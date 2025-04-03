Четверг, 3 апреля, 2025
8.2 C
Киев
type here...
Общество
Время чтения 1 мин.

Тарифы на газ в Украине: что изменится для потребителей с 1 мая

Тарифы на газ в Украине: что изменится для потребителей с 1 мая

В Украине на период неотапливаемого сезона продлили действие специальных обязательств (ПСО) на рынке природного газа. Срок их действия теперь продлится до 31 октября, хотя раньше они должны были завершиться 30 апреля.

Это означает, что тариф на газ для предприятий, производящих тепловую энергию, останется неизменным. Об этом сообщил глава парламентского Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев.

По его словам, продление ПСО будет способствовать стабильности и предсказуемости цен на газ и электроэнергию до начала следующего отопительного периода.

Что предполагает продолжение ПСО?

Компания «ГК «Нафтогаз Трейдинг» будет поставлять природный газ по фиксированным специальным ценам до конца октября. Это касается как поставщиков газа для бытовых потребителей, так и операторов газораспределительных систем.

Читайте также: Цены на электроэнергию и газ в 2025 году: будут ли повышать тарифы

Цены на газ для производителей электроэнергии в неотапливаемый период:

  • Теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), работающие в теплофикационном цикле – 18 000 грн. за 1 000 куб. м (с НДС).
  • Тепловые электростанции (ТЭС) и ТЭЦ, производящие электроэнергию в конденсационном цикле – 14 000 грн. за 1 000 куб. м.
  • Газотурбинные и газопоршневые установки, генерирующие только электроэнергию, – 14 000 грн за 1 000 куб. м.
  • Газотурбинные и газопоршневые установки, производящие и электроэнергию и тепло комбинированным способом – 18 000 грн за 1 000 куб. м.

Такое решение поможет избежать резких ценовых колебаний и обеспечить стабильность поставок газа и электроэнергии в стране.

Ранее мы рассказывали, что газ для украинцев может резко подорожать и ожидать новых платежек.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!

Горячее за неделю

Политика

Именины Степана 28 марта 2025 года: картинки на украинском

0
Мы расскажем, как поздравить с Днем ангела Степана....
Экономика

День Ангела Никиты 3 апреля: история имени, святые покровители и значение для украинцев

0
Имя Никита имеет глубокое значение, сочетающее в себе мужество,...
Спорт

Педриньо следующий? Топ-5 натурализованных футболистов сборной Украины

0
Натурализованные футболисты сборной Украины (коллаж: РБК-Украина) ...
Экономика

Оцените свою силу за 60 секунд: простой тест на настоящий возраст вашей физической формы

0
60-секундный тест со стеночкой – это доступный и надежный...
Общество

Как «Динамо» упустило шанс подписать будущую звезду украинского футбола

0
В августе прошлого года футбольное сообщество едва не стало...

Новое на сайте

Предыдущая статья
К чему снится укус собаки: толкование сна по самым известным сонникам
Следующая статья
Какой сегодня лунный день 3 апреля 2025

Dnews.dn.ua - Это актуальные новости о политике, обществе, культуре, экономике и спорте, собранные нашими корреспондентами с различных уголков земного шара

Рубрикатор

Выбор редактора

В каких продуктах много клетчатки

0
В каких продуктах много клетчатки: овощи, бобовые, крупы, ягоды и орехи. Узнайте, как включить клетчатку в рацион и улучшить пищеварение и иммунитет.

Магнитные бури утихают: какой будет геомагнитная обстановка с 1 по 4 апреля

0
На протяжении всего марта Солнце демонстрировало повышенную активность,...

Гол-красавец Кевина вывел «Шахтер» в полуфинал Кубка Украины

0
"Александрия" и донецкий...

Присоединяйся!

Получите важные новости непосредственно в ваш почтовый ящик и оставайтесь на связи!

© Dnews.dn.ua. Все права защищены.