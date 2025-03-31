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Марин Ле Пен, признанная виновной в растрате средств ЕС, была запрещена от участия в выборах. Суд также назначил ей штраф и домашний арест.
Марин Ле Пен, признанная виновной в растрате средств ЕС, была запрещена от участия в выборах. Суд также назначил ей штраф и домашний арест.
Общество
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Суд во Франции запретил Ле Пен участие в выборах: она была лидером в опросах

Марин Ле Пен, лидер ультраправой партии Франции «Национальное объединение», была признана виновной в растрате средств Европейского Союза, что привело к решению суда запретить ей участвовать в будущих выборах. Об этом сообщает dnews.dn.ua со ссылкой на The Guardian.

Кроме Ле Пен, суд признал виновными еще восьмерых депутатов Европарламента. Обвинения касались не присвоения средств, а их использования в интересах партийной деятельности. Судья подчеркнул, что расследование выявило не административные ошибки, а целенаправленные хищения в рамках системы, созданной для сокращения расходов партии.

В соответствии с решением суда, Ле Пен не сможет баллотироваться на государственные должности, хотя пока не уточняется, на какой срок действует этот запрет. Следующие президентские выборы во Франции состоятся в 2027 году.

Как сообщает BFM TV, Ле Пен приговорена к четырем годам лишения свободы, два из которых будут отбываться условно в виде домашнего ареста с электронным браслетом. Также ей назначен штраф в размере 100 тысяч евро (108 тысяч долларов), и ей запрещено участвовать в выборах в течение следующих пяти лет.

Марин Ле Пен, известная своей антииммиграционной позицией, евроскептицизмом и критикой ЕС, долгое время пользовалась поддержкой среди французских избирателей. После начала вторжения России в Украину она подверглась критике из-за своих пророссийских высказываний. Опросы, проведенные в декабре 2024 года, показывали поддержку Ле Пен в диапазоне от 35 до 38%.

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