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Общество
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Среди украинцев повысился спрос на подержанные автомобили из США: какие модели наиболее популярны

Среди украинцев повысился спрос на подержанные автомобили из США: какие модели наиболее популярны

В первом квартале 2025 года в Украине было впервые зарегистрировано 8984 подержанных легковых автомобиля из США. Среди всех ввезенных машин наибольшую долю составляли электрокары — 42% от общего количества.

За ними следуют бензиновые автомобили — 41%, гибриды составили 7%, а дизельные автомобили и работающие на газобаллонном оборудовании — по 5%. Об этом сообщает УкрАвтопром.

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Как отмечают в ассоциации, средний возраст этих автомобилей, прибывших в Украину с января по март, составляет шесть лет.

В десятку самых популярных моделей американского производства, прошедших первую регистрацию в Украине, вошли: Tesla Model Y (1176 авто), Tesla Model 3 (1119), Ford Escape (636), Jeep Cherokee ( 511), Nissan Rogue ( 446) BMW X5 (381) и Tesla Model S (360).

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине появились новые автомобильные номера.

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