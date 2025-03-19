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Общество
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Температурные качели: синоптики рассказали, действительно ли в Украине резко потеплеет до +20°C

На выходных в Украине снова наступило похолодание. В некоторых регионах выпал снег, а температура значительно снизилась.

В Карпатах зафиксировали морозы до -13°C. Однако синоптики прогнозируют потепление в ближайшее время. Действительно стоит ли ждать резкого потепления, рассказала 24 Канала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

По словам метеоролога, ночные морозы сохранятся до конца рабочей недели. Однако после 20 марта их интенсивность начнет постепенно спадать.

В то же время, несмотря на низкие температуры ночью, днем показатели термометров будут плюсовыми. Как только прекратятся осадки, весеннее солнце начнет активно прогревать воздух.

Относительно вероятности стремительного потепления до +20°C, Наталья Птуха отметила, что, по предварительным прогнозам, такие температуры маловероятны.

После 20 марта ожидается постепенное повышение температуры, – отметила синоптика.

Она уточнила, что этот процесс будет медленным, но, вероятно, более стабильным, чем раньше.

По обновленному прогнозу Укргидрометцентра, в ночь на 20 марта температура будет колебаться от +1 до -5°C, днем ожидается +5…+10°C, а в юго-западных областях воздух прогреется до +13°C.

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