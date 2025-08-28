Четверг, 28 августа, 2025
29 августа 2025: когда рассвет, восход и закат солнца. Время по городам Украины и советы по использованию светового дня.
Общество
Время чтения 1 мин.

Световой режим 29 августа 2025 года: график восхода и заката по Украине

Конец августа — это момент перехода. Световой день укорачивается, и уже заметно, что вечера становятся прохладнее, а утро требует чуть больше усилий для пробуждения. 29 августа 2025 года — один из тех дней, когда особенно важно следить за движением солнца, чтобы подстроить под него свой ритм жизни.

В этой статье от DNEWS — вся актуальная информация: точное время рассвета, восхода, заката, а также продолжительность дня в крупнейших городах Украины.

Как меняется световой день к финалу августа

С каждым днём солнце встаёт позже, а уходит за горизонт — раньше. На 29 августа 2025 года средняя продолжительность светлого времени в Украине составляет 13 часов 19 минут.

Такая динамика естественна, и чтобы не ощущать упадка сил, нужно учитывать, в какое время суток вы активны. Организм благодарно отзывается на жизнь «по солнцу» — и работает продуктивнее.

Когда начинается утро: рассвет и восход солнца

Рассвет 29 августа приходится на промежуток между 05:25 (на востоке) и 06:19 (на западе страны). Восход солнца — от 05:48 в Харькове и Луганске до 06:15 во Львове и Ужгороде.

Раннее утро — это время, когда мозг наиболее восприимчив к планированию и концентрации. Используйте это время с пользой.

Закат и заход солнца: когда заканчивается день

Закат солнца ожидается между 19:18 (на востоке) и 20:02 (на западе). После захода постепенно наступает сумеречная фаза, когда тело начинает готовиться ко сну.

В это время рекомендуется отключаться от дел, снижать активность и не перегружать мозг лишней информацией.

Таблица времени рассвета, заката и долготы дня 29 августа 2025 года по городам Украины

ГородВосход солнцаЗакат солнцаДолгота дня
Киев06:0319:3213 ч 29 мин
Львов06:1419:5313 ч 39 мин
Одесса06:0819:3413 ч 26 мин
Харьков05:4719:1913 ч 32 мин
Днепр05:5419:2413 ч 30 мин
Запорожье05:5519:2313 ч 28 мин
Донецк05:4819:1813 ч 30 мин
Кривой Рог05:5619:2413 ч 28 мин
Луцк06:1819:5913 ч 41 мин
Житомир06:0619:4013 ч 34 мин
Чернигов05:5719:3213 ч 35 мин
Черкассы06:0119:3213 ч 31 мин
Сумы05:5119:2513 ч 34 мин
Полтава05:5519:2713 ч 32 мин
Кропивницкий06:0319:2713 ч 24 мин
Николаев06:0719:3013 ч 23 мин
Херсон06:0719:2913 ч 22 мин
Луганск05:2419:0813 ч 44 мин
Ужгород06:2120:0213 ч 41 мин
Ивано-Франковск06:1619:5613 ч 40 мин
Тернополь06:1519:5413 ч 39 мин
Черновцы06:1519:5313 ч 38 мин

Эти значения позволят правильно организовать дела, особенно если вы проводите день на улице, работаете на участке или планируете поездку.

Советы по адаптации к укорачивающемуся дню

Когда световой день уменьшается, важно скорректировать распорядок, чтобы не терять энергию и продуктивность.

Утро — идеальное окно для активных действий

  • Планируйте важные дела с 7 до 11 утра.
  • Просыпайтесь как можно ближе к восходу солнца.
  • Используйте естественный свет вместо искусственного.

Вечер — время для отдыха и восстановления

  • Снижайте темп уже за час до заката.
  • Ограничьте использование гаджетов.
  • Постарайтесь лечь спать в течение 2–3 часов после захода солнца.

Почему важно знать точное время рассвета и заката

  • Вы лучше высыпаетесь, если подстраиваете сон под темноту.
  • Дела, сделанные до полудня, даются легче.
  • Вечерний спад активности — это не лень, а нормальная биологическая реакция.

Живите в согласии с природным светом

29 августа — уже не лето, но ещё не осень. Это «золотой мост» между сезонами. Если учитывать восход, закат и долготу дня, вы сможете сохранить бодрость, хорошее настроение и эффективно распланировать день. Главное — не бороться со светом, а дружить с ним.

Ранее мы писали о том, полезно ли спать голым: плюсы и минусы.

