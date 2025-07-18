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19 июля 2025 — лучший день для стрижки: Луна в Тельце, 24-й лунный день. Узнайте, когда еще в июле можно стричь волос, а в какие — нет.
19 июля 2025 — лучший день для стрижки: Луна в Тельце, 24-й лунный день. Узнайте, когда еще в июле можно стричь волос, а в какие — нет.
Общество
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Стрижка 19 июля 2025 года по Лунному календарю: лучшие дни для визита в салон

Хотите, чтобы новая стрижка принесла не только красоту, но и удачу? 19 июля 2025 года — особенный день по Лунному календарю. На 12:00 это 24-й лунный день, Луна находится в знаке Телец (14°48′), что благоприятно для стрижки. Сила Луны большая, а значит, энергетическое влияние на волосы будет особенно сильным. Этот лунный день начался 18 июля в 23:56 и завершится 20 июля в 00:18, что дает достаточно времени для посещения салона. Но важно учитывать и другие астрологические факторы — например, закат Луны в 15:53, после которого воздействие может ослабнуть. В этой статье от DNEWS мы разберем, почему именно этот день подходит для стрижки, какие еще даты июля 2025 года благоприятны, а от каких стоит воздержаться, а также дадим практические советы по уходу за волосами.

Как Луна влияет на стрижку волос

Астрологи и трихологи сходятся во мнении: Луна воздействует на рост и структуру волос. В 24-й лунный день, который приходится на 19 июля 2025 года, энергия направлена на стабильность, что хорошо для закрепления формы стрижки. Телец — один из самых благоприятных знаков для работы с волосами, так как он связан с красотой и прочностью.

Благоприятные дни для стрижки в июле 2025 года

Помимо 19 июля, удачными датами для посещения парикмахерской будут:

  • 16 июля (21-й лунный день, Луна в Овне) — хороший день для смелых изменений.
  • 22 июля (27-й лунный день, Луна в Близнецах) — подходит для легких, воздушных стрижек.
  • 25 июля (30-й лунный день, Луна в Раке) — идеально для восстановления поврежденных волос.

Неблагоприятные периоды для стрижки

В июле 2025 года есть несколько дат, когда стрижка может оказаться неудачной:

  • 9 августа (Полнолуние) — волосы становятся ломкими, возможна потеря объема.
  • 24 июля (Новолуние) — нежелательно стричь волосы, так как их энергетическая связь с организмом ослаблена.
  • 14 июля (19-й лунный день, Луна в Рыбах) — высок риск непредсказуемого результата.

Практические советы для идеальной стрижки 19 июля

24-й лунный день в Тельце — отличное время для стрижки, но важно учитывать и другие факторы. Лучше записаться на утро или день (до заката Луны в 15:53), чтобы усилить положительный эффект.

Как сохранить результат стрижки надолго

После стрижки 19 июля волосы будут особенно восприимчивы к уходу. Рекомендуем:

  • Использовать увлажняющие маски (Телец любит питательные средства).
  • Избегать горячей укладки в первые 2-3 дня.
  • Подравнивать кончики в следующие благоприятные дни (например, 25 июля).

Выбор мастера и салона

Поскольку Луна в Тельце усиливает влияние на внешность, важно выбрать опытного мастера. Ищите специалиста, который работает с вашим типом волос и учитывает астрологические рекомендации.

Ранее мы писали о том, когда лучше стричь ногти и делать маникюр в июле 2025 года.

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