.56 км²
- Высота над уровнем моря: 122 м
- Телефонный код: +380 312
- Почтовый индекс: 88000-88499
- Год основания: 872
- День города: 05.10
Харьков
- Область: Харьковская
- Население: 1,449,871
- Площадь: 350.02 км²
- Высота над уровнем моря: 120 м
- Телефонный код: +380 57
- Почтовый индекс: 61000
- Год основания: 1653
- День города: 23.08
Херсон
- Область: Херсонская
- Население: 324,424
- Площадь: 68 км²
- Высота над уровнем моря: 41 м
- Телефонный код: +380 552
- Почтовый индекс: 73000-73480
- Год основания: 1778
- День города: 20.09
Хмельницкий
- Область: Хмельницкая
- Население: 251,077
- Площадь: 93.05 км²
- Высота над уровнем моря: 295 м
- Телефонный код: +380 382(2)
- Почтовый индекс: 29000
- Год основания: 1431
- День города: 28.09
Черкассы
- Область: Черкасская
- Население: 292,761
- Площадь: 69 км²
- Высота над уровнем моря: 110 м
- Телефонный код: +380 472
- Почтовый индекс: 18499
- Год основания: 1286
- День города: 21.09
Чернигов
- Область: Черниговская
- Население: 296,500
- Площадь: 79 км²
- Высота над уровнем моря: 124 м
- Телефонный код: +380 462
- Почтовый индекс: 14000
- Год основания: 907
- День города: 21.09
Структура и роль областных центров
Каждый областной центр имеет свои особенности, которые отличают его от других городов страны. Например, Киев — это не только столица Украины, но и крупнейший город страны, в котором сосредоточены многие важнейшие административные и культурные институты. В других областных центрах, таких как Харьков, Одесса, Львов, Днепр, также расположены крупнейшие университеты, театры, культурные центры и многочисленные исторические памятники.
Областные центры играют ключевую роль в развитии экономики региона. Именно в них находятся крупные предприятия, торговые сети и финансовые учреждения. Строительство и развитие инфраструктуры также сосредоточено в областных центрах, что способствует улучшению качества жизни местных жителей.
Сколько в Украине крупных городов
В Украине, помимо областных центров, существует еще несколько крупных городов, которые имеют стратегическое значение для развития страны. Например, Сумы, Ивано-Франковск, Кропивницкий и другие. В каждом из этих городов находятся важные производственные предприятия, научные учреждения и образовательные центры. Даже если они не являются административными центрами областей, их роль в экономике и социальной жизни Украины значительна.
Развитие инфраструктуры в крупных городах
Развитие инфраструктуры является важной частью жизни крупных городов Украины. В таких городах, как Днепр, Одесса и Львов, активно развиваются новые жилые комплексы, торговые и бизнес-центры, транспортная инфраструктура. В последние годы наблюдается рост интереса к этим городам со стороны инвесторов, что в свою очередь способствует улучшению качества жизни и созданию новых рабочих мест.
Особенности областных центров Украины: культурные и исторические моменты
Каждый областной центр Украины имеет свою уникальную культурную идентичность, которая сформировалась за века существования. Например, в Львове — это богатая история, многочисленные архитектурные памятники и традиции. В Одессе — это море, живопись, архитектура и кухня. Днепр — центр промышленности и инноваций, а Киев — это место, где встречаются история, политика и экономика.
Роль областных центров в развитии туризма
Не стоит забывать и о значении областных центров в развитии туризма. Киев привлекает туристов своими историческими памятниками и архитектурой, Одесса — культурой и морем, Львов — уникальной атмосферой старинного города. Все эти города вносят свой вклад в развитие внутреннего туризма и привлечение иностранных туристов.
Таким образом, в Украине насчитывается 24 областных центра, и количество крупных городов, играющих важную роль в жизни страны, значительно больше. Всего городов 463. Эти города развиваются, улучшая инфраструктуру, привлекая инвесторов и туристов. К ним стоит относиться с уважением, так как они являются не только важными точками на карте Украины, но и локомотивами её экономического, культурного и социального развития.
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