Скумбрия на грани исчезновения: экологи призывают выбирать другую рыбу

Скумбрия, ранее считавшаяся устойчивым видом, сегодня оказалась под серьёзной угрозой — её запасы в северо-восточной части Атлантического океана стремительно истощаются. Об этом предупреждают эксперты Морской консервационной организации (Marine Conservation Society), выпустившие обновлённую версию авторитетного экологического справочника «Good Fish Guide». Причиной называют многолетний перелов рыбы странами Северной Европы, включая Норвегию, Исландию, Фарерские острова и Великобританию. Об этом сообщает DNEWS со ссылкой на The Guardian.

В течение многих лет скумбрия занимала ведущие позиции в рейтингах «здоровых» и устойчивых морепродуктов. Её рекомендовали как альтернативу более уязвимым видам — она была доступной, вкусной и питательной. Однако, как выяснилось, это привело к обратному эффекту: в период с 2020 по 2024 год квоты на её вылов в среднем превышали научно обоснованные нормы на 39%.

С 2009 года все ключевые страны, добывающие скумбрию, систематически превышают допустимые объёмы вылова, зачастую на 50–80%. Это привело к истощению запасов, и теперь учёные говорят о приближении критической точки, за которой рыба не сможет самостоятельно восстановить популяцию.

Обновлённый справочник по устойчивым морепродуктам теперь оценивает скумбрию, выловленную траловыми судами в северо-восточной Атлантике, на уровне 4 из 5 по шкале угроз. Это значит, что её не рекомендуется продавать в ресторанах, супермаркетах и использовать в массовом производстве. Рыба, выловленная с использованием удочек и лески, получила оценку 3 — она также считается неустойчивой.

Эксперты советуют искать более экологичные альтернативы, например:

сельдь из Северного моря и восточной части Ла-Манша,

сардины, добытые в водах у побережья Корнуолла,

мидии, выращенные в Великобритании (названные «супергероем» среди морепродуктов за минимальный вред экосистеме),

анчоусы из Бискайского залива.

Кроме того, экологическая организация рекомендует выходить за рамки «большой пятёрки» рыбы, к которой относятся треска, лосось, тунец, хек и креветки. Их популярность приводит к массовому вылову и быстрому истощению ресурсов. Вместо этого стоит обращать внимание на менее распространённые, но более устойчивые виды — например, сайду, путассу, минтай.

Практичные советы покупателям:

Покупайте целую рыбу , а не только филе: это экономичнее, и вы можете использовать кости и кожу для бульонов.

, а не только филе: это экономичнее, и вы можете использовать кости и кожу для бульонов. Обращайтесь к местным рыбным лавкам — там часто предлагают свежую, локально выловленную рыбу, в отличие от замороженной продукции сетевых магазинов.

— там часто предлагают свежую, локально выловленную рыбу, в отличие от замороженной продукции сетевых магазинов. Пробуйте консервы : экологически чистыми считаются, например, сардины из Корнуолла и анчоусы из Испании.

: экологически чистыми считаются, например, сардины из Корнуолла и анчоусы из Испании. Следите за метками устойчивого рыболовства на упаковке — они помогут выбрать продукцию, не разрушающую природу.

Не только скумбрия: что ещё изменилось

Помимо ухудшения статуса скумбрии, в 2025 году экологи обновили статус и других морепродуктов:

Морской чёрт (монкфиш) из Северного моря получил положительную оценку и перешёл из «жёлтого» списка в «зелёный».

из Северного моря получил положительную оценку и перешёл из «жёлтого» списка в «зелёный». Голубой марлин исключён из «красного списка», что говорит о частичном восстановлении популяции.

Экологическая ситуация в мировом океане становится всё более тревожной. Перелов и нарушение рекомендаций учёных ставят под угрозу даже те виды, которые считались устойчивыми. Ответственность теперь лежит не только на правительственных организациях, но и на каждом из нас. Осознанный выбор рыбы и морепродуктов — реальный вклад в сохранение экосистем и морского биоразнообразия.

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