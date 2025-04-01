Вторник, 1 апреля, 2025
9.8 C
Киев
type here...
SpaceX отправила Crew Dragon с космическими туристами на орбиту Земли. Экипаж из четырех астронавтов примет участие в научных экспериментах, включая рентгеновские исследования и выращивание грибов в микрогравитации.
SpaceX отправила Crew Dragon с космическими туристами на орбиту Земли. Экипаж из четырех астронавтов примет участие в научных экспериментах, включая рентгеновские исследования и выращивание грибов в микрогравитации.
Общество
Время чтения 1 мин.

SpaceX отправила в космос туристов на борту Crew Dragon: миссия по уникальной траектории

Компания SpaceX, принадлежащая Илону Маску, успешно отправила на орбиту новый корабль Crew Dragon с экипажем из четырех космических туристов. Полет проходит по уникальной траектории, которая охватывает полюса Земли. Об этом сообщает dnews.dn.ua со ссылкой на CNN, Reuters и Spase X.

Экипаж миссии Fram2, состоящий из частных астронавтов, включает мальтийского инвестора китайского происхождения Чуна Вана, который является спонсором и командиром миссии. Также в составе экипажа находятся норвежский кинорежиссер Яннике Миккельсен, исследователь робототехники из Германии Рабеа Рогге и австралийский путешественник Эрик Филипс. Старт ракеты Crew Dragon с экипажем был совершен 31 марта 2025 года с Космического центра имени Кеннеди во Флориде.

Полет продлится от трех до пяти дней. В рамках миссии астронавты примут участие в 22 научных экспериментах, целью которых является исследование здоровья человека в космосе и возможности долгосрочных космических исследований. Среди экспериментов — первый рентгеновский снимок в космосе, а также исследование методов поддержания мышечной массы и выращивания грибов в условиях микрогравитации.

Это уже шестой частный полет SpaceX, который укрепляет ее позицию на рынке пилотируемых космических полетов. Миссия привлекла внимание не только благодаря инновационному формату, но и на фоне роста влияния Илона Маска, который активно влияет на космическую и политическую сцены США.

Кроме того, Маск недавно анонсировал амбициозный проект по колонизации Марса. Он заявил, что ракета Starship может быть отправлена на Красную планету уже в конце следующего года, а первые посадки людей на Марс могут состояться в 2029 или 2031 году.

Ранее мы писали, что Маск аннулировал финансирование команды Еля, которая помогала разыскивать похищенных украинских детей.

Горячее за неделю

Общество

В Украину приедет франко-британская миссия: о чем идет речь

0
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в ближайшие дни...
Культура

Как правильно пожелать спокойной ночи на украинском: лучшие варианты

0
В повседневном общении украинцы часто допускают языковые ошибки,...
Общество

Местами дождь: погода в Украине на 28 марта

0
Завтра, 28 марта, в Украине ожидается преимущественно комфортная температура...
Политика

Что такое электронная ВЛК и как она будет работать с 1 апреля

0
Прохождение ВЛК будет происходить исключительно в цифровом формате....
Общество

Осторожно, 4 уровень: прогноз магнитных бурь на 28-29 марта

0
В Украине продолжаются магнитные бури и в пятницу, 28...

Новое на сайте

Предыдущая статья
Как убрать остатки силикона с поверхности
Следующая статья
Чего ожидать каждому знаку: подробный гороскоп на 1-7 апреля 2025 года

Dnews.dn.ua - Это актуальные новости о политике, обществе, культуре, экономике и спорте, собранные нашими корреспондентами с различных уголков земного шара

Рубрикатор

Выбор редактора

Олег Плотницкий официально завершил выступления за сборную Украины

0
Украинский волейбол претерпел существенные изменения — 27-летний доигрыватель итальянской...

День ангела Филиппа 2025: поздравления и открытки 29 марта

0
29 марта именины празднуют все Филиппы. Пусть этот...

Усик анонсировал бой с Джейком Полом по правилам ММА

0
Джейк Пол недавно заявлял о желании дебютировать в...

Присоединяйся!

Получите важные новости непосредственно в ваш почтовый ящик и оставайтесь на связи!

© Dnews.dn.ua. Все права защищены.