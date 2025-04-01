SpaceX отправила в космос туристов на борту Crew Dragon: миссия по уникальной траектории

Компания SpaceX, принадлежащая Илону Маску, успешно отправила на орбиту новый корабль Crew Dragon с экипажем из четырех космических туристов. Полет проходит по уникальной траектории, которая охватывает полюса Земли. Об этом сообщает dnews.dn.ua со ссылкой на CNN, Reuters и Spase X.

Экипаж миссии Fram2, состоящий из частных астронавтов, включает мальтийского инвестора китайского происхождения Чуна Вана, который является спонсором и командиром миссии. Также в составе экипажа находятся норвежский кинорежиссер Яннике Миккельсен, исследователь робототехники из Германии Рабеа Рогге и австралийский путешественник Эрик Филипс. Старт ракеты Crew Dragon с экипажем был совершен 31 марта 2025 года с Космического центра имени Кеннеди во Флориде.

Полет продлится от трех до пяти дней. В рамках миссии астронавты примут участие в 22 научных экспериментах, целью которых является исследование здоровья человека в космосе и возможности долгосрочных космических исследований. Среди экспериментов — первый рентгеновский снимок в космосе, а также исследование методов поддержания мышечной массы и выращивания грибов в условиях микрогравитации.

Это уже шестой частный полет SpaceX, который укрепляет ее позицию на рынке пилотируемых космических полетов. Миссия привлекла внимание не только благодаря инновационному формату, но и на фоне роста влияния Илона Маска, который активно влияет на космическую и политическую сцены США.

Кроме того, Маск недавно анонсировал амбициозный проект по колонизации Марса. Он заявил, что ракета Starship может быть отправлена на Красную планету уже в конце следующего года, а первые посадки людей на Марс могут состояться в 2029 или 2031 году.

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