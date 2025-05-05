С 5 мая 2025 года приложение Skype официально прекращает свою работу. Все пользовательские аккаунты и истории чатов будут перенесены в Microsoft Teams. Это решение знаменует завершение более чем 20-летней истории одного из самых известных мессенджеров в мире. Об этом сообщает DNEWS со ссылкой на Microsoft.

Компания Microsoft объявила о завершении поддержки Skype ещё в 2024 году, а теперь завершает процесс перевода пользователей на платформу Microsoft Teams Free. Изменения касаются как бесплатных, так и платных версий Skype, за исключением корпоративного продукта Skype для бизнеса, который продолжает функционировать в рамках отдельных решений.

Все существующие учётные записи автоматически переносятся в Microsoft Teams. Вход на новую платформу возможен с использованием прежнего логина Skype. Также пользователи получат уведомление в приложении с предложением выполнить перенос данных.

Контакты, чаты и вся история переписки будут сохранены. Microsoft гарантирует доступ к данным до января 2026 года, после чего вся информация будет удалена с серверов Skype. До этого момента каждый пользователь может экспортировать свои данные вручную.

«Если вы не планируете пользоваться Teams, вы можете загрузить переписку и другие данные, используя встроенную функцию экспорта», — пояснили в Microsoft.

Взамен закрытого мессенджера Microsoft предлагает пользователям перейти на бесплатную версию Teams, которая включает ключевые функции:

текстовые и голосовые чаты;

видеозвонки один на один и в группах;

интеграцию с календарём и другими сервисами Microsoft.

Skype — программа для видео- и голосовой связи, а также обмена текстовыми сообщениями. Она была разработана в 2003 году и позволяла пользователям общаться через интернет.

Сервис поддерживал индивидуальные и групповые видеозвонки, а также видеоконференции. В 2011 году Skype был приобретён компанией Microsoft, после чего началась его интеграция с другими продуктами, включая Windows и Office.

По состоянию на 2011 год ежемесячная аудитория Skype составляла до 140 миллионов пользователей. Несмотря на появление конкурентов, таких как Zoom и Google Meet, Skype оставался популярным способом общения.

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