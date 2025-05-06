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Германия готовит сокращение соцвыплат и ужесточение условий для украинских беженцев. Новое правительство усиливает контроль над миграцией.
Германия готовит сокращение соцвыплат и ужесточение условий для украинских беженцев. Новое правительство усиливает контроль над миграцией.
Общество
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Сокращение выплат украинским беженцам в Германии: чего ждать в ближайшее время

В Германии готовятся изменения в отношении украинских беженцев. Ожидается сокращение социальных выплат и ужесточение условий получения помощи. Об этом сообщает DNEWS со ссылкой на комментарий бывшего консула Украины в Мюнхене, канцлера Украинского свободного университета Дмитрия Шевченко РБК-Украина.

По словам эксперта, уменьшение поддержки коснется не только украинцев, но и всех, кто получает социальную помощь. Он подчеркнул, что решение о сокращении выплат обсуждалось еще до выборов и теперь переходит к практической реализации.

Шевченко отметил, что украинские получатели временной защиты будут получать меньше выплат, а также столкнутся с увеличением штрафных санкций в случае безработицы.

В политическом дискурсе Германии продолжается ужесточение миграционной политики. В 2022 году лидер Христианско-демократического союза Фридрих Мерц вызвал общественный резонанс, назвав украинских беженцев «туристами на социальном обеспечении». Несмотря на последующие извинения, позиция партии в отношении миграции остаётся жёсткой.

Новое правительство Германии, которое возглавил Фридрих Мерц, планирует сократить количество заявлений на убежище до менее 100 тысяч в год. Также планируется расширение программы депортаций, приостановка воссоединения семей и введение новых ограничений на границах.

По словам Мерца, существующая инфраструктура страны испытывает чрезмерную нагрузку, поэтому правительство уже проводит переговоры с соседними странами для реализации изменений.

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