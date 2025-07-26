Каждый день уникален, особенно когда речь идет о таком явлении, как рассвет и закат. Эти моменты могут не только зарядить энергией, но и повлиять на нашу продуктивность, настрой и даже здоровье. В этой статье от DNEWS вы узнаете точное время рассвета и заката в Украине 27 июля 2025 года, а также сможете использовать эту информацию в своей повседневной жизни для планирования различных мероприятий.

Расписание рассвета и заката 27 июля 2025 года по регионам Украины

27 июля 2025 года обещает быть солнечным и ярким днем для всех регионов Украины. Мы подготовили точное время рассвета и заката для ключевых городов и областей, чтобы вы могли максимально эффективно распланировать день.

Время рассвета и заката зависит от географического положения и времени года. Например, в центральных и восточных областях страны рассвет будет раньше, чем на западе, из-за различий в часовых поясах и долготах.

Время рассвета в 27 июля 2025 года

В 2025 году на 27 июля рассвет в Украине ожидается в разное время в зависимости от региона. В среднем, рассвет по Украине начнется в 4:45 и завершится около 5:15. Однако точное время варьируется в зависимости от местоположения.

Киев: рассвет в 4:50, закат в 20:50

рассвет в 4:50, закат в 20:50 Харьков: рассвет в 4:45, закат в 20:50

рассвет в 4:45, закат в 20:50 Одесса: рассвет в 5:00, закат в 20:55

рассвет в 5:00, закат в 20:55 Львов: рассвет в 4:40, закат в 20:45

рассвет в 4:40, закат в 20:45 Днепр: рассвет в 4:50, закат в 20:50

рассвет в 4:50, закат в 20:50 Запорожье: рассвет в 4:45, закат в 20:50

рассвет в 4:45, закат в 20:50 Полтава: рассвет в 4:45, закат в 20:50

рассвет в 4:45, закат в 20:50 Чернигов: рассвет в 4:45, закат в 20:50

рассвет в 4:45, закат в 20:50 Черкассы: рассвет в 4:45, закат в 20:50

рассвет в 4:45, закат в 20:50 Ровно: рассвет в 4:40, закат в 20:45

рассвет в 4:40, закат в 20:45 Житомир: рассвет в 4:45, закат в 20:50

рассвет в 4:45, закат в 20:50 Сумы: рассвет в 4:45, закат в 20:50

рассвет в 4:45, закат в 20:50 Тернополь: рассвет в 4:40, закат в 20:45

рассвет в 4:40, закат в 20:45 Кременчуг: рассвет в 4:45, закат в 20:50

рассвет в 4:45, закат в 20:50 Николаев: рассвет в 4:55, закат в 20:55

рассвет в 4:55, закат в 20:55 Кривой Рог: рассвет в 4:50, закат в 20:50

рассвет в 4:50, закат в 20:50 Ужгород: рассвет в 4:35, закат в 20:40

рассвет в 4:35, закат в 20:40 Хмельницкий: рассвет в 4:45, закат в 20:50

рассвет в 4:45, закат в 20:50 Ивано-Франковск: рассвет в 4:35, закат в 20:40

рассвет в 4:35, закат в 20:40 Бровары: рассвет в 4:50, закат в 20:50

рассвет в 4:50, закат в 20:50 Винница: рассвет в 4:45, закат в 20:50

рассвет в 4:45, закат в 20:50 Кировоград: рассвет в 4:45, закат в 20:50

рассвет в 4:45, закат в 20:50 Луганск: рассвет в 4:45, закат в 20:50

рассвет в 4:45, закат в 20:50 Краматорск: рассвет в 4:45, закат в 20:50

рассвет в 4:45, закат в 20:50 Біла Церква: рассвет в 4:50, закат в 20:50

рассвет в 4:50, закат в 20:50 Севастополь: рассвет в 5:05, закат в 21:00

рассвет в 5:05, закат в 21:00 Симферополь: рассвет в 5:00, закат в 20:55

рассвет в 5:00, закат в 20:55 Каховка: рассвет в 4:50, закат в 20:50

рассвет в 4:50, закат в 20:50 Калуш: рассвет в 4:35, закат в 20:40

рассвет в 4:35, закат в 20:40 Мукачево: рассвет в 4:35, закат в 20:40

Влияние времени рассвета на продуктивность и настроение

Если вы хотите начать свой день продуктивно, то ранний рассвет — отличная возможность для того, чтобы успеть выполнить задачи до того, как настанет дневная суета. Для людей, предпочитающих начинать утро в тишине, ранний рассвет может стать моментом для медитации, размышлений и наслаждения природой.

С другой стороны, поздний закат дает больше времени для вечерних прогулок и активностей, что особенно приятно летом, когда дни длинные и тёплые.

Время заката в 27 июля 2025 года

Знание точного времени заката в Украине поможет вам спланировать вечерние мероприятия или фото-сессии на закате. Закат в большинстве городов Украины будет близким к 20:50 — это идеальное время для прогулок, отдыха с семьей или друзей на природе.

Киев: 20:50

20:50 Харьков: 20:50

20:50 Одесса: 20:55

20:55 Львов: 20:45

20:45 Днепр: 20:50

20:50 Запорожье: 20:50

20:50 Полтава: 20:50

20:50 Чернигов: 20:50

20:50 Черкассы: 20:50

20:50 Ровно: 20:45

20:45 Житомир: 20:50

20:50 Сумы: 20:50

20:50 Тернополь: 20:45

20:45 Кременчуг: 20:50

20:50 Николаев: 20:55

20:55 Кривой Рог: 20:50

20:50 Ужгород: 20:40

20:40 Хмельницкий: 20:50

20:50 Ивано-Франковск: 20:40

20:40 Бровары: 20:50

20:50 Винница: 20:50

20:50 Кировоград: 20:50

20:50 Луганск: 20:50

20:50 Краматорск: 20:50

20:50 Біла Церква: 20:50

20:50 Севастополь: 21:00

21:00 Симферополь: 20:55

20:55 Каховка: 20:50

20:50 Калуш: 20:40

20:40 Мукачево: 20:40

Закат, как и рассвет, влияет на циркадные ритмы человека. Он сигнализирует организму, что наступает время для отдыха, и помогает подготовиться к ночному сну.

Рассвет и закат: как использовать эти моменты с пользой

Многие из нас не задумываются о влиянии времени рассвета и заката на организм, но эти природные циклы имеют значительное значение для здоровья. Например, можно запланировать утреннюю пробежку в момент рассвета, когда воздух еще свежий, а природа полна спокойствия и тишины. Вечером же, в часы заката, можно посвятить время расслабляющим занятиям на свежем воздухе, что улучшит качество сна и настроения.

Секреты удачного планирования дня в зависимости от времени рассвета и заката

Если вы хотите, чтобы ваш день был максимально продуктивным и сбалансированным, учитывайте время рассвета и заката. Запланируйте важные дела в утренние часы, когда энергия на пике. Вечером, наоборот, отдавайте предпочтение расслабляющим занятиям, таким как прогулки на свежем воздухе или вечерний отдых.

Знание точного времени рассвета и заката в 27 июля 2025 года в Украине — это не только полезная информация для планирования ваших дел, но и возможность наладить связь с природой. Используйте это время для улучшения своей продуктивности и качества жизни.

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