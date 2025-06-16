Понедельник, 16 июня, 2025
27.1 C
Киев
type here...
Описание 24 областных центров и 463 крупных города в Украине, их роль в развитии страны и особенности инфраструктуры.
Описание 24 областных центров и 463 крупных города в Украине, их роль в развитии страны и особенности инфраструктуры.
Общество
Время чтения 1 мин.

Сколько в Украине областных центров и городов

Украина — это страна с богатой историей, культурой и огромным разнообразием местных особенностей. Но что касается географического деления, то особое внимание стоит уделить её административным центрам. Эти города играют важную роль в жизни страны, являясь не только административными центрами, но и культурными, экономическими и образовательными хабами. Областные центры и крупные города Украины являются важными точками на карте государства, их значение для жителей невозможно переоценить. В этой статье DNEWS расскажет, сколько всего областных центров и крупных городов в Украине, как они делятся по регионам и чем они уникальны.

Областные центры Украины: общая информация

Украина делится на 24 области, и каждая из них имеет свой областной центр — город, который является административным, культурным и часто экономическим центром региона. Эти города важны для каждого гражданина, ведь именно в них находятся все ключевые учреждения: от государственных структур до образовательных и культурных центров. Кроме того, в областных центрах сосредоточены основные транспортные узлы, что делает их важными с точки зрения инфраструктуры.

Таким образом, в Украине насчитывается 24 областных центра. Вот полный список областных центров Украины с ключевой информацией:

Винница

  • Область: Винницкая
  • Население: 354,639
  • Площадь: 113.16 км²
  • Высота над уровнем моря: 234 м
  • Телефонный код: +380 432
  • Почтовый индекс: 21000
  • Год основания: 1362
  • День города: 20.09

Днепр

  • Область: Днепропетровская
  • Население: 1,053,951
  • Площадь: 380 км²
  • Высота над уровнем моря: 79 м
  • Телефонный код: +380 56
  • Почтовый индекс: 49000
  • Год основания: 1783
  • День города: 13.09

Донецк

  • Область: Донецкая
  • Население: 1,007,440
  • Площадь: 571 км²
  • Высота над уровнем моря: 198 м
  • Телефонный код: +380 622(3)
  • Почтовый индекс: 83000-83490
  • Год основания: 1869
  • День города: 31.08

Житомир

  • Область: Житомирская
  • Население: 282,823
  • Площадь: 61 км²
  • Высота над уровнем моря: 226 м
  • Телефонный код: +380 412
  • Почтовый индекс: 10499
  • Год основания: 884
  • День города: 13.09

Запорожье

  • Область: Запорожская
  • Население: 772,258
  • Площадь: 240 км²
  • Высота над уровнем моря: 93 м
  • Телефонный код: +380 61(2)
  • Почтовый индекс: 69000-69499
  • Год основания: 1770
  • День города: 14.10

Ивано-Франковск

  • Область: Ивано-Франковская
  • Население: 215,288
  • Площадь: 83.73 км²
  • Высота над уровнем моря: 260 м
  • Телефонный код: +380 342
  • Почтовый индекс: 76000-76490
  • Год основания: 1662
  • День города: 07.05

Киев

  • Область: Киев
  • Население: 2,566,953
  • Площадь: 836 км²
  • Высота над уровнем моря: 105 м
  • Телефонный код: +380 44
  • Почтовый индекс: 1000
  • Год основания: 482
  • День города: 25.05

Кропивницкий

  • Область: Кировоградская
  • Население: 250,629
  • Площадь: 103 км²
  • Высота над уровнем моря: 113 м
  • Телефонный код: +380 522
  • Почтовый индекс: 25000-25490
  • Год основания: 1765
  • День города: 27.09

Луганск

  • Область: Луганская
  • Население: 459,294
  • Площадь: 286.2 км²
  • Высота над уровнем моря: 107 м
  • Телефонный код: +380 642
  • Почтовый индекс: 91000
  • Год основания: 1795
  • День города: 06.09

1Луцк

  • Область: Волынская
  • Население: 205,585
  • Площадь: 42 км²
  • Высота над уровнем моря: 181 м
  • Телефонный код: +380 32(2)
  • Почтовый индекс: 43000-43499
  • Год основания: 1085
  • День города: 23.08

Львов

  • Область: Львовская
  • Население: 725,202
  • Площадь: 160 км²
  • Высота над уровнем моря: 284 м
  • Телефонный код: +380 32
  • Почтовый индекс: 79000
  • Год основания: 1256
  • День города: 03.05

Николаев

  • Область: Николаевская
  • Население: 509,102
  • Площадь: 260 км²
  • Высота над уровнем моря: 42 м
  • Телефонный код: +380 512
  • Почтовый индекс: 327027
  • Год основания: 1789
  • День города: 13.09

Одесса

  • Область: Одесская
  • Население: 1,010,298
  • Площадь: 163 км²
  • Высота над уровнем моря: 53 м
  • Телефонный код: +380 48
  • Почтовый индекс: 65480
  • Год основания: 1415
  • День города: 02.09

Полтава

  • Область: Полтавская
  • Население: 310,755
  • Площадь: 77 км²
  • Высота над уровнем моря: 156 м
  • Телефонный код: +380 532
  • Почтовый индекс: 36499
  • Год основания: 899
  • День города: 23.09

Ровно

  • Область: Ровненская
  • Население: 245,323
  • Площадь: 58.24 км²
  • Высота над уровнем моря: 187 м
  • Телефонный код: +380 362
  • Почтовый индекс: 33499
  • Год основания: 1283
  • День города: 26.08

Симферополь

  • Область: Автономная Республика Крым
  • Население: 338,038
  • Площадь: 107.41 км²
  • Высота над уровнем моря: 245 м
  • Телефонный код: +380 652
  • Почтовый индекс: 95000-95490
  • Год основания: 1784
  • День города: 01.06

Сумы

  • Область: Сумская
  • Население: 292,139
  • Площадь: 95.38 км²
  • Высота над уровнем моря: 138 м
  • Телефонный код: +380 542
  • Почтовый индекс: 40000-40489
  • Год основания: 1652
  • День города: 06.09

Тернополь

  • Область: Тернопольская
  • Население: 226,029
  • Площадь: 59 км²
  • Высота над уровнем моря: 325 м
  • Телефонный код: +380 352
  • Почтовый индекс: 46000
  • Год основания: 1540
  • День города: 28.08

Ужгород

  • Область: Закарпатская
  • Население: 115,568
  • Площадь: 31.56 км²
  • Высота над уровнем моря: 122 м
  • Телефонный код: +380 312
  • Почтовый индекс: 88000-88499
  • Год основания: 872
  • День города: 05.10

Харьков

  • Область: Харьковская
  • Население: 1,449,871
  • Площадь: 350.02 км²
  • Высота над уровнем моря: 120 м
  • Телефонный код: +380 57
  • Почтовый индекс: 61000
  • Год основания: 1653
  • День города: 23.08

Херсон

  • Область: Херсонская
  • Население: 324,424
  • Площадь: 68 км²
  • Высота над уровнем моря: 41 м
  • Телефонный код: +380 552
  • Почтовый индекс: 73000-73480
  • Год основания: 1778
  • День города: 20.09

Хмельницкий

  • Область: Хмельницкая
  • Население: 251,077
  • Площадь: 93.05 км²
  • Высота над уровнем моря: 295 м
  • Телефонный код: +380 382(2)
  • Почтовый индекс: 29000
  • Год основания: 1431
  • День города: 28.09

Черкассы

  • Область: Черкасская
  • Население: 292,761
  • Площадь: 69 км²
  • Высота над уровнем моря: 110 м
  • Телефонный код: +380 472
  • Почтовый индекс: 18499
  • Год основания: 1286
  • День города: 21.09

Чернигов

  • Область: Черниговская
  • Население: 296,500
  • Площадь: 79 км²
  • Высота над уровнем моря: 124 м
  • Телефонный код: +380 462
  • Почтовый индекс: 14000
  • Год основания: 907
  • День города: 21.09

Структура и роль областных центров

Каждый областной центр имеет свои особенности, которые отличают его от других городов страны. Например, Киев — это не только столица Украины, но и крупнейший город страны, в котором сосредоточены многие важнейшие административные и культурные институты. В других областных центрах, таких как Харьков, Одесса, Львов, Днепр, также расположены крупнейшие университеты, театры, культурные центры и многочисленные исторические памятники.

Областные центры играют ключевую роль в развитии экономики региона. Именно в них находятся крупные предприятия, торговые сети и финансовые учреждения. Строительство и развитие инфраструктуры также сосредоточено в областных центрах, что способствует улучшению качества жизни местных жителей.

Сколько в Украине крупных городов

В Украине, помимо областных центров, существует еще несколько крупных городов, которые имеют стратегическое значение для развития страны. Например, Сумы, Ивано-Франковск, Кропивницкий и другие. В каждом из этих городов находятся важные производственные предприятия, научные учреждения и образовательные центры. Даже если они не являются административными центрами областей, их роль в экономике и социальной жизни Украины значительна.

Развитие инфраструктуры в крупных городах

Развитие инфраструктуры является важной частью жизни крупных городов Украины. В таких городах, как Днепр, Одесса и Львов, активно развиваются новые жилые комплексы, торговые и бизнес-центры, транспортная инфраструктура. В последние годы наблюдается рост интереса к этим городам со стороны инвесторов, что в свою очередь способствует улучшению качества жизни и созданию новых рабочих мест.

Особенности областных центров Украины: культурные и исторические моменты

Каждый областной центр Украины имеет свою уникальную культурную идентичность, которая сформировалась за века существования. Например, в Львове — это богатая история, многочисленные архитектурные памятники и традиции. В Одессе — это море, живопись, архитектура и кухня. Днепр — центр промышленности и инноваций, а Киев — это место, где встречаются история, политика и экономика.

Роль областных центров в развитии туризма

Не стоит забывать и о значении областных центров в развитии туризма. Киев привлекает туристов своими историческими памятниками и архитектурой, Одесса — культурой и морем, Львов — уникальной атмосферой старинного города. Все эти города вносят свой вклад в развитие внутреннего туризма и привлечение иностранных туристов.

Таким образом, в Украине насчитывается 24 областных центра, и количество крупных городов, играющих важную роль в жизни страны, значительно больше. Всего городов 463. Эти города развиваются, улучшая инфраструктуру, привлекая инвесторов и туристов. К ним стоит относиться с уважением, так как они являются не только важными точками на карте Украины, но и локомотивами её экономического, культурного и социального развития.

Ранее мы писали о том, как отличить украинца от другой национальности: речь, менталитет, поведение.

Горячее за неделю

Общество

Гороскоп на понедельник 16 июня 2025 для всех знаков по стихиям

0
Гороскоп на 16 июня 2025 по стихиям раскроет тайные влияния дня и подскажет, как действовать, чтобы сохранить силу, вдохновение и баланс.
Политика

Министерство иностранных дел Израиля опровергло информацию о передаче Киеву систем ПВО Patriot

0
Израиль опроверг информацию о передаче Украине систем ПВО Patriot. Какие детали скрыты? Почему Россия требует разъяснений?
Политика

Иран назвал действия Израиля объявлением войны и обратился в ООН

0
Иран заявил, что атаки Израиля — это терроризм и шаг к войне. Представитель ООН требует реакции на нарушение международных норм.
Статьи

Как убрать морщины на лбу в домашних условиях: простые рецепты для отличного результата

0
Уберите морщины на лбу в домашних условиях с помощью простых рецептов и народных средств. Эффективные способы для улучшения состояния кожи.
Культура

Что значит видеть во сне нож: толкование авторитетных сонников

0
Нож во сне — тревожный знак или защита? Что значит такой сон по сонникам Ванги, Миллера, Фрейда, Лоффа — полное толкование с нюансами.

Новое на сайте

Предыдущая статья
Какой прогноз погоды на 17 июня 2025 для всех регионов Украины
Следующая статья
Почему родственникам нельзя нести гроб: традиции похорон в Украине

Dnews.dn.ua - Это актуальные новости о политике, обществе, культуре, экономике и спорте, собранные нашими корреспондентами с различных уголков земного шара

Рубрикатор

Выбор редактора

Можно ли отремонтировать светодиодную лампу своими руками

0
Как заменить сгоревший светодиод и отремонтировать лампу своими руками — советы, схемы и подробные инструкции.

Курс валют в Украине сегодня 16 июня 2025

0
Курс валют 16 июня 2025 в банках и обменниках: актуальные данные по доллару, евро, злотому. Где выгоднее обмен, межбанк и прогноз на неделю.

Может ли молитва навредить молящемуся

0
Может ли молитва навредить? Когда чрезмерность в духовной практике отдаляет от Бога. Признаки, советы, примеры.

Присоединяйся!

Получите важные новости непосредственно в ваш почтовый ящик и оставайтесь на связи!

© Dnews.dn.ua. Все права защищены.