Август уверенно движется к финалу, а вместе с ним укорачиваются и световые часы. 17 августа 2025 года солнце порадует нас ещё одним летним днём, но его продолжительность будет чуть меньше, чем накануне. Понимание времени рассвета и заката в этот период особенно важно для тех, кто работает на открытом воздухе, занимается спортом, путешествует или просто любит планировать день по солнечному ритму.
В этой статье от DNEWS вы найдёте точные данные по времени восхода и захода солнца 17 августа в крупнейших городах Украины, а также узнаете, как грамотно распорядиться каждым светлым часом.
Что происходит со световым днём 17 августа
По состоянию на 17 августа 2025 года, средняя долгота дня в Украине составляет 14 часов 03 минуты.
Это ещё на 2–3 минуты короче, чем днём ранее. Казалось бы, незначительное уменьшение, но именно оно постепенно формирует переход к осеннему ритму. Восход задерживается, а закат торопится: особенно это чувствуется тем, кто привык всё успевать при дневном свете.
Когда начинается утро: рассвет и восход солнца
Утреннее пробуждение природы в этот день варьируется по регионам. Рассвет охватывает временной диапазон от 05:13 до 06:10, в зависимости от города. Сам восход солнца наступает примерно через 10–15 минут после первых светлых сумерек. Именно в эти минуты воздух особенно свеж, а небо окрашивается в золотисто-розовые тона.
Когда заканчивается день: заход и закат солнца
Вечером солнце начинает клониться к горизонту уже с 19:42 на востоке и до 20:24 на западе страны. Закат — не просто окончание дня, а идеальное время для подведения итогов, прогулок и внутреннего спокойствия. Важно помнить: после захода солнца световой день завершается быстро, и темнота наступает буквально за считанные минуты.
Таблица рассвета, заката и продолжительности дня 17 августа 2025 года по городам Украины
|Город
|Время восхода
|Время заката
|Долгота дня
|Киев
|05:51
|19:56
|14 ч 05 мин
|Львов
|06:02
|20:17
|14 ч 15 мин
|Одесса
|05:56
|19:57
|14 ч 01 мин
|Харьков
|05:35
|19:43
|14 ч 08 мин
|Днепр
|05:42
|19:48
|14 ч 06 мин
|Запорожье
|05:43
|19:47
|14 ч 04 мин
|Донецк
|05:36
|19:42
|14 ч 06 мин
|Кривой Рог
|05:44
|19:48
|14 ч 04 мин
|Луцк
|06:06
|20:23
|14 ч 17 мин
|Житомир
|05:54
|20:04
|14 ч 10 мин
|Чернигов
|05:45
|19:56
|14 ч 11 мин
|Черкассы
|05:49
|19:56
|14 ч 07 мин
|Сумы
|05:39
|19:49
|14 ч 10 мин
|Полтава
|05:43
|19:51
|14 ч 08 мин
|Кропивницкий
|05:51
|19:51
|14 ч 00 мин
|Николаев
|05:55
|19:54
|13 ч 59 мин
|Херсон
|05:55
|19:53
|13 ч 58 мин
|Луганск
|05:12
|19:32
|14 ч 20 мин
|Ужгород
|06:09
|20:24
|14 ч 15 мин
|Ивано-Франковск
|06:04
|20:20
|14 ч 16 мин
|Тернополь
|06:03
|20:18
|14 ч 15 мин
|Черновцы
|06:03
|20:17
|14 ч 14 мин
Все значения актуальны на 17.08.2025 и рассчитаны с учётом географических координат и астрономического времени.
Как провести день по солнечному сценарию
Каждая минута дневного света — это ресурс, который можно использовать с пользой. В августе особенно важно грамотно распределить активность, чтобы она соответствовала естественному ритму природы.
Раннее утро — время концентрации и бодрости
Начинать день с первыми лучами солнца — привычка, которую поддерживают психологи и врачи. После рассвета организм находится в фазе бодрствования, и это лучшее время для:
- физической активности,
- творческой работы,
- интеллектуальных задач,
- планирования.
Даже короткая прогулка на рассвете способна зарядить энергией на весь день.
Закат — сигнал к замедлению
После захода солнца уровень мелатонина в организме увеличивается. Это биологический сигнал к завершению активных процессов. В это время лучше отказаться от:
- интенсивных тренировок,
- тяжёлой пищи,
- стрессовых разговоров,
- яркого света от экранов.
Наблюдение за закатом может стать приятным вечерним ритуалом, помогающим снять напряжение.
Что помогает адаптироваться к укорачивающемуся дню
- Просыпаться не позже, чем через 30 минут после восхода;
- Выполнять основные задачи до 16:00–17:00;
- Гулять на солнце днём, пока оно активно;
- Завершать работу до заката;
- Использовать лампы с тёплым светом после 20:00.
Почему важно отслеживать рассвет и закат ежедневно
Смена светового дня влияет не только на биоритмы, но и на:
- безопасность на дорогах;
- планирование поездок;
- управление бытовыми системами (освещение, полив, отопление);
- режим сна у детей и пожилых людей;
- съёмки, экскурсии, сельхозработы.
