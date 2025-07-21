Планируете провести день на свежем воздухе или просто интересуетесь временем рассвета и заката в Украине? В этой статье мы расскажем вам точное время этих природных явлений на 22 июля 2025 года для разных уголков страны. Знание этих данных может быть полезным как для туристов, так и для местных жителей, ведь каждый день имеет свою уникальность. В материале от DNEWS вы узнаете, когда именно начинается утро, а когда заканчивается день, что поможет вам более эффективно планировать ваш день и использовать светлое время суток для активностей на природе или отдыха.

Время рассвета и заката: как это влияет на нас

Независимо от того, где вы находитесь, важно знать, когда начинается и заканчивается день. Это помогает правильно организовать время для работы, отдыха и наслаждения природой. Знание времени рассвета и заката может повлиять на выбор времени для прогулок, фотосессий на природе, рыбалки или других активностей на свежем воздухе. 22 июля 2025 года — это летний день, когда солнечный свет будет долгим, а атмосфера наполнена теплом и светом.

Каждый город имеет свои особенности по времени рассвета и заката. Некоторые города расположены ближе к восточному побережью, а другие — в центре страны. Это влияет на время, когда солнце выходит и садится за горизонт. Мы подготовили точные данные по времени рассвета и заката для различных городов Украины.

Точное время рассвета и заката в городах Украины

Для удобства восприятия, мы подготовили таблицу с точным временем рассвета и заката для 25 городов Украины на 22 июля 2025 года.

Город Время рассвета Время заката Киев 04:57 20:56 Харьков 04:59 20:57 Одесса 05:05 20:58 Львов 05:04 20:56 Днепр 05:00 20:54 Запорожье 05:01 20:56 Кривой Рог 05:01 20:57 Николаев 05:04 20:59 Черкассы 05:02 20:57 Полтава 05:03 20:58 Чернигов 05:00 20:56 Сумы 05:02 20:57 Житомир 05:03 20:58 Тернополь 05:03 20:57 Миколаїв 05:04 20:59 Хмельницкий 05:03 20:58 Луцк 05:04 20:58 Ивано-Франковск 05:05 20:59 Ровно 05:03 20:57 Кременчуг 05:01 20:56 Каменец-Подольский 05:03 20:58 Ужгород 05:06 20:59 Алушта 05:07 21:00 Симферополь 05:06 20:59 Севастополь 05:05 20:58

Как рассчитать время рассвета и заката

Время рассвета и заката зависит от нескольких факторов: географической широты города, времени года и текущих метеоусловий. Эти данные в таблице являются ориентировочными, однако они достаточно точны для большинства целей.

В летние месяцы, как правило, рассвет наступает раньше, а закат позже. Чем дальше на восток вы находитесь, тем раньше солнце выходит на горизонте, а чем ближе к западным регионам, тем позднее оно садится. В Украине, летом, продолжительность дня может превышать 16 часов, что делает этот период особенно удобным для активностей на открытом воздухе.

Когда лучше всего выходить на прогулку или фотосессию

Знание времени рассвета и заката может быть полезно не только для планирования дня, но и для различных мероприятий. Если вы хотите поймать лучший свет для фотосессии, лучше всего выходить на утреннюю прогулку до рассвета. Утренний свет обычно мягче, а утренний туман создаёт удивительную атмосферу для снимков.

Вечерний закат также имеет свою уникальную атмосферу, особенно в летние месяцы. Для вечерних прогулок и фотографий закатное солнце создаёт теплые и насыщенные оттенки, которые идеально подходят для романтических фото или просто для наслаждения природой.

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