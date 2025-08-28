Конец августа — это момент перехода. Световой день укорачивается, и уже заметно, что вечера становятся прохладнее, а утро требует чуть больше усилий для пробуждения. 29 августа 2025 года — один из тех дней, когда особенно важно следить за движением солнца, чтобы подстроить под него свой ритм жизни.
В этой статье от DNEWS — вся актуальная информация: точное время рассвета, восхода, заката, а также продолжительность дня в крупнейших городах Украины.
Как меняется световой день к финалу августа
С каждым днём солнце встаёт позже, а уходит за горизонт — раньше. На 29 августа 2025 года средняя продолжительность светлого времени в Украине составляет 13 часов 19 минут.
Такая динамика естественна, и чтобы не ощущать упадка сил, нужно учитывать, в какое время суток вы активны. Организм благодарно отзывается на жизнь «по солнцу» — и работает продуктивнее.
Когда начинается утро: рассвет и восход солнца
Рассвет 29 августа приходится на промежуток между 05:25 (на востоке) и 06:19 (на западе страны). Восход солнца — от 05:48 в Харькове и Луганске до 06:15 во Львове и Ужгороде.
Раннее утро — это время, когда мозг наиболее восприимчив к планированию и концентрации. Используйте это время с пользой.
Закат и заход солнца: когда заканчивается день
Закат солнца ожидается между 19:18 (на востоке) и 20:02 (на западе). После захода постепенно наступает сумеречная фаза, когда тело начинает готовиться ко сну.
В это время рекомендуется отключаться от дел, снижать активность и не перегружать мозг лишней информацией.
Таблица времени рассвета, заката и долготы дня 29 августа 2025 года по городам Украины
|Город
|Восход солнца
|Закат солнца
|Долгота дня
|Киев
|06:03
|19:32
|13 ч 29 мин
|Львов
|06:14
|19:53
|13 ч 39 мин
|Одесса
|06:08
|19:34
|13 ч 26 мин
|Харьков
|05:47
|19:19
|13 ч 32 мин
|Днепр
|05:54
|19:24
|13 ч 30 мин
|Запорожье
|05:55
|19:23
|13 ч 28 мин
|Донецк
|05:48
|19:18
|13 ч 30 мин
|Кривой Рог
|05:56
|19:24
|13 ч 28 мин
|Луцк
|06:18
|19:59
|13 ч 41 мин
|Житомир
|06:06
|19:40
|13 ч 34 мин
|Чернигов
|05:57
|19:32
|13 ч 35 мин
|Черкассы
|06:01
|19:32
|13 ч 31 мин
|Сумы
|05:51
|19:25
|13 ч 34 мин
|Полтава
|05:55
|19:27
|13 ч 32 мин
|Кропивницкий
|06:03
|19:27
|13 ч 24 мин
|Николаев
|06:07
|19:30
|13 ч 23 мин
|Херсон
|06:07
|19:29
|13 ч 22 мин
|Луганск
|05:24
|19:08
|13 ч 44 мин
|Ужгород
|06:21
|20:02
|13 ч 41 мин
|Ивано-Франковск
|06:16
|19:56
|13 ч 40 мин
|Тернополь
|06:15
|19:54
|13 ч 39 мин
|Черновцы
|06:15
|19:53
|13 ч 38 мин
Эти значения позволят правильно организовать дела, особенно если вы проводите день на улице, работаете на участке или планируете поездку.
Советы по адаптации к укорачивающемуся дню
Когда световой день уменьшается, важно скорректировать распорядок, чтобы не терять энергию и продуктивность.
Утро — идеальное окно для активных действий
- Планируйте важные дела с 7 до 11 утра.
- Просыпайтесь как можно ближе к восходу солнца.
- Используйте естественный свет вместо искусственного.
Вечер — время для отдыха и восстановления
- Снижайте темп уже за час до заката.
- Ограничьте использование гаджетов.
- Постарайтесь лечь спать в течение 2–3 часов после захода солнца.
Почему важно знать точное время рассвета и заката
- Вы лучше высыпаетесь, если подстраиваете сон под темноту.
- Дела, сделанные до полудня, даются легче.
- Вечерний спад активности — это не лень, а нормальная биологическая реакция.
Живите в согласии с природным светом
29 августа — уже не лето, но ещё не осень. Это «золотой мост» между сезонами. Если учитывать восход, закат и долготу дня, вы сможете сохранить бодрость, хорошее настроение и эффективно распланировать день. Главное — не бороться со светом, а дружить с ним.
Ранее мы писали о том, полезно ли спать голым: плюсы и минусы.