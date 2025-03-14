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Среднегодовая температура в Украине может вырасти на 2-4°C: в Минсреди поразили нелестным прогнозом

К концу XXI века среднегодовая температура в Украине может подняться до 2–4°C. Скорость потепления в нашей стране почти в три раза превышает глобальные показатели. Уже к 2040 году средняя температура в стране может подняться еще на один градус.

К концу века этот показатель может достичь отметки в 2–4°C выше нынешних значений. По словам Гринчук, такие изменения климата приведут к сокращению продолжительности зимних периодов и росту количества засух. В новых условиях придется адаптироваться не только людям, но и растениям и животным, причем времени на это останется совсем немного. Об этом рассказала министерша защиты окружающей среды и природных ресурсов Светлана Гринчук в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

Согласно исследованиям гидрометеорологов, в последние десятилетия темпы потепления в Украине почти втрое опережают глобальные. Министр подчеркнула, что Украина имеет различные климатические зоны, поэтому меры по адаптации к изменениям климата нужно разрабатывать с учетом специфики каждого региона.

Эксперты проекта APENA 3, помогающего внедрять европейские экологические стандарты и противодействовать климатическим вызовам, уже оценили объемы и стоимость адаптационных мероприятий для трех областей. В частности, во Львовской области необходимо реализовать 168 мероприятий стоимостью 273,7 миллиона евро. Для Николаевщины предусмотрена 171 мера, которая обойдется в 155,7 миллиона евро. В Ивано-Франковской области планируется внедрить 158 мер на сумму 152,6 миллиона евро.

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Речь идет о внедрении систем раннего оповещения, строительстве защитных инженерных сооружений, развитии сетей орошения и дренажа, а также установке «умных» электросетей. По словам Светланы Гринчук, подготовка соответствующих документов для пилотных областей продолжалась около трех лет, поскольку нуждалась в обновлении методик в соответствии с последними достижениями в международной и европейской науке. Однако для других регионов этот процесс планируется значительно ускорить – ориентировочно до нескольких месяцев.

Ранее климатологиня Светлана Краковская отмечала, что за последние шестьдесят лет среднегодовая температура в Украине росла почти в 2,5 раза быстрее, чем в среднем по планете. Украина даже опережает темпы потепления в Европе. Так, в период с 1961 по 2023 год рост температуры в Украине составил 0,41°C за десятилетие, в то время как в Европе этот показатель равен 0,34°C.

Напомним, ранее мы рассказывали, когда Украину покроют первые весенние грозы.

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