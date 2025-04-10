Четверг, 10 апреля, 2025
2.1 C
Киев
type here...
Общество
Время чтения 1 мин.

Среди украинцев рост спроса на автобусы: какие модели чаще покупают

Среди украинцев рост спроса на автобусы: какие модели чаще покупают

В марте автопарк Украины пополнился 185 автобусами, включая микроавтобусы. Это на 27% больше, чем за аналогичный период в прошлом году, и на 7% больше, чем в феврале.

Доля новых автобусов среди общего количества составила 37%, в то время как в марте 2024 года этот показатель составил 53%. Об этом сообщает «Укравтопром».

Читайте также: Превышение скорости без штрафа: при каких погодных условиях водители могут избежать наказания

Среди новых транспортных средств чаще всего регистрировали автобусы марки Ford (32 единицы), Ataman (14 единиц) и Volkswagen (10 единиц). В категории подержанного транспорта лидерами стали Mercedes-Benz с 42 зарегистрированными единицами, VDL (18 единиц) и Van Hool (7 единиц).

Всего за первые три месяца 2025 года в Украине зарегистрирован 591 автобус. Это на 19% больше, чем в первом квартале прошлого года. Из них 289 единиц – новые транспортные средства (что на 5% меньше, чем в прошлом году), а 302 – подержанные (рост на 58%).

Ранее мы говорили, что некоторые штрафы за нарушение ПДД можно оплатить с выгодной скидкой.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!

Горячее за неделю

Статьи

Как справиться с тревожностью без медикаментов

0
Узнайте, как справиться с тревожностью без медикаментов. В статье приведены простые и эффективные способы, включая дыхательные упражнения, физическую активность и практики осознанности.
Спорт

Сколько раз в день нужно есть на самом деле: объяснение от диетолога Месси

0
Сколько раз нужно есть в день (коллаж: РБК-Украина)...
Экономика

Таланты, усложняющие любовь: как способности мешают строить отношения

0
Одаренность часто кажется преимуществом, однако именно она часто становится...
Общество

Кто празднует День ангела 10 апреля: традиции и оригинальные поздравления

0
Кто празднует День ангела 10 апреля, какие традиции сопровождают этот день и как красиво поздравить близких: лучшие идеи и искренние слова.
Политика

В ЕС готовят отмену статуса беженца для украинцев: кого это коснется и когда

0
Еврокомиссия уже приступила к обсуждению возможных сценариев дальнейших...

Новое на сайте

Предыдущая статья
Как быстро зарегистрироваться на Парик24
Следующая статья
Где живет и чем занимается звезда «Маски-шоу» Георгий Делиев, которого называли украинофобом

Dnews.dn.ua - Это актуальные новости о политике, обществе, культуре, экономике и спорте, собранные нашими корреспондентами с различных уголков земного шара

Рубрикатор

Выбор редактора

Присоединяйся!

Получите важные новости непосредственно в ваш почтовый ящик и оставайтесь на связи!

© Dnews.dn.ua. Все права защищены.