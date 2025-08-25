Чем ближе конец августа — тем ощутимее наступление осеннего ритма. Утро темнеет, а вечер погружается в сумерки всё раньше. 26 августа 2025 года продолжительность светового дня сокращается ещё на 2–3 минуты. Эти изменения влияют на наше самочувствие, продуктивность и настроение.

Чтобы быть в гармонии с природным ритмом, важно понимать точное время рассвета, восхода, заката и захода солнца. В этой статье от DNEWS — всё, что нужно знать о солнечном времени 26 августа по всей Украине.

Как изменяется время освещённости в конце августа

По астрономическим данным, в среднем по стране световой день 26 августа 2025 года длится 13 часов 31 минуту.

Наблюдается уверенная динамика убывания: с каждым днём на 2–4 минуты меньше света. Эти seemingly незначительные перемены сказываются на работоспособности и биологических ритмах, особенно при утренних и вечерних делах.

Когда наступает утро: рассвет и восход 26 августа

Рассвет в этот день начинается около 05:22 на востоке и до 06:16 на западе. Восход солнца — от 05:45 в Луганске и Харькове до 06:12 в Ужгороде и Львове.

Эти минуты — идеальное время для пробуждения, утренней тренировки, выезда в путь или фотосессии с мягким светом.

Когда заканчивается день: закат и заход солнца

Закат солнца наступает в интервале 19:25–20:07. Заход — это важный рубеж: организм начинает готовиться ко сну, уровень кортизола падает, а мелатонин — повышается.

Рекомендуется использовать вечернее время не для спешки, а для постепенного замедления и восстановления.

Время восхода и заката солнца 26 августа 2025 года: таблица по городам Украины

Город Восход солнца Закат солнца Долгота дня Киев 06:00 19:38 13 ч 38 мин Львов 06:11 19:59 13 ч 48 мин Одесса 06:05 19:39 13 ч 34 мин Харьков 05:44 19:25 13 ч 41 мин Днепр 05:51 19:30 13 ч 39 мин Запорожье 05:52 19:29 13 ч 37 мин Донецк 05:45 19:24 13 ч 39 мин Кривой Рог 05:53 19:30 13 ч 37 мин Луцк 06:15 20:05 13 ч 50 мин Житомир 06:03 19:46 13 ч 43 мин Чернигов 05:54 19:38 13 ч 44 мин Черкассы 05:58 19:38 13 ч 40 мин Сумы 05:48 19:31 13 ч 43 мин Полтава 05:52 19:33 13 ч 41 мин Кропивницкий 06:00 19:33 13 ч 33 мин Николаев 06:04 19:36 13 ч 32 мин Херсон 06:04 19:35 13 ч 31 мин Луганск 05:21 19:14 13 ч 53 мин Ужгород 06:18 20:07 13 ч 49 мин Ивано-Франковск 06:13 20:02 13 ч 49 мин Тернополь 06:12 20:00 13 ч 48 мин Черновцы 06:12 19:59 13 ч 47 мин

Данные актуальны на 26 августа 2025 года. Время приведено с учётом летнего времени.

Как подстроить дела под убывающий солнечный день

Сокращение светового времени требует адаптации распорядка дня. Вот основные подходы, которые помогут сохранить продуктивность и здоровье.

Утро — ключ к энергии на день

Просыпайтесь не позже 30 минут после восхода.

Замените кофе утренней прогулкой — это даёт заряд бодрости.

Работайте над важными задачами до 11:00 — именно тогда концентрация максимальна.

День — активная фаза продуктивности

С 10:00 до 15:00 — идеальное время для активностей и коммуникаций.

Употребляйте лёгкий обед, чтобы избежать сонливости.

Проветривайте помещение: солнечный свет активирует мозг.

Вечер — время замедления

За 1–1,5 часа до захода солнца начните плавный отход от дел.

Используйте тёплый свет и ограничьте гаджеты.

Спланируйте завтрашнее утро заранее — это снизит стресс.

Зачем учитывать восход и заход каждый день

Если вы ориентируетесь по солнцу, а не по будильнику, вы:

легче просыпаетесь;

быстрее фокусируетесь;

меньше устаёте к вечеру;

улучшаете сон.

Солнечные ритмы — это древнейшая биологическая система тайм-менеджмента, встроенная в человека эволюцией. И конец августа — лучшее время, чтобы вернуться к ней осознанно.

