Время рассвета, восхода, захода и заката 20 августа 2025 в Украине. Таблица по городам, долгота дня и советы для дневного режима.
Время чтения 1 мин.

Солнечный график 20 августа 2025: рассвет, закат, восход и продолжительность дня в Украине

Третья декада августа ознаменована ощутимым сокращением светового времени. 20 августа 2025 года — день, когда солнце снова делает небольшой шаг к осени: позднее восходит и раньше уходит за горизонт. Это влияет не только на естественное освещение, но и на наш суточный ритм, внутреннюю активность и общее самочувствие.

В этой статье от DNEWS собраны точные данные о времени рассвета, заката и долготе дня по 22 крупным городам Украины. Также вы найдёте полезные рекомендации, как эффективно использовать светлое время суток.

Как изменился световой день 20 августа

По астрономическим расчётам, 20 августа 2025 года средняя продолжительность дня в Украине составляет 13 часов 53 минуты.

Ещё несколько дней назад световой период превышал 14 часов. Сейчас же солнечные часы продолжают сокращаться — на 2–3 минуты ежедневно. Это естественный процесс, но для многих он становится поводом пересмотреть свои привычки.

Рассвет и время восхода солнца по регионам

На востоке страны первые проблески рассвета появляются около 05:16, а само солнце поднимается над горизонтом примерно в 05:39. На западе — позднее: рассвет в районе 06:13, восход — около 06:01.

Утренний свет постепенно теряет интенсивность, но по-прежнему остаётся мягким и тёплым. Это отличное время для прогулок, зарядки и утренних ритуалов, особенно на свежем воздухе.

Закат и вечерний заход солнца

Солнце начинает уходить за горизонт примерно с 19:36 на востоке до 20:18 на западе. После заката быстро наступают сумерки, и уже в течение 20 минут свет гаснет окончательно.

Планируя вечернюю активность, стоит учитывать этот переход — особенно в дороге, при работе на даче или организации уличных мероприятий.

Таблица восхода, заката и продолжительности дня 20 августа 2025 по городам Украины

ГородВосход солнцаЗакат солнцаДолгота дня
Киев05:5419:5013 ч 56 мин
Львов06:0520:1114 ч 06 мин
Одесса05:5919:5113 ч 52 мин
Харьков05:3819:3713 ч 59 мин
Днепр05:4519:4213 ч 57 мин
Запорожье05:4619:4113 ч 55 мин
Донецк05:3919:3613 ч 57 мин
Кривой Рог05:4719:4213 ч 55 мин
Луцк06:0920:1714 ч 08 мин
Житомир05:5719:5814 ч 01 мин
Чернигов05:4819:5014 ч 02 мин
Черкассы05:5219:5013 ч 58 мин
Сумы05:4219:4314 ч 01 мин
Полтава05:4619:4513 ч 59 мин
Кропивницкий05:5419:4513 ч 51 мин
Николаев05:5819:4813 ч 50 мин
Херсон05:5819:4713 ч 49 мин
Луганск05:1519:2614 ч 11 мин
Ужгород06:1220:1814 ч 06 мин
Ивано-Франковск06:0720:1414 ч 07 мин
Тернополь06:0620:1214 ч 06 мин
Черновцы06:0620:1114 ч 05 мин

Все данные учитывают местное время и актуальны для указанной даты. Возможны минимальные погрешности из-за рельефа или погодных условий.

Как эффективно использовать дневное время

Световой ритм влияет не только на природу, но и на нашу продуктивность. Если вы хотите больше успевать и чувствовать себя лучше — следите за временем рассвета и заката.

Утренние часы — окно высокой продуктивности

После восхода солнца организм наиболее активен. В этот период полезно:

  • заниматься спортом,
  • выполнять сложные задачи,
  • проводить важные встречи,
  • гулять на солнце.

Планирование дня стоит начинать именно с восходом — это позволяет задать правильный ритм.

Вечер — время замедления и восстановления

После захода солнца наступает биологическая фаза покоя:

  • нежелательны стрессы и активность,
  • лучше снизить освещённость в доме,
  • исключить яркие экраны за 2 часа до сна.

Поддержание естественного режима сна и бодрствования помогает укрепить здоровье.

Оптимальный график по солнечному времени

  • Активное утро: 06:00–10:00
  • Деловая часть дня: 10:00–16:00
  • Подведение итогов: 17:00–19:00
  • Спокойный вечер: после захода солнца

Почему важно отслеживать восход и закат каждый день

Это не только про красоту неба. Световой ритм влияет на:

  • биоритмы организма и гормональный фон;
  • психологическое состояние;
  • безопасность (на дорогах, в быту);
  • режим работы и отдыха;
  • сельское хозяйство и освещение помещений.

Следите за солнцем — и оно поможет вам настроить жизнь в правильном ритме.

Ранее мы писали о том, как долго человек может не спать.

