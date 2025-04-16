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Прогноз магнитной бури на 16 апреля 2025 года: ожидается буря уровня G2, которая может повлиять на здоровье и технические системы.
Прогноз магнитной бури на 16 апреля 2025 года: ожидается буря уровня G2, которая может повлиять на здоровье и технические системы.
Общество
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Солнечная активность и магнитные бури 16 апреля 2025 года: подробный прогноз

16 апреля 2025 года ожидается повышение геомагнитной активности, связанное с солнечными вспышками и выбросами корональной массы. Прогнозируется магнитная буря уровня G2, которая начнется во второй половине дня и может повлиять на здоровье метеочувствительных людей, а также на работу технических систем.​

Прогноз геомагнитной активности на 16 апреля

Согласно данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, магнитная буря уровня G2 (умеренная) начнется около 16:00 по московскому времени и достигнет пика в вечерние часы. Ожидается, что буря продлится до ночи, после чего геомагнитная обстановка стабилизируется.​

Влияние на здоровье и рекомендации

Магнитные бури могут вызывать дискомфорт у метеочувствительных людей, включая головные боли, усталость, раздражительность и нарушения сна. Особенно внимательными следует быть пожилым людям и тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. Рекомендуется:​

  • Снизить физическую и умственную нагрузку.​
  • Избегать стрессовых ситуаций.​URA.RU
  • Обеспечить полноценный отдых и сон.​
  • Пить больше воды и ограничить потребление кофеина и алкоголя.​

Влияние на технические системы

Магнитные бури уровня G2 могут вызывать:​

  • Сбои в работе спутниковой связи и навигационных систем.​
  • Перебои в радиосвязи на высоких частотах.​
  • Незначительные колебания в электросетях, особенно в высокоширотных регионах.​

Операторам технических систем рекомендуется принять меры предосторожности для минимизации возможных последствий.​

16 апреля 2025 года ожидается умеренная магнитная буря уровня G2, которая начнется во второй половине дня и может повлиять на здоровье метеочувствительных людей и работу технических систем. Рекомендуется принять соответствующие меры предосторожности и следить за обновлениями прогноза геомагнитной обстановки.​

Ранее мы писали о точный прогноз магнитных бурь на неделю: 7–13 апреля.

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