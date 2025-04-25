Пятница, 25 апреля, 2025
19.8 C
Киев
type here...
Создан 8-й корпус Десантно-штурмовых войск Украины под командованием Героя Украины Дмитрия Волошина: состав и сведения о новом командире.
Создан 8-й корпус Десантно-штурмовых войск Украины под командованием Героя Украины Дмитрия Волошина: состав и сведения о новом командире.
Общество
Время чтения 1 мин.

Создан 8-й корпус Десантно-штурмовых войск под командованием Дмитрия Волошина: какие бригады в него вошли и что известно о командире

В Украине сформирован 8-й корпус Десантно-штурмовых войск, который объединил опытные части и новые соединения, созданные в условиях полномасштабной войны. Руководить корпусом будет Герой Украины, полковник Дмитрий Волошин. Об этом сообщает DNEWS со ссылкой на страницу нового формирования.

В состав 8-го корпуса ДШВ вошли:

  • 46-я отдельная аэромобильная бригада ДШВ ВСУ
  • 71-я отдельная егерская бригада ДШВ ВСУ
  • 80-я отдельная десантно-штурмовая Галицкая бригада ДШВ
  • 82-я отдельная десантно-штурмовая Буковинская бригада
  • 95-я отдельная десантно-штурмовая Полесская бригада ДШВ ВСУ
  • 148-я отдельная артиллерийская Житомирская бригада ДШВ
  • Подразделения боевого и логистического обеспечения

Создание корпуса позволит более эффективно управлять подчиненными бригадами, усиливать их личным составом и обеспечивать необходимым вооружением и техникой.

Командиром 8-го корпуса назначен полковник Дмитрий Волошин, который с 2024 года возглавлял 82-ю десантно-штурмовую Буковинскую бригаду. Под его руководством подразделения успешно действовали на севере Харьковской области, в районе Вовчанска, где сумели остановить продвижение российских войск. С августа 2024 года Дмитрий Волошин участвовал в операции на территории Курской области.

Ранее Волошин служил в 25-й отдельной парашютно-десантной бригаде, 81-й отдельной аэромобильной бригаде и 46-й отдельной аэромобильной бригаде. За годы службы он проявил себя как опытный командир, умеющий принимать решения в сложных условиях.

За мужество и героизм Дмитрий Волошин награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени (2014 год) и II степени (2022 год). В 2024 году он был удостоен высшей государственной награды — звания Героя Украины с вручением ордена «Золотая Звезда».

Известно, что Дмитрий Волошин родился в г. Верховцево, женат и имеет сына.

«Четкое планирование и координация, мощный ударный кулак и концентрация усилий на ключевых направлениях — именно такими принципами будет руководствоваться 8-й корпус Десантно-штурмовых войск», — подчеркнул полковник Волошин в своем обращении.

Создание нового корпуса ДШВ продолжает реформирование украинских войск, направленное на усиление мобильных сил и повышение их готовности к выполнению боевых задач.

Ранее мы писали об онлайн-браке через «Дію»: военные ЗСУ смогут пожениться без очереди.

Горячее за неделю

Статьи

Что хуже для здоровья: вейп или сигареты

0
Сигареты и вейпы вредны, но по-разному. В статье сравниваются их риски, влияние на лёгкие, сердце и мозг, с выводами врачей и учёных.
Статьи

Могут ли комары пролететь через оконную сетку: правда и мифы

0
Могут ли комары пролететь через москитную сетку: всё о размерах ячеек, причинах проникновения насекомых и способах усиления защиты.
Общество

Лунный день 20 апреля 2025 года: какой сегодня день по Луне и что лучше не делать

0
Какой сегодня лунный день 20 апреля 2025: советы, что делать, а чего избегать. Энергия убывающей Луны в Козероге — время мудрых решений.
Статьи

Как понять, что с грудью что-то не так: первые симптомы рака

0
Узнайте, какие первые симптомы рака молочной железы появляются на ранних стадиях и как вовремя распознать их для успешного лечения.
Статьи

Как замариновать мясо чтобы оно получилось мягким и сочным

0
Как правильно замариновать мясо для сочного шашлыка: выбор сорта, специи, время маринования и советы по жарке — всё для идеального вкуса.

Новое на сайте

Предыдущая статья
Nintendo предупредила о дефиците консоли Switch 2 из-за высокого спроса
Следующая статья
Прогноз погоды на выходных 26–27 апреля 2025: будет ли дождь в разных регионах Украины

Dnews.dn.ua - Это актуальные новости о политике, обществе, культуре, экономике и спорте, собранные нашими корреспондентами с различных уголков земного шара

Рубрикатор

Выбор редактора

Что с долларом, евро, другой валютой и золотом сегодня 24 апреля 2025: актуальный курс в обменниках и банках Украины

0
Актуальный курс валют 24 апреля 2025 и стоиомость золота в Украине: доллар, евро, злотый, фунт и цена на золото в банках и обменниках.

Почему церковная свеча сильно плачет: объяснение приметы и возможные причины

0
Почему церковная свеча плачет? Что это значит по приметам и какие причины у капающего воска. Символика, объяснение и как на это реагировать.

Как замариновать мясо чтобы оно получилось мягким и сочным

0
Как правильно замариновать мясо для сочного шашлыка: выбор сорта, специи, время маринования и советы по жарке — всё для идеального вкуса.

Присоединяйся!

Получите важные новости непосредственно в ваш почтовый ящик и оставайтесь на связи!

© Dnews.dn.ua. Все права защищены.