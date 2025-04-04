Пятница, 4 апреля, 2025
18.5 C
Киев
type here...
Общество
Время чтения 1 мин.

Ставки вниз, крипта вверх: что происходит с цифровыми деньгами и почему это важно

Ставки вниз, крипта вверх: что происходит с цифровыми деньгами и почему это важно

Инвесторы со всего мира внимательно следят за сигналами Федеральной резервной системы США, которая, по прогнозам, в 2025 году может четырежды снизить ключевую ставку по 0,25% в июне, июле, сентябре и декабре. Для рынка криптовалют это не просто новость. Это реальный фактор, способный изменить потоки капитала и подтолкнуть новую волну активности. Такой фон создает условия, когда цифровые активы снова выходят на первый план.

Снижение ставок обычно ослабляет доллар и делает традиционные инвестиционные инструменты менее прибыльными. В ответ инвесторы ищут более перспективные активы, часто обращая внимание именно на криптовалюты. BTC, ETH, XRP и другие токены выглядят привлекательно в среде дешевых денег. В пятницу утром после периода волатильности биткойн стабилизировался выше $83 100, эфир вернулся до $1 800, а XRP, SOL и ADA выросли более чем на 2%.

Резкие колебания цен произошли после заявления Дональда Трампа, объявившего о введении 10% тарифа на весь импорт. В преддверии выступления инвесторы массово пересказывали криптовалюту на бирже: на Coinbase выросли депозиты биткойна от крупных игроков, а в целом были зафиксированы транзакции на 2500 BTC за один блок. Ethereum достиг пика в 80 000 монет в час, а переводы XRP на Binance прыгнули до 130 миллионов токенов в час — по сравнению с менее чем 10 миллионами накануне.

На фоне растущего экономического напряжения трейдеры начали закрывать длинные позиции, фиксируя прибыль, что, по словам CryptoQuant, свидетельствует о снижении спроса на биткойн и эфир в фьючерсных контрактах. Такие действия сигнализируют об определенной настороженности среди инвесторов, однако общая структура рынка остается открытой для нового роста. И чем больше экономическая нестабильность — тем больше становится роль криптовалют в стратегиях защиты капитала.

Несмотря на краткосрочную турбулентность, фундаментальные сигналы остаются положительными для криптоэнтузиастов. Если ожидания по снижению ставок оправдаются, это может запустить новый цикл роста. В период, когда классические инструменты не гарантируют стабильности, именно крипта рассматривается как альтернатива, способная сохранять и приумножать стоимость. Стоит только вовремя реагировать на изменения и действовать, когда рынок предоставляет свой шанс.

Горячее за неделю

Общество

Как восстановить утраченный военный билет: объяснение Минюста

0
Военный билет может быть как электронным, так и бумажным,...
Общество

Армия РФ атаковала Харьков дронами: все БПЛА попали в Киевском районе, загорелись пожары, есть пострадавшие (фото)

0
В ночь на 31 марта Киевский район Харькова подвергся...
Экономика

В оборонном комитете Рады ответили, есть ли угроза «большого наступления» войск РФ на Украину

0
Член комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и...
Общество

Какие витамины принимать весной

0
Какие витамины принимать весной для поддержания здоровья? Узнайте, какие витамины помогают улучшить иммунитет и состояние кожи.
Общество

31 марта 2025 Ночной российский обстрел Харькова: шесть попаданий в Киевском районе

0
Ночью 31 марта Харьков подвергся атаке дронов: шесть взрывов в Киевском районе, пожар, повреждён детсад и жилые дома.

Новое на сайте

Предыдущая статья
Как правильно употреблять куркуму и почему она настоящий суперфуд
Следующая статья
Украина впечатляет: ТОП-3 украинских города, которые обязательно нужно посетить

Dnews.dn.ua - Это актуальные новости о политике, обществе, культуре, экономике и спорте, собранные нашими корреспондентами с различных уголков земного шара

Рубрикатор

Выбор редактора

Кто из украинцев попал в мировой рейтинг миллиардеров по версии Forbes

0
Результаты подтверждают высокий уровень экономических достижений наших предпринимателей....

День ангела Федора 2025: поздравления и открытки 4 апреля

0
4 апреля праздник именин отмечают все владельцы имени...

Как восстановить утраченный военный билет: объяснение Минюста

0
Военный билет может быть как электронным, так и бумажным,...

Присоединяйся!

Получите важные новости непосредственно в ваш почтовый ящик и оставайтесь на связи!

© Dnews.dn.ua. Все права защищены.