Август уверенно движется к финалу, а вместе с ним укорачиваются и световые часы. 17 августа 2025 года солнце порадует нас ещё одним летним днём, но его продолжительность будет чуть меньше, чем накануне. Понимание времени рассвета и заката в этот период особенно важно для тех, кто работает на открытом воздухе, занимается спортом, путешествует или просто любит планировать день по солнечному ритму.

В этой статье от DNEWS вы найдёте точные данные по времени восхода и захода солнца 17 августа в крупнейших городах Украины, а также узнаете, как грамотно распорядиться каждым светлым часом.

Что происходит со световым днём 17 августа

По состоянию на 17 августа 2025 года, средняя долгота дня в Украине составляет 14 часов 03 минуты.

Это ещё на 2–3 минуты короче, чем днём ранее. Казалось бы, незначительное уменьшение, но именно оно постепенно формирует переход к осеннему ритму. Восход задерживается, а закат торопится: особенно это чувствуется тем, кто привык всё успевать при дневном свете.

Когда начинается утро: рассвет и восход солнца

Утреннее пробуждение природы в этот день варьируется по регионам. Рассвет охватывает временной диапазон от 05:13 до 06:10, в зависимости от города. Сам восход солнца наступает примерно через 10–15 минут после первых светлых сумерек. Именно в эти минуты воздух особенно свеж, а небо окрашивается в золотисто-розовые тона.

Когда заканчивается день: заход и закат солнца

Вечером солнце начинает клониться к горизонту уже с 19:42 на востоке и до 20:24 на западе страны. Закат — не просто окончание дня, а идеальное время для подведения итогов, прогулок и внутреннего спокойствия. Важно помнить: после захода солнца световой день завершается быстро, и темнота наступает буквально за считанные минуты.

Таблица рассвета, заката и продолжительности дня 17 августа 2025 года по городам Украины

Город Время восхода Время заката Долгота дня Киев 05:51 19:56 14 ч 05 мин Львов 06:02 20:17 14 ч 15 мин Одесса 05:56 19:57 14 ч 01 мин Харьков 05:35 19:43 14 ч 08 мин Днепр 05:42 19:48 14 ч 06 мин Запорожье 05:43 19:47 14 ч 04 мин Донецк 05:36 19:42 14 ч 06 мин Кривой Рог 05:44 19:48 14 ч 04 мин Луцк 06:06 20:23 14 ч 17 мин Житомир 05:54 20:04 14 ч 10 мин Чернигов 05:45 19:56 14 ч 11 мин Черкассы 05:49 19:56 14 ч 07 мин Сумы 05:39 19:49 14 ч 10 мин Полтава 05:43 19:51 14 ч 08 мин Кропивницкий 05:51 19:51 14 ч 00 мин Николаев 05:55 19:54 13 ч 59 мин Херсон 05:55 19:53 13 ч 58 мин Луганск 05:12 19:32 14 ч 20 мин Ужгород 06:09 20:24 14 ч 15 мин Ивано-Франковск 06:04 20:20 14 ч 16 мин Тернополь 06:03 20:18 14 ч 15 мин Черновцы 06:03 20:17 14 ч 14 мин

Все значения актуальны на 17.08.2025 и рассчитаны с учётом географических координат и астрономического времени.

Как провести день по солнечному сценарию

Каждая минута дневного света — это ресурс, который можно использовать с пользой. В августе особенно важно грамотно распределить активность, чтобы она соответствовала естественному ритму природы.

Раннее утро — время концентрации и бодрости

Начинать день с первыми лучами солнца — привычка, которую поддерживают психологи и врачи. После рассвета организм находится в фазе бодрствования, и это лучшее время для:

физической активности,

творческой работы,

интеллектуальных задач,

планирования.

Даже короткая прогулка на рассвете способна зарядить энергией на весь день.

Закат — сигнал к замедлению

После захода солнца уровень мелатонина в организме увеличивается. Это биологический сигнал к завершению активных процессов. В это время лучше отказаться от:

интенсивных тренировок,

тяжёлой пищи,

стрессовых разговоров,

яркого света от экранов.

Наблюдение за закатом может стать приятным вечерним ритуалом, помогающим снять напряжение.

Что помогает адаптироваться к укорачивающемуся дню

Просыпаться не позже, чем через 30 минут после восхода;

Выполнять основные задачи до 16:00–17:00;

Гулять на солнце днём, пока оно активно;

Завершать работу до заката;

Использовать лампы с тёплым светом после 20:00.

Почему важно отслеживать рассвет и закат ежедневно

Смена светового дня влияет не только на биоритмы, но и на:

безопасность на дорогах;

планирование поездок;

управление бытовыми системами (освещение, полив, отопление);

режим сна у детей и пожилых людей;

съёмки, экскурсии, сельхозработы.

