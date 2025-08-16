Суббота, 16 августа, 2025
Восход и заход солнца 17 августа 2025 года в Украине. Таблица рассвета, заката и долготы дня, советы по использованию светлого времени.
Солнечное расписание 17 августа 2025 года: во сколько рассвет, когда закат и сколько длится день в Украине

Август уверенно движется к финалу, а вместе с ним укорачиваются и световые часы. 17 августа 2025 года солнце порадует нас ещё одним летним днём, но его продолжительность будет чуть меньше, чем накануне. Понимание времени рассвета и заката в этот период особенно важно для тех, кто работает на открытом воздухе, занимается спортом, путешествует или просто любит планировать день по солнечному ритму.

В этой статье от DNEWS вы найдёте точные данные по времени восхода и захода солнца 17 августа в крупнейших городах Украины, а также узнаете, как грамотно распорядиться каждым светлым часом.

Что происходит со световым днём 17 августа

По состоянию на 17 августа 2025 года, средняя долгота дня в Украине составляет 14 часов 03 минуты.

Это ещё на 2–3 минуты короче, чем днём ранее. Казалось бы, незначительное уменьшение, но именно оно постепенно формирует переход к осеннему ритму. Восход задерживается, а закат торопится: особенно это чувствуется тем, кто привык всё успевать при дневном свете.

Когда начинается утро: рассвет и восход солнца

Утреннее пробуждение природы в этот день варьируется по регионам. Рассвет охватывает временной диапазон от 05:13 до 06:10, в зависимости от города. Сам восход солнца наступает примерно через 10–15 минут после первых светлых сумерек. Именно в эти минуты воздух особенно свеж, а небо окрашивается в золотисто-розовые тона.

Когда заканчивается день: заход и закат солнца

Вечером солнце начинает клониться к горизонту уже с 19:42 на востоке и до 20:24 на западе страны. Закат — не просто окончание дня, а идеальное время для подведения итогов, прогулок и внутреннего спокойствия. Важно помнить: после захода солнца световой день завершается быстро, и темнота наступает буквально за считанные минуты.

Таблица рассвета, заката и продолжительности дня 17 августа 2025 года по городам Украины

ГородВремя восходаВремя закатаДолгота дня
Киев05:5119:5614 ч 05 мин
Львов06:0220:1714 ч 15 мин
Одесса05:5619:5714 ч 01 мин
Харьков05:3519:4314 ч 08 мин
Днепр05:4219:4814 ч 06 мин
Запорожье05:4319:4714 ч 04 мин
Донецк05:3619:4214 ч 06 мин
Кривой Рог05:4419:4814 ч 04 мин
Луцк06:0620:2314 ч 17 мин
Житомир05:5420:0414 ч 10 мин
Чернигов05:4519:5614 ч 11 мин
Черкассы05:4919:5614 ч 07 мин
Сумы05:3919:4914 ч 10 мин
Полтава05:4319:5114 ч 08 мин
Кропивницкий05:5119:5114 ч 00 мин
Николаев05:5519:5413 ч 59 мин
Херсон05:5519:5313 ч 58 мин
Луганск05:1219:3214 ч 20 мин
Ужгород06:0920:2414 ч 15 мин
Ивано-Франковск06:0420:2014 ч 16 мин
Тернополь06:0320:1814 ч 15 мин
Черновцы06:0320:1714 ч 14 мин

Все значения актуальны на 17.08.2025 и рассчитаны с учётом географических координат и астрономического времени.

Как провести день по солнечному сценарию

Каждая минута дневного света — это ресурс, который можно использовать с пользой. В августе особенно важно грамотно распределить активность, чтобы она соответствовала естественному ритму природы.

Раннее утро — время концентрации и бодрости

Начинать день с первыми лучами солнца — привычка, которую поддерживают психологи и врачи. После рассвета организм находится в фазе бодрствования, и это лучшее время для:

  • физической активности,
  • творческой работы,
  • интеллектуальных задач,
  • планирования.

Даже короткая прогулка на рассвете способна зарядить энергией на весь день.

Закат — сигнал к замедлению

После захода солнца уровень мелатонина в организме увеличивается. Это биологический сигнал к завершению активных процессов. В это время лучше отказаться от:

  • интенсивных тренировок,
  • тяжёлой пищи,
  • стрессовых разговоров,
  • яркого света от экранов.

Наблюдение за закатом может стать приятным вечерним ритуалом, помогающим снять напряжение.

Что помогает адаптироваться к укорачивающемуся дню

  • Просыпаться не позже, чем через 30 минут после восхода;
  • Выполнять основные задачи до 16:00–17:00;
  • Гулять на солнце днём, пока оно активно;
  • Завершать работу до заката;
  • Использовать лампы с тёплым светом после 20:00.

Почему важно отслеживать рассвет и закат ежедневно

Смена светового дня влияет не только на биоритмы, но и на:

  • безопасность на дорогах;
  • планирование поездок;
  • управление бытовыми системами (освещение, полив, отопление);
  • режим сна у детей и пожилых людей;
  • съёмки, экскурсии, сельхозработы.

Ранее мы писали о том, почему хочется спать: причины повышенной сонливости.

