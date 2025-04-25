В Украине сформирован 8-й корпус Десантно-штурмовых войск, который объединил опытные части и новые соединения, созданные в условиях полномасштабной войны. Руководить корпусом будет Герой Украины, полковник Дмитрий Волошин. Об этом сообщает DNEWS со ссылкой на страницу нового формирования.

В состав 8-го корпуса ДШВ вошли:

46-я отдельная аэромобильная бригада ДШВ ВСУ

71-я отдельная егерская бригада ДШВ ВСУ

80-я отдельная десантно-штурмовая Галицкая бригада ДШВ

82-я отдельная десантно-штурмовая Буковинская бригада

95-я отдельная десантно-штурмовая Полесская бригада ДШВ ВСУ

148-я отдельная артиллерийская Житомирская бригада ДШВ

Подразделения боевого и логистического обеспечения

Создание корпуса позволит более эффективно управлять подчиненными бригадами, усиливать их личным составом и обеспечивать необходимым вооружением и техникой.

Командиром 8-го корпуса назначен полковник Дмитрий Волошин, который с 2024 года возглавлял 82-ю десантно-штурмовую Буковинскую бригаду. Под его руководством подразделения успешно действовали на севере Харьковской области, в районе Вовчанска, где сумели остановить продвижение российских войск. С августа 2024 года Дмитрий Волошин участвовал в операции на территории Курской области.

Ранее Волошин служил в 25-й отдельной парашютно-десантной бригаде, 81-й отдельной аэромобильной бригаде и 46-й отдельной аэромобильной бригаде. За годы службы он проявил себя как опытный командир, умеющий принимать решения в сложных условиях.

За мужество и героизм Дмитрий Волошин награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени (2014 год) и II степени (2022 год). В 2024 году он был удостоен высшей государственной награды — звания Героя Украины с вручением ордена «Золотая Звезда».

Известно, что Дмитрий Волошин родился в г. Верховцево, женат и имеет сына.

«Четкое планирование и координация, мощный ударный кулак и концентрация усилий на ключевых направлениях — именно такими принципами будет руководствоваться 8-й корпус Десантно-штурмовых войск», — подчеркнул полковник Волошин в своем обращении.

Создание нового корпуса ДШВ продолжает реформирование украинских войск, направленное на усиление мобильных сил и повышение их готовности к выполнению боевых задач.

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