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NISAR фиксирует движения Земли до миллиметра: спутник от NASA и ISRO способен предсказывать катастрофы задолго до их начала.
NISAR фиксирует движения Земли до миллиметра: спутник от NASA и ISRO способен предсказывать катастрофы задолго до их начала.
Общество
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США и Индия запустили спутник NISAR, который предсказывает природные катастрофы с точностью до миллиметра

Впервые в истории США и Индия осуществили совместную космическую миссию. В её рамках которой на орбиту вывели инновационный спутник нового поколения NISAR. Об этом сообщает DNEWS со ссылкой на Bild. Устройство способно фиксировать мельчайшие изменения земной поверхности с поразительной точностью — менее одного сантиметра. Главная задача проєкта — создание эффективной системы раннего предупреждения о природных бедствиях: землетрясениях, оползнях, таянии ледников и других катаклизмах.

Миссия NISAR стала крупнейшим партнерским проєктом между NASA и Индийской организацией космических исследований (ISRO). Стоимость ініціативи оценивается в 1,2 миллиарда долларов. Спутник был выведен на орбиту высотой 747 км с помощью индийской ракеты, стартовавшей с одного из островов Бенгальского залива.

Как работает спутник NISAR

Каждые 12 дней спутник будет повторно сканировать одни и те же участки планеты, позволяя фиксировать любые изменения, вызванные природными или климатическими процессами. Это особенно важно для мониторинга геологических изменений: движения ледников, эрозии почвы, сдвигов земной коры и колебаний уровня подземных вод.

По словам руководительницы научного подразделения NASA Никки Фокс, запуск NISAR стал важнейшим этапом в изучении планеты:

«Это настоящая жемчужина космических технологий. Радиолокационный спутник NISAR изменит наше понимание Земли и даст возможность предсказывать природные катастрофы заранее», — отметила она.

Какие технологии использует NISAR

На борту спутника размещены два мощных радиолокационных комплекса, разработанных отдельно американскими и индийскими инженерами. Они используют микроволновое излучение, которое отражается от поверхности Земли. На основании изменений отраженного сигнала можно обнаруживать даже микроскопические подвижки и деформации земной коры.

Что фиксирует спутник в режиме реального времени

Высокоточные сенсоры позволят спутнику собирать данные о:

  • таянии ледников и полярных ледяных щитов — важный индикатор климатических изменений;
  • колебаниях уровня подземных вод — критически значимо для сельского хозяйства и водоснабжения;
  • напряжении в земной коре, способном вызывать землетрясения — что особенно важно для сейсмоактивных регионов;
  • вырубке лесов и изменении болотных территорий — факторов, напрямую влияющих на глобальное потепление.

Такая точность анализа открывает новые горизонты в прогнозировании и предотвращении бедствий, которые ранее невозможно было отследить заранее.

Когда начнёт работу спутник NISAR

Полный запуск спутника в рабочий режим запланирован на октябрь 2025 года, после завершения всех этапов технической подготовки: развертывания инструментов и точного калибрования. После этого NISAR начнет передавать данные в режиме реального времени, которые будут использоваться учеными, экологами и службами экстренного реагирования по всему миру.

Этот проєкт не только укрепляет сотрудничество между двумя крупнейшими космическими державами. Но также он представляет собой технологический прорыв в обеспечении безопасности человечества перед лицом климатических и геологических угроз.

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Фото: nisar.jpl.nasa.gov

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