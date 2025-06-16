Украина — это страна с богатой историей, культурой и огромным разнообразием местных особенностей. Но что касается географического деления, то особое внимание стоит уделить её административным центрам. Эти города играют важную роль в жизни страны, являясь не только административными центрами, но и культурными, экономическими и образовательными хабами. Областные центры и крупные города Украины являются важными точками на карте государства, их значение для жителей невозможно переоценить. В этой статье DNEWS расскажет, сколько всего областных центров и крупных городов в Украине, как они делятся по регионам и чем они уникальны.

Областные центры Украины: общая информация

Украина делится на 24 области, и каждая из них имеет свой областной центр — город, который является административным, культурным и часто экономическим центром региона. Эти города важны для каждого гражданина, ведь именно в них находятся все ключевые учреждения: от государственных структур до образовательных и культурных центров. Кроме того, в областных центрах сосредоточены основные транспортные узлы, что делает их важными с точки зрения инфраструктуры.

Таким образом, в Украине насчитывается 24 областных центра. Вот полный список областных центров Украины с ключевой информацией:

Винница

Область: Винницкая

Винницкая Население: 354,639

354,639 Площадь: 113.16 км²

113.16 км² Высота над уровнем моря: 234 м

234 м Телефонный код: +380 432

+380 432 Почтовый индекс: 21000

21000 Год основания: 1362

1362 День города: 20.09

Днепр

Область: Днепропетровская

Днепропетровская Население: 1,053,951

1,053,951 Площадь: 380 км²

380 км² Высота над уровнем моря: 79 м

79 м Телефонный код: +380 56

+380 56 Почтовый индекс: 49000

49000 Год основания: 1783

1783 День города: 13.09

Донецк

Область: Донецкая

Донецкая Население: 1,007,440

1,007,440 Площадь: 571 км²

571 км² Высота над уровнем моря: 198 м

198 м Телефонный код: +380 622(3)

+380 622(3) Почтовый индекс: 83000-83490

83000-83490 Год основания: 1869

1869 День города: 31.08

Житомир

Область: Житомирская

Житомирская Население: 282,823

282,823 Площадь: 61 км²

61 км² Высота над уровнем моря: 226 м

226 м Телефонный код: +380 412

+380 412 Почтовый индекс: 10499

10499 Год основания: 884

884 День города: 13.09

Запорожье

Область: Запорожская

Запорожская Население: 772,258

772,258 Площадь: 240 км²

240 км² Высота над уровнем моря: 93 м

93 м Телефонный код: +380 61(2)

+380 61(2) Почтовый индекс: 69000-69499

69000-69499 Год основания: 1770

1770 День города: 14.10

Ивано-Франковск

Область: Ивано-Франковская

Ивано-Франковская Население: 215,288

215,288 Площадь: 83.73 км²

83.73 км² Высота над уровнем моря: 260 м

260 м Телефонный код: +380 342

+380 342 Почтовый индекс: 76000-76490

76000-76490 Год основания: 1662

1662 День города: 07.05

Киев

Область: Киев

Киев Население: 2,566,953

2,566,953 Площадь: 836 км²

836 км² Высота над уровнем моря: 105 м

105 м Телефонный код: +380 44

+380 44 Почтовый индекс: 1000

1000 Год основания: 482

482 День города: 25.05

Кропивницкий

Область: Кировоградская

Кировоградская Население: 250,629

250,629 Площадь: 103 км²

103 км² Высота над уровнем моря: 113 м

113 м Телефонный код: +380 522

+380 522 Почтовый индекс: 25000-25490

25000-25490 Год основания: 1765

1765 День города: 27.09

Луганск

Область: Луганская

Луганская Население: 459,294

459,294 Площадь: 286.2 км²

286.2 км² Высота над уровнем моря: 107 м

107 м Телефонный код: +380 642

+380 642 Почтовый индекс: 91000

91000 Год основания: 1795

1795 День города: 06.09

1Луцк

Область: Волынская

Волынская Население: 205,585

205,585 Площадь: 42 км²

42 км² Высота над уровнем моря: 181 м

181 м Телефонный код: +380 32(2)

+380 32(2) Почтовый индекс: 43000-43499

43000-43499 Год основания: 1085

1085 День города: 23.08

Львов

Область: Львовская

Львовская Население: 725,202

725,202 Площадь: 160 км²

160 км² Высота над уровнем моря: 284 м

284 м Телефонный код: +380 32

+380 32 Почтовый индекс: 79000

79000 Год основания: 1256

1256 День города: 03.05

Николаев

Область: Николаевская

Николаевская Население: 509,102

509,102 Площадь: 260 км²

260 км² Высота над уровнем моря: 42 м

42 м Телефонный код: +380 512

+380 512 Почтовый индекс: 327027

327027 Год основания: 1789

1789 День города: 13.09

Одесса

Область: Одесская

Одесская Население: 1,010,298

1,010,298 Площадь: 163 км²

163 км² Высота над уровнем моря: 53 м

53 м Телефонный код: +380 48

+380 48 Почтовый индекс: 65480

65480 Год основания: 1415

1415 День города: 02.09

Полтава

Область: Полтавская

Полтавская Население: 310,755

310,755 Площадь: 77 км²

77 км² Высота над уровнем моря: 156 м

156 м Телефонный код: +380 532

+380 532 Почтовый индекс: 36499

36499 Год основания: 899

899 День города: 23.09

Ровно

Область: Ровненская

Ровненская Население: 245,323

245,323 Площадь: 58.24 км²

58.24 км² Высота над уровнем моря: 187 м

187 м Телефонный код: +380 362

+380 362 Почтовый индекс: 33499

33499 Год основания: 1283

1283 День города: 26.08

Симферополь

Область: Автономная Республика Крым

Автономная Республика Крым Население: 338,038

338,038 Площадь: 107.41 км²

107.41 км² Высота над уровнем моря: 245 м

245 м Телефонный код: +380 652

+380 652 Почтовый индекс: 95000-95490

95000-95490 Год основания: 1784

1784 День города: 01.06

Сумы

Область: Сумская

Сумская Население: 292,139

292,139 Площадь: 95.38 км²

95.38 км² Высота над уровнем моря: 138 м

138 м Телефонный код: +380 542

+380 542 Почтовый индекс: 40000-40489

40000-40489 Год основания: 1652

1652 День города: 06.09

Тернополь

Область: Тернопольская

Тернопольская Население: 226,029

226,029 Площадь: 59 км²

59 км² Высота над уровнем моря: 325 м

325 м Телефонный код: +380 352

+380 352 Почтовый индекс: 46000

46000 Год основания: 1540

1540 День города: 28.08

Ужгород

Область: Закарпатская

Закарпатская Население: 115,568

115,568 Площадь: 31.56 км²

31.56 км² Высота над уровнем моря: 122 м

122 м Телефонный код: +380 312

+380 312 Почтовый индекс: 88000-88499

88000-88499 Год основания: 872

872 День города: 05.10

Харьков

Область: Харьковская

Харьковская Население: 1,449,871

1,449,871 Площадь: 350.02 км²

350.02 км² Высота над уровнем моря: 120 м

120 м Телефонный код: +380 57

+380 57 Почтовый индекс: 61000

61000 Год основания: 1653

1653 День города: 23.08

Херсон

Область: Херсонская

Херсонская Население: 324,424

324,424 Площадь: 68 км²

68 км² Высота над уровнем моря: 41 м

41 м Телефонный код: +380 552

+380 552 Почтовый индекс: 73000-73480

73000-73480 Год основания: 1778

1778 День города: 20.09

Хмельницкий

Область: Хмельницкая

Хмельницкая Население: 251,077

251,077 Площадь: 93.05 км²

93.05 км² Высота над уровнем моря: 295 м

295 м Телефонный код: +380 382(2)

+380 382(2) Почтовый индекс: 29000

29000 Год основания: 1431

1431 День города: 28.09

Черкассы

Область: Черкасская

Черкасская Население: 292,761

292,761 Площадь: 69 км²

69 км² Высота над уровнем моря: 110 м

110 м Телефонный код: +380 472

+380 472 Почтовый индекс: 18499

18499 Год основания: 1286

1286 День города: 21.09

Чернигов

Область: Черниговская

Черниговская Население: 296,500

296,500 Площадь: 79 км²

79 км² Высота над уровнем моря: 124 м

124 м Телефонный код: +380 462

+380 462 Почтовый индекс: 14000

14000 Год основания: 907

907 День города: 21.09

Структура и роль областных центров

Каждый областной центр имеет свои особенности, которые отличают его от других городов страны. Например, Киев — это не только столица Украины, но и крупнейший город страны, в котором сосредоточены многие важнейшие административные и культурные институты. В других областных центрах, таких как Харьков, Одесса, Львов, Днепр, также расположены крупнейшие университеты, театры, культурные центры и многочисленные исторические памятники.

Областные центры играют ключевую роль в развитии экономики региона. Именно в них находятся крупные предприятия, торговые сети и финансовые учреждения. Строительство и развитие инфраструктуры также сосредоточено в областных центрах, что способствует улучшению качества жизни местных жителей.

Сколько в Украине крупных городов

В Украине, помимо областных центров, существует еще несколько крупных городов, которые имеют стратегическое значение для развития страны. Например, Сумы, Ивано-Франковск, Кропивницкий и другие. В каждом из этих городов находятся важные производственные предприятия, научные учреждения и образовательные центры. Даже если они не являются административными центрами областей, их роль в экономике и социальной жизни Украины значительна.

Развитие инфраструктуры в крупных городах

Развитие инфраструктуры является важной частью жизни крупных городов Украины. В таких городах, как Днепр, Одесса и Львов, активно развиваются новые жилые комплексы, торговые и бизнес-центры, транспортная инфраструктура. В последние годы наблюдается рост интереса к этим городам со стороны инвесторов, что в свою очередь способствует улучшению качества жизни и созданию новых рабочих мест.

Особенности областных центров Украины: культурные и исторические моменты

Каждый областной центр Украины имеет свою уникальную культурную идентичность, которая сформировалась за века существования. Например, в Львове — это богатая история, многочисленные архитектурные памятники и традиции. В Одессе — это море, живопись, архитектура и кухня. Днепр — центр промышленности и инноваций, а Киев — это место, где встречаются история, политика и экономика.

Роль областных центров в развитии туризма

Не стоит забывать и о значении областных центров в развитии туризма. Киев привлекает туристов своими историческими памятниками и архитектурой, Одесса — культурой и морем, Львов — уникальной атмосферой старинного города. Все эти города вносят свой вклад в развитие внутреннего туризма и привлечение иностранных туристов.

Таким образом, в Украине насчитывается 24 областных центра, и количество крупных городов, играющих важную роль в жизни страны, значительно больше. Всего городов 463. Эти города развиваются, улучшая инфраструктуру, привлекая инвесторов и туристов. К ним стоит относиться с уважением, так как они являются не только важными точками на карте Украины, но и локомотивами её экономического, культурного и социального развития.

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