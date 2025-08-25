Чем ближе конец августа — тем ощутимее наступление осеннего ритма. Утро темнеет, а вечер погружается в сумерки всё раньше. 26 августа 2025 года продолжительность светового дня сокращается ещё на 2–3 минуты. Эти изменения влияют на наше самочувствие, продуктивность и настроение.
Чтобы быть в гармонии с природным ритмом, важно понимать точное время рассвета, восхода, заката и захода солнца. В этой статье от DNEWS — всё, что нужно знать о солнечном времени 26 августа по всей Украине.
Как изменяется время освещённости в конце августа
По астрономическим данным, в среднем по стране световой день 26 августа 2025 года длится 13 часов 31 минуту.
Наблюдается уверенная динамика убывания: с каждым днём на 2–4 минуты меньше света. Эти seemingly незначительные перемены сказываются на работоспособности и биологических ритмах, особенно при утренних и вечерних делах.
Когда наступает утро: рассвет и восход 26 августа
Рассвет в этот день начинается около 05:22 на востоке и до 06:16 на западе. Восход солнца — от 05:45 в Луганске и Харькове до 06:12 в Ужгороде и Львове.
Эти минуты — идеальное время для пробуждения, утренней тренировки, выезда в путь или фотосессии с мягким светом.
Когда заканчивается день: закат и заход солнца
Закат солнца наступает в интервале 19:25–20:07. Заход — это важный рубеж: организм начинает готовиться ко сну, уровень кортизола падает, а мелатонин — повышается.
Рекомендуется использовать вечернее время не для спешки, а для постепенного замедления и восстановления.
Время восхода и заката солнца 26 августа 2025 года: таблица по городам Украины
|Город
|Восход солнца
|Закат солнца
|Долгота дня
|Киев
|06:00
|19:38
|13 ч 38 мин
|Львов
|06:11
|19:59
|13 ч 48 мин
|Одесса
|06:05
|19:39
|13 ч 34 мин
|Харьков
|05:44
|19:25
|13 ч 41 мин
|Днепр
|05:51
|19:30
|13 ч 39 мин
|Запорожье
|05:52
|19:29
|13 ч 37 мин
|Донецк
|05:45
|19:24
|13 ч 39 мин
|Кривой Рог
|05:53
|19:30
|13 ч 37 мин
|Луцк
|06:15
|20:05
|13 ч 50 мин
|Житомир
|06:03
|19:46
|13 ч 43 мин
|Чернигов
|05:54
|19:38
|13 ч 44 мин
|Черкассы
|05:58
|19:38
|13 ч 40 мин
|Сумы
|05:48
|19:31
|13 ч 43 мин
|Полтава
|05:52
|19:33
|13 ч 41 мин
|Кропивницкий
|06:00
|19:33
|13 ч 33 мин
|Николаев
|06:04
|19:36
|13 ч 32 мин
|Херсон
|06:04
|19:35
|13 ч 31 мин
|Луганск
|05:21
|19:14
|13 ч 53 мин
|Ужгород
|06:18
|20:07
|13 ч 49 мин
|Ивано-Франковск
|06:13
|20:02
|13 ч 49 мин
|Тернополь
|06:12
|20:00
|13 ч 48 мин
|Черновцы
|06:12
|19:59
|13 ч 47 мин
Данные актуальны на 26 августа 2025 года. Время приведено с учётом летнего времени.
Как подстроить дела под убывающий солнечный день
Сокращение светового времени требует адаптации распорядка дня. Вот основные подходы, которые помогут сохранить продуктивность и здоровье.
Утро — ключ к энергии на день
- Просыпайтесь не позже 30 минут после восхода.
- Замените кофе утренней прогулкой — это даёт заряд бодрости.
- Работайте над важными задачами до 11:00 — именно тогда концентрация максимальна.
День — активная фаза продуктивности
- С 10:00 до 15:00 — идеальное время для активностей и коммуникаций.
- Употребляйте лёгкий обед, чтобы избежать сонливости.
- Проветривайте помещение: солнечный свет активирует мозг.
Вечер — время замедления
- За 1–1,5 часа до захода солнца начните плавный отход от дел.
- Используйте тёплый свет и ограничьте гаджеты.
- Спланируйте завтрашнее утро заранее — это снизит стресс.
Зачем учитывать восход и заход каждый день
Если вы ориентируетесь по солнцу, а не по будильнику, вы:
- легче просыпаетесь;
- быстрее фокусируетесь;
- меньше устаёте к вечеру;
- улучшаете сон.
Солнечные ритмы — это древнейшая биологическая система тайм-менеджмента, встроенная в человека эволюцией. И конец августа — лучшее время, чтобы вернуться к ней осознанно.
