Третья декада августа ознаменована ощутимым сокращением светового времени. 20 августа 2025 года — день, когда солнце снова делает небольшой шаг к осени: позднее восходит и раньше уходит за горизонт. Это влияет не только на естественное освещение, но и на наш суточный ритм, внутреннюю активность и общее самочувствие.

В этой статье от DNEWS собраны точные данные о времени рассвета, заката и долготе дня по 22 крупным городам Украины. Также вы найдёте полезные рекомендации, как эффективно использовать светлое время суток.

Как изменился световой день 20 августа

По астрономическим расчётам, 20 августа 2025 года средняя продолжительность дня в Украине составляет 13 часов 53 минуты.

Ещё несколько дней назад световой период превышал 14 часов. Сейчас же солнечные часы продолжают сокращаться — на 2–3 минуты ежедневно. Это естественный процесс, но для многих он становится поводом пересмотреть свои привычки.

Рассвет и время восхода солнца по регионам

На востоке страны первые проблески рассвета появляются около 05:16, а само солнце поднимается над горизонтом примерно в 05:39. На западе — позднее: рассвет в районе 06:13, восход — около 06:01.

Утренний свет постепенно теряет интенсивность, но по-прежнему остаётся мягким и тёплым. Это отличное время для прогулок, зарядки и утренних ритуалов, особенно на свежем воздухе.

Закат и вечерний заход солнца

Солнце начинает уходить за горизонт примерно с 19:36 на востоке до 20:18 на западе. После заката быстро наступают сумерки, и уже в течение 20 минут свет гаснет окончательно.

Планируя вечернюю активность, стоит учитывать этот переход — особенно в дороге, при работе на даче или организации уличных мероприятий.

Таблица восхода, заката и продолжительности дня 20 августа 2025 по городам Украины

Город Восход солнца Закат солнца Долгота дня Киев 05:54 19:50 13 ч 56 мин Львов 06:05 20:11 14 ч 06 мин Одесса 05:59 19:51 13 ч 52 мин Харьков 05:38 19:37 13 ч 59 мин Днепр 05:45 19:42 13 ч 57 мин Запорожье 05:46 19:41 13 ч 55 мин Донецк 05:39 19:36 13 ч 57 мин Кривой Рог 05:47 19:42 13 ч 55 мин Луцк 06:09 20:17 14 ч 08 мин Житомир 05:57 19:58 14 ч 01 мин Чернигов 05:48 19:50 14 ч 02 мин Черкассы 05:52 19:50 13 ч 58 мин Сумы 05:42 19:43 14 ч 01 мин Полтава 05:46 19:45 13 ч 59 мин Кропивницкий 05:54 19:45 13 ч 51 мин Николаев 05:58 19:48 13 ч 50 мин Херсон 05:58 19:47 13 ч 49 мин Луганск 05:15 19:26 14 ч 11 мин Ужгород 06:12 20:18 14 ч 06 мин Ивано-Франковск 06:07 20:14 14 ч 07 мин Тернополь 06:06 20:12 14 ч 06 мин Черновцы 06:06 20:11 14 ч 05 мин

Все данные учитывают местное время и актуальны для указанной даты. Возможны минимальные погрешности из-за рельефа или погодных условий.

Как эффективно использовать дневное время

Световой ритм влияет не только на природу, но и на нашу продуктивность. Если вы хотите больше успевать и чувствовать себя лучше — следите за временем рассвета и заката.

Утренние часы — окно высокой продуктивности

После восхода солнца организм наиболее активен. В этот период полезно:

заниматься спортом,

выполнять сложные задачи,

проводить важные встречи,

гулять на солнце.

Планирование дня стоит начинать именно с восходом — это позволяет задать правильный ритм.

Вечер — время замедления и восстановления

После захода солнца наступает биологическая фаза покоя:

нежелательны стрессы и активность,

лучше снизить освещённость в доме,

исключить яркие экраны за 2 часа до сна.

Поддержание естественного режима сна и бодрствования помогает укрепить здоровье.

Оптимальный график по солнечному времени

Активное утро: 06:00–10:00

Деловая часть дня: 10:00–16:00

Подведение итогов: 17:00–19:00

Спокойный вечер: после захода солнца

Почему важно отслеживать восход и закат каждый день

Это не только про красоту неба. Световой ритм влияет на:

биоритмы организма и гормональный фон;

психологическое состояние;

безопасность (на дорогах, в быту);

режим работы и отдыха;

сельское хозяйство и освещение помещений.

Следите за солнцем — и оно поможет вам настроить жизнь в правильном ритме.

