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Telegram и xAI Маска заключили соглашение, по которому Grok будет доступен пользователям мессенджера и усилит его позиции в AI-маркетинге.
Telegram и xAI Маска заключили соглашение, по которому Grok будет доступен пользователям мессенджера и усилит его позиции в AI-маркетинге.
Общество
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Telegram и xAI Маска заключили партнёрство для внедрения чат-бота Grok

Стартап Илона Маска в области искусственного интеллекта xAI заплатит Telegram 300 миллионов долларов за внедрение своего чат-бота Grok в мессенджер. Это партнёрство направлено на привлечение более одного миллиарда пользователей платформы и укрепление конкурентных позиций в быстрорастущем рынке искусственного интеллекта. Об этом сообщает DNEWS со ссылкой на Reuters.

По условиям годового контракта, xAI также передаст Telegram половину доходов от подписок, оформленных через мессенджер. Основатель Telegram Павел Дуров сообщил об этом в своём посте на X 28 мая. Он уточнил, что сумма в 300 миллионов долларов будет выплачена как наличными, так и акциями.

Дуров добавил, что xAI будет иметь доступ только к данным, которые пользователи Telegram явно передадут Grok через прямые взаимодействия. Это соглашение может предоставить xAI, который недавно приобрёл X, ценную информацию для обучения и развития своих AI-моделей.

С ростом спроса на качественные данные для обучения моделей искусственного интеллекта и исчерпанием открытых источников, компании, занимающиеся ИИ, сталкиваются с всё большими трудностями в поиске нужной информации. Это побуждает такие компании, как Meta Platforms, использовать публичные взаимодействия с ИИ для тренировки своих моделей.

Согласно своей политике конфиденциальности, X использует публичные посты пользователей для обучения своих моделей ИИ. Неясно, будет ли xAI поступать аналогично, используя данные Telegram.

Компания xAI, которая в этом году заключила несколько стратегических партнёрств для укрепления позиций в области ИИ и финансовых услуг, пока не ответила на запрос Reuters для комментариев.

Ранее мы писали о том, что Маск аннулировал финансирование команды Еля, которая помогала разыскивать похищенных украинских детей.

Фото: X

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