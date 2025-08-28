Конец августа — это момент перехода. Световой день укорачивается, и уже заметно, что вечера становятся прохладнее, а утро требует чуть больше усилий для пробуждения. 29 августа 2025 года — один из тех дней, когда особенно важно следить за движением солнца, чтобы подстроить под него свой ритм жизни.

В этой статье от DNEWS — вся актуальная информация: точное время рассвета, восхода, заката, а также продолжительность дня в крупнейших городах Украины.

Как меняется световой день к финалу августа

С каждым днём солнце встаёт позже, а уходит за горизонт — раньше. На 29 августа 2025 года средняя продолжительность светлого времени в Украине составляет 13 часов 19 минут.

Такая динамика естественна, и чтобы не ощущать упадка сил, нужно учитывать, в какое время суток вы активны. Организм благодарно отзывается на жизнь «по солнцу» — и работает продуктивнее.

Когда начинается утро: рассвет и восход солнца

Рассвет 29 августа приходится на промежуток между 05:25 (на востоке) и 06:19 (на западе страны). Восход солнца — от 05:48 в Харькове и Луганске до 06:15 во Львове и Ужгороде.

Раннее утро — это время, когда мозг наиболее восприимчив к планированию и концентрации. Используйте это время с пользой.

Закат и заход солнца: когда заканчивается день

Закат солнца ожидается между 19:18 (на востоке) и 20:02 (на западе). После захода постепенно наступает сумеречная фаза, когда тело начинает готовиться ко сну.

В это время рекомендуется отключаться от дел, снижать активность и не перегружать мозг лишней информацией.

Таблица времени рассвета, заката и долготы дня 29 августа 2025 года по городам Украины

Город Восход солнца Закат солнца Долгота дня Киев 06:03 19:32 13 ч 29 мин Львов 06:14 19:53 13 ч 39 мин Одесса 06:08 19:34 13 ч 26 мин Харьков 05:47 19:19 13 ч 32 мин Днепр 05:54 19:24 13 ч 30 мин Запорожье 05:55 19:23 13 ч 28 мин Донецк 05:48 19:18 13 ч 30 мин Кривой Рог 05:56 19:24 13 ч 28 мин Луцк 06:18 19:59 13 ч 41 мин Житомир 06:06 19:40 13 ч 34 мин Чернигов 05:57 19:32 13 ч 35 мин Черкассы 06:01 19:32 13 ч 31 мин Сумы 05:51 19:25 13 ч 34 мин Полтава 05:55 19:27 13 ч 32 мин Кропивницкий 06:03 19:27 13 ч 24 мин Николаев 06:07 19:30 13 ч 23 мин Херсон 06:07 19:29 13 ч 22 мин Луганск 05:24 19:08 13 ч 44 мин Ужгород 06:21 20:02 13 ч 41 мин Ивано-Франковск 06:16 19:56 13 ч 40 мин Тернополь 06:15 19:54 13 ч 39 мин Черновцы 06:15 19:53 13 ч 38 мин

Эти значения позволят правильно организовать дела, особенно если вы проводите день на улице, работаете на участке или планируете поездку.

Советы по адаптации к укорачивающемуся дню

Когда световой день уменьшается, важно скорректировать распорядок, чтобы не терять энергию и продуктивность.

Утро — идеальное окно для активных действий

Планируйте важные дела с 7 до 11 утра.

Просыпайтесь как можно ближе к восходу солнца.

Используйте естественный свет вместо искусственного.

Вечер — время для отдыха и восстановления

Снижайте темп уже за час до заката.

Ограничьте использование гаджетов.

Постарайтесь лечь спать в течение 2–3 часов после захода солнца.

Почему важно знать точное время рассвета и заката

Вы лучше высыпаетесь, если подстраиваете сон под темноту.

Дела, сделанные до полудня, даются легче.

Вечерний спад активности — это не лень, а нормальная биологическая реакция.

Живите в согласии с природным светом

29 августа — уже не лето, но ещё не осень. Это «золотой мост» между сезонами. Если учитывать восход, закат и долготу дня, вы сможете сохранить бодрость, хорошее настроение и эффективно распланировать день. Главное — не бороться со светом, а дружить с ним.

