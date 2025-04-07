Темпы продвижения окупантов в Украине снижаются — Минобороны Британии

В марте 2025 года российские войска смогли продвинуться лишь на 143 квадратных километра, что является самым низким показателем за последние пять месяцев. С ноября 2024 г. российские силы ежемесячно демонстрируют постепенное уменьшение темпов продвижения.

Как сообщает Министерство обороны Великобритании, в ноябре они захватили около 730 км², в декабре – 393 км², в январе 2025 года – 326 км², в феврале – 195 км², а в марте – лишь 143 км².

Сходные выводы сделали и аналитики ISW, базирующиеся на анализе геолокационных материалов и спутниковых снимков. По их подсчетам, в ноябре 2024 года российские силы продвинулись на 627 км, в декабре — на 569 км, в январе — на 427 км, в феврале — на 354 км, а в марте — на 203 км.

Одной из причин уменьшения темпов наступления есть действия Вооруженных сил Украины. В марте украинские военные осуществили ряд локальных контратак в районах Покровска и Торецкая, восстановив часть ранее утраченных позиций, что также повлияло на уменьшение скорости российского наступления.