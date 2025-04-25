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В Украине начали выращивать хлопок для текстильной и оборонной отраслей: в Николаевской области заложили первые 3 тыс. га полей.
В Украине начали выращивать хлопок для текстильной и оборонной отраслей: в Николаевской области заложили первые 3 тыс. га полей.
Общество
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Стратегическое сырьё для текстильной и оборонной отрасли: зачем в Украине начали выращивать хлопок

В Николаевской области в 2025 году стартовал новый аграрный проект: на полях региона заложили первые демонстрационные посевы хлопчатника. Площадь высадки составляет около 3 тысяч гектаров. К инициативе присоединились семь хозяйств и Николаевский аграрный университет, а проект проходит при поддержке Министерства аграрной политики Украины. Об этом сообщает DNEWS, ссылаясь на брифинг директора департамента агропромышленного развития Николаевской ОВА Елена Пискун.

Проект основан на успешном опыте фермеров Одесской области, где выращивание хлопчатника уже продемонстрировало хорошие результаты. Для Украины эта культура считается нетипичной, однако изменение климата и необходимость поиска новых стратегических агропродуктов открыли возможности для её успешного выращивания на юге страны.

Хлопчатник имеет важное значение не только для текстильной промышленности. Из его волокон получают целлюлозу, которая используется в производстве бездымного пороха и различных видов взрывчатки. Таким образом, в условиях военного времени хлопчатник приобретает и стратегическое оборонное значение.

По словам директора департамента агропромышленного развития Николаевской областной военной администрации Елены Пискун, хлопчатник рассматривается как высокорентабельная культура с большим потенциалом импортозамещения и расширения экспортных направлений. Она подчеркнула, что регион возлагает большие надежды на успешную реализацию проекта.

Помимо хлопчатника, в области продолжается активная посевная кампания. Традиционно наибольшие площади отведены под зерновые и технические культуры. Однако заметно растет интерес к нишевым культурам, таким как кориандр, горчица и лен. В этом году площади под этими культурами увеличатся втрое — до 10 тысяч гектаров.

На сегодняшний день в регионе уже засеяно 76 тысяч гектаров яровых зерновых культур, включая ячмень, горох, овес и яровую пшеницу. Также засеяно 10 тысяч гектаров технических культур, таких как лен, кориандр и подсолнечник. Овощные культуры, включая лук, морковь и свеклу, занимают 3 тысячи гектаров, а картофель — 6 тысяч гектаров.

Всего в 2025 году в Николаевской области планируется засеять 725 тысяч гектаров. Из них 175 тысяч гектаров выделено под зерновые культуры, 500 тысяч гектаров под технические, около 30 тысяч гектаров под картофель и овощи, 3 тысячи гектаров под бахчевые культуры и 16 тысяч гектаров под кормовые растения.

Отдельно отмечается рост площадей под овощными культурами — на 5 тысяч гектаров по сравнению с прошлым годом. Это свидетельствует о росте интереса фермеров к расширению ассортимента сельскохозяйственной продукции.

Выращивание хлопчатника в Украине может стать важным шагом для укрепления продовольственной и экономической безопасности страны. Успешная реализация проекта сделает юг Украины новым важным игроком на международном рынке стратегического сельскохозяйственного сырья.

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