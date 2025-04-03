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Свет под угрозой: почему украинцам могут выключать электричество и кого это коснется в первую очередь

Свет под угрозой: почему украинцам могут выключать электричество и кого это коснется в первую очередь

Начиная с декабря 2023 г., поставщики электроэнергии имеют право отключать должников от электросети. При этом даже в холодный осенне-зимний период эти правила остаются в силе.

Если потребитель не оплачивал счета за электроэнергию в течение месяца и накопил долг, он может лишиться доступа к электроснабжению. Об этом говорится в постановлении НКРЭКУ.

Если потребитель в течение месяца не платил счета за использованную электроэнергию и накопил задолженность, его могут отключить от электроснабжения.

Согласно пункту 7.5 постановления, одним из оснований для полного или частичного прекращения электроснабжения является долг за услуги по распределению или передаче электроэнергии. При этом в документе не указано, за какой период должен накопиться задолженность.

Также в постановлении отсутствует четкое определение минимальной суммы долга, после которой возможно отключение. Однако эту информацию можно найти в условиях договора с оператором электросети.

Восстановление штрафов и отключений

В конце декабря 2023 г. правительство вернуло право энергопоставщиков применять штрафные санкции и прекращать подачу электричества должникам. До завершения военного положения поставщики имеют право:

  • начислять и взимать штрафы за несвоевременную или неполную оплату коммунальных услуг;
  • частично или полностью прекращать электроснабжение при неуплате или задолженности.

В то же время, эти санкции не распространяются на граждан, проживающих на временно оккупированных территориях, в зонах активных боевых действий или в регионах, которые находятся под контролем российских войск. Это же правило действует и для тех, чье жилье было разрушено из-за военных действий.

Важно!

Если владелец или владелица такого жилья не проживает в нем и имеет подтверждающие официальные документы, им не будут начислять долги за электроэнергию, накопившуюся после 24 февраля 2022 года.

Раньше мы рассказывали, сколько нужно платить за свет участникам боевых действий.

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