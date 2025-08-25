Понедельник, 25 августа, 2025
20.4 C
Киев
type here...
26 августа 2025: когда рассвет, закат и заход солнца. Таблица по Украине и советы по адаптации к сокращению светового дня.
26 августа 2025: когда рассвет, закат и заход солнца. Таблица по Украине и советы по адаптации к сокращению светового дня.
Общество
Время чтения 1 мин.

Солнечные часы 26 августа 2025: рассвет, восход и закат по городам Украины

Чем ближе конец августа — тем ощутимее наступление осеннего ритма. Утро темнеет, а вечер погружается в сумерки всё раньше. 26 августа 2025 года продолжительность светового дня сокращается ещё на 2–3 минуты. Эти изменения влияют на наше самочувствие, продуктивность и настроение.

Чтобы быть в гармонии с природным ритмом, важно понимать точное время рассвета, восхода, заката и захода солнца. В этой статье от DNEWS — всё, что нужно знать о солнечном времени 26 августа по всей Украине.

Как изменяется время освещённости в конце августа

По астрономическим данным, в среднем по стране световой день 26 августа 2025 года длится 13 часов 31 минуту.

Наблюдается уверенная динамика убывания: с каждым днём на 2–4 минуты меньше света. Эти seemingly незначительные перемены сказываются на работоспособности и биологических ритмах, особенно при утренних и вечерних делах.

Когда наступает утро: рассвет и восход 26 августа

Рассвет в этот день начинается около 05:22 на востоке и до 06:16 на западе. Восход солнца — от 05:45 в Луганске и Харькове до 06:12 в Ужгороде и Львове.

Эти минуты — идеальное время для пробуждения, утренней тренировки, выезда в путь или фотосессии с мягким светом.

Когда заканчивается день: закат и заход солнца

Закат солнца наступает в интервале 19:25–20:07. Заход — это важный рубеж: организм начинает готовиться ко сну, уровень кортизола падает, а мелатонин — повышается.

Рекомендуется использовать вечернее время не для спешки, а для постепенного замедления и восстановления.

Время восхода и заката солнца 26 августа 2025 года: таблица по городам Украины

ГородВосход солнцаЗакат солнцаДолгота дня
Киев06:0019:3813 ч 38 мин
Львов06:1119:5913 ч 48 мин
Одесса06:0519:3913 ч 34 мин
Харьков05:4419:2513 ч 41 мин
Днепр05:5119:3013 ч 39 мин
Запорожье05:5219:2913 ч 37 мин
Донецк05:4519:2413 ч 39 мин
Кривой Рог05:5319:3013 ч 37 мин
Луцк06:1520:0513 ч 50 мин
Житомир06:0319:4613 ч 43 мин
Чернигов05:5419:3813 ч 44 мин
Черкассы05:5819:3813 ч 40 мин
Сумы05:4819:3113 ч 43 мин
Полтава05:5219:3313 ч 41 мин
Кропивницкий06:0019:3313 ч 33 мин
Николаев06:0419:3613 ч 32 мин
Херсон06:0419:3513 ч 31 мин
Луганск05:2119:1413 ч 53 мин
Ужгород06:1820:0713 ч 49 мин
Ивано-Франковск06:1320:0213 ч 49 мин
Тернополь06:1220:0013 ч 48 мин
Черновцы06:1219:5913 ч 47 мин

Данные актуальны на 26 августа 2025 года. Время приведено с учётом летнего времени.

Как подстроить дела под убывающий солнечный день

Сокращение светового времени требует адаптации распорядка дня. Вот основные подходы, которые помогут сохранить продуктивность и здоровье.

Утро — ключ к энергии на день

  • Просыпайтесь не позже 30 минут после восхода.
  • Замените кофе утренней прогулкой — это даёт заряд бодрости.
  • Работайте над важными задачами до 11:00 — именно тогда концентрация максимальна.

День — активная фаза продуктивности

  • С 10:00 до 15:00 — идеальное время для активностей и коммуникаций.
  • Употребляйте лёгкий обед, чтобы избежать сонливости.
  • Проветривайте помещение: солнечный свет активирует мозг.

Вечер — время замедления

  • За 1–1,5 часа до захода солнца начните плавный отход от дел.
  • Используйте тёплый свет и ограничьте гаджеты.
  • Спланируйте завтрашнее утро заранее — это снизит стресс.

Зачем учитывать восход и заход каждый день

Если вы ориентируетесь по солнцу, а не по будильнику, вы:

  • легче просыпаетесь;
  • быстрее фокусируетесь;
  • меньше устаёте к вечеру;
  • улучшаете сон.

Солнечные ритмы — это древнейшая биологическая система тайм-менеджмента, встроенная в человека эволюцией. И конец августа — лучшее время, чтобы вернуться к ней осознанно.

Ранее мы писали о том, полезно ли спать голым: плюсы и минусы.

Горячее за неделю

Общество

Солнечное время 24 августа 2025: когда рассвет, восход, закат и сколько длится день в Украине

0
Точное время восхода, рассвета, заката и захода солнца в Украине 24.08.2025. Долгота дня и советы, как использовать свет по максимуму.
Общество

Самый точный гороскоп на сегодня 24 августа 2025 года для всех знаков Зодиака

0
Самый точный гороскоп на 24 августа 2025: советы для всех знаков Зодиака, энергия дня, личные и деловые ориентиры, важные события и детали.
Культура

К чему снится воробей: толкование сна по популярным сонникам

0
Сон о воробье намекает на новости, тревогу или мелкие заботы. Всё зависит от действий птицы, количества и ваших ощущений во сне.
Общество

Какая будет погода 24 августа 2025 года в Украине

0
Прогноз погоды на 24 августа 2025: переменная облачность, дожди и грозы. Как будет меняться температура и какие погодные условия ожидаются.
Статьи

Вреден ли подогрев сидений в автомобиле для женского и мужского здоровья

0
Подогрев сидений в автомобиле — удобная функция, но может ли он быть вредным для здоровья? Рисках для мужского и женского здоровья.

Новое на сайте

Предыдущая статья
Какой лунный день 26 августа 2025 года: астрологический прогноз и рекомендации
Следующая статья
Проверенный гороскоп на 26 августа 2025 года для всех знаков Зодиака

Dnews.dn.ua - Это актуальные новости о политике, обществе, культуре, экономике и спорте, собранные нашими корреспондентами с различных уголков земного шара

Рубрикатор

Выбор редактора

Пенсии в сентябре 2025 года: кому из украинцев доплатят до 1000 гривен

0
В сентябре 2025 года пенсионеры в Украине смогут получить доплаты до 1 000 гривен. Какие условия для получения доплат, кто получит их сразу.

Какие документы нужно проверить перед покупкой квартиры

0
Перед покупкой квартиры важно провести проверку документов на право собственности, юридическую чистоту недвижимости и другие аспекты.

Почему ребёнок отказывается есть: причины и что при этом делать

0
Почему дети отказываются от еды: причины по возрастам, что делать родителям, когда обращаться к врачу, советы психологов и педиатров.

Присоединяйся!

Получите важные новости непосредственно в ваш почтовый ящик и оставайтесь на связи!

© Dnews.dn.ua. Все права защищены.