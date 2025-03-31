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Общество
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Тарифы на коммунальные услуги могут измениться: когда и как это повлияет на украинцев

Украинцам нужно быть готовыми к повышению тарифов, поскольку власти объявили о намерении увеличить стоимость коммунальных услуг. Возможные шаги реформ, как только разрешат условия, предполагают постепенное повышение тарифов, учитывая новую тарифную методологию и социальные факторы.

Об этом идет речь в Меморандуме с Международным валютным фондом. Документ также предусматривает внешнее финансирование и прозрачную бюджетную поддержку энергетических государственных компаний, пока не будет достаточно бюджетных ресурсов. В то же время отмечено, что после завершения полномасштабной войны тарифы на газ и электроэнергию необходимо постепенно повышать.

«По инициативе Министерства энергетики и с учетом предложений заинтересованных сторон, Кабинет Министров Украины разработает план поэтапной либерализации рынков газа и электроэнергии в течение шести месяцев после завершения военного положения», – говорится в Меморандуме.

Прогноз по тарифам на коммунальные услуги в Украине Олег Попенко, глава союза потребителей коммунальных услуг, заявил, что в Украине планируется повышение тарифов на газ до 9,5-10 гривен за кубометр.

Он отметил, что это может произойти уже этим летом, когда увеличение стоимости газа не повлияет на бюджеты обычных граждан.

Раньше мы рассказывали, какая категория украинцев может не платить за коммунальные услуги.

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