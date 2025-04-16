16 апреля 2025 года ожидается повышение геомагнитной активности, связанное с солнечными вспышками и выбросами корональной массы. Прогнозируется магнитная буря уровня G2, которая начнется во второй половине дня и может повлиять на здоровье метеочувствительных людей, а также на работу технических систем.
Прогноз геомагнитной активности на 16 апреля
Согласно данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, магнитная буря уровня G2 (умеренная) начнется около 16:00 по московскому времени и достигнет пика в вечерние часы. Ожидается, что буря продлится до ночи, после чего геомагнитная обстановка стабилизируется.
Влияние на здоровье и рекомендации
Магнитные бури могут вызывать дискомфорт у метеочувствительных людей, включая головные боли, усталость, раздражительность и нарушения сна. Особенно внимательными следует быть пожилым людям и тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. Рекомендуется:
- Снизить физическую и умственную нагрузку.
- Избегать стрессовых ситуаций.URA.RU
- Обеспечить полноценный отдых и сон.
- Пить больше воды и ограничить потребление кофеина и алкоголя.
Влияние на технические системы
Магнитные бури уровня G2 могут вызывать:
- Сбои в работе спутниковой связи и навигационных систем.
- Перебои в радиосвязи на высоких частотах.
- Незначительные колебания в электросетях, особенно в высокоширотных регионах.
Операторам технических систем рекомендуется принять меры предосторожности для минимизации возможных последствий.
16 апреля 2025 года ожидается умеренная магнитная буря уровня G2, которая начнется во второй половине дня и может повлиять на здоровье метеочувствительных людей и работу технических систем. Рекомендуется принять соответствующие меры предосторожности и следить за обновлениями прогноза геомагнитной обстановки.
Ранее мы писали о точный прогноз магнитных бурь на неделю: 7–13 апреля.