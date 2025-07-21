Планируете провести день на свежем воздухе или просто интересуетесь временем рассвета и заката в Украине? В этой статье мы расскажем вам точное время этих природных явлений на 22 июля 2025 года для разных уголков страны. Знание этих данных может быть полезным как для туристов, так и для местных жителей, ведь каждый день имеет свою уникальность. В материале от DNEWS вы узнаете, когда именно начинается утро, а когда заканчивается день, что поможет вам более эффективно планировать ваш день и использовать светлое время суток для активностей на природе или отдыха.
Время рассвета и заката: как это влияет на нас
Независимо от того, где вы находитесь, важно знать, когда начинается и заканчивается день. Это помогает правильно организовать время для работы, отдыха и наслаждения природой. Знание времени рассвета и заката может повлиять на выбор времени для прогулок, фотосессий на природе, рыбалки или других активностей на свежем воздухе. 22 июля 2025 года — это летний день, когда солнечный свет будет долгим, а атмосфера наполнена теплом и светом.
Каждый город имеет свои особенности по времени рассвета и заката. Некоторые города расположены ближе к восточному побережью, а другие — в центре страны. Это влияет на время, когда солнце выходит и садится за горизонт. Мы подготовили точные данные по времени рассвета и заката для различных городов Украины.
Точное время рассвета и заката в городах Украины
Для удобства восприятия, мы подготовили таблицу с точным временем рассвета и заката для 25 городов Украины на 22 июля 2025 года.
|Город
|Время рассвета
|Время заката
|Киев
|04:57
|20:56
|Харьков
|04:59
|20:57
|Одесса
|05:05
|20:58
|Львов
|05:04
|20:56
|Днепр
|05:00
|20:54
|Запорожье
|05:01
|20:56
|Кривой Рог
|05:01
|20:57
|Николаев
|05:04
|20:59
|Черкассы
|05:02
|20:57
|Полтава
|05:03
|20:58
|Чернигов
|05:00
|20:56
|Сумы
|05:02
|20:57
|Житомир
|05:03
|20:58
|Тернополь
|05:03
|20:57
|Миколаїв
|05:04
|20:59
|Хмельницкий
|05:03
|20:58
|Луцк
|05:04
|20:58
|Ивано-Франковск
|05:05
|20:59
|Ровно
|05:03
|20:57
|Кременчуг
|05:01
|20:56
|Каменец-Подольский
|05:03
|20:58
|Ужгород
|05:06
|20:59
|Алушта
|05:07
|21:00
|Симферополь
|05:06
|20:59
|Севастополь
|05:05
|20:58
Как рассчитать время рассвета и заката
Время рассвета и заката зависит от нескольких факторов: географической широты города, времени года и текущих метеоусловий. Эти данные в таблице являются ориентировочными, однако они достаточно точны для большинства целей.
В летние месяцы, как правило, рассвет наступает раньше, а закат позже. Чем дальше на восток вы находитесь, тем раньше солнце выходит на горизонте, а чем ближе к западным регионам, тем позднее оно садится. В Украине, летом, продолжительность дня может превышать 16 часов, что делает этот период особенно удобным для активностей на открытом воздухе.
Когда лучше всего выходить на прогулку или фотосессию
Знание времени рассвета и заката может быть полезно не только для планирования дня, но и для различных мероприятий. Если вы хотите поймать лучший свет для фотосессии, лучше всего выходить на утреннюю прогулку до рассвета. Утренний свет обычно мягче, а утренний туман создаёт удивительную атмосферу для снимков.
Вечерний закат также имеет свою уникальную атмосферу, особенно в летние месяцы. Для вечерних прогулок и фотографий закатное солнце создаёт теплые и насыщенные оттенки, которые идеально подходят для романтических фото или просто для наслаждения природой.
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