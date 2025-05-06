Летний сезон 2025 года в Украине может принести повышенную грозовую активность, сопровождаемую риском смерчей, града и шквальных порывов ветра. Об этом сообщает DNEWS со ссылкой на комментарий метеоэксперта Игоря Кибальчича в комментарии Телеграфу.

По его словам, летом большая часть осадков в Украине будет иметь конвективный характер — то есть сопровождаться грозами, которые возникают из-за вертикальных перемещений воздуха. Такие осадки будут локальными: в одном районе возможен сильный дождь, тогда как соседний останется сухим.

Кибальчич напомнил, что летом 2024 года восточная часть Украины страдала от недостатка осадков, особенно Левобережье. Однако в 2025 году ситуация может измениться — прогнозируется более влажная погода с ростом числа гроз.

С повышением грозовой активности увеличивается вероятность опасных погодных явлений, таких как град и смерчи. Как отметил синоптик, смерчи уже не являются редкостью в Украине, хотя часто они непродолжительны и проходят по открытым территориям, оставаясь незамеченными.

При этом усиление гроз может повлечь серьёзные последствия. В частности, град может повредить урожай, а шквальные ветры — нанести ущерб инфраструктуре и жилым зданиям в населённых пунктах.

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