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Узнайте точное время рассвета и заката 27 июля 2025 года в Украине для эффективного планирования дня и вечерних прогулок.
Узнайте точное время рассвета и заката 27 июля 2025 года в Украине для эффективного планирования дня и вечерних прогулок.
Общество
Время чтения 1 мин.

Точное время рассвета и заката 27 июля 2025 года в Украине

Каждый день уникален, особенно когда речь идет о таком явлении, как рассвет и закат. Эти моменты могут не только зарядить энергией, но и повлиять на нашу продуктивность, настрой и даже здоровье. В этой статье от DNEWS вы узнаете точное время рассвета и заката в Украине 27 июля 2025 года, а также сможете использовать эту информацию в своей повседневной жизни для планирования различных мероприятий.

Расписание рассвета и заката 27 июля 2025 года по регионам Украины

27 июля 2025 года обещает быть солнечным и ярким днем для всех регионов Украины. Мы подготовили точное время рассвета и заката для ключевых городов и областей, чтобы вы могли максимально эффективно распланировать день.

Время рассвета и заката зависит от географического положения и времени года. Например, в центральных и восточных областях страны рассвет будет раньше, чем на западе, из-за различий в часовых поясах и долготах.

Время рассвета в 27 июля 2025 года

В 2025 году на 27 июля рассвет в Украине ожидается в разное время в зависимости от региона. В среднем, рассвет по Украине начнется в 4:45 и завершится около 5:15. Однако точное время варьируется в зависимости от местоположения.

  • Киев: рассвет в 4:50, закат в 20:50
  • Харьков: рассвет в 4:45, закат в 20:50
  • Одесса: рассвет в 5:00, закат в 20:55
  • Львов: рассвет в 4:40, закат в 20:45
  • Днепр: рассвет в 4:50, закат в 20:50
  • Запорожье: рассвет в 4:45, закат в 20:50
  • Полтава: рассвет в 4:45, закат в 20:50
  • Чернигов: рассвет в 4:45, закат в 20:50
  • Черкассы: рассвет в 4:45, закат в 20:50
  • Ровно: рассвет в 4:40, закат в 20:45
  • Житомир: рассвет в 4:45, закат в 20:50
  • Сумы: рассвет в 4:45, закат в 20:50
  • Тернополь: рассвет в 4:40, закат в 20:45
  • Кременчуг: рассвет в 4:45, закат в 20:50
  • Николаев: рассвет в 4:55, закат в 20:55
  • Кривой Рог: рассвет в 4:50, закат в 20:50
  • Ужгород: рассвет в 4:35, закат в 20:40
  • Хмельницкий: рассвет в 4:45, закат в 20:50
  • Ивано-Франковск: рассвет в 4:35, закат в 20:40
  • Бровары: рассвет в 4:50, закат в 20:50
  • Винница: рассвет в 4:45, закат в 20:50
  • Кировоград: рассвет в 4:45, закат в 20:50
  • Луганск: рассвет в 4:45, закат в 20:50
  • Краматорск: рассвет в 4:45, закат в 20:50
  • Біла Церква: рассвет в 4:50, закат в 20:50
  • Севастополь: рассвет в 5:05, закат в 21:00
  • Симферополь: рассвет в 5:00, закат в 20:55
  • Каховка: рассвет в 4:50, закат в 20:50
  • Калуш: рассвет в 4:35, закат в 20:40
  • Мукачево: рассвет в 4:35, закат в 20:40

Влияние времени рассвета на продуктивность и настроение

Если вы хотите начать свой день продуктивно, то ранний рассвет — отличная возможность для того, чтобы успеть выполнить задачи до того, как настанет дневная суета. Для людей, предпочитающих начинать утро в тишине, ранний рассвет может стать моментом для медитации, размышлений и наслаждения природой.

С другой стороны, поздний закат дает больше времени для вечерних прогулок и активностей, что особенно приятно летом, когда дни длинные и тёплые.

Время заката в 27 июля 2025 года

Знание точного времени заката в Украине поможет вам спланировать вечерние мероприятия или фото-сессии на закате. Закат в большинстве городов Украины будет близким к 20:50 — это идеальное время для прогулок, отдыха с семьей или друзей на природе.

  • Киев: 20:50
  • Харьков: 20:50
  • Одесса: 20:55
  • Львов: 20:45
  • Днепр: 20:50
  • Запорожье: 20:50
  • Полтава: 20:50
  • Чернигов: 20:50
  • Черкассы: 20:50
  • Ровно: 20:45
  • Житомир: 20:50
  • Сумы: 20:50
  • Тернополь: 20:45
  • Кременчуг: 20:50
  • Николаев: 20:55
  • Кривой Рог: 20:50
  • Ужгород: 20:40
  • Хмельницкий: 20:50
  • Ивано-Франковск: 20:40
  • Бровары: 20:50
  • Винница: 20:50
  • Кировоград: 20:50
  • Луганск: 20:50
  • Краматорск: 20:50
  • Біла Церква: 20:50
  • Севастополь: 21:00
  • Симферополь: 20:55
  • Каховка: 20:50
  • Калуш: 20:40
  • Мукачево: 20:40

Закат, как и рассвет, влияет на циркадные ритмы человека. Он сигнализирует организму, что наступает время для отдыха, и помогает подготовиться к ночному сну.

Рассвет и закат: как использовать эти моменты с пользой

Многие из нас не задумываются о влиянии времени рассвета и заката на организм, но эти природные циклы имеют значительное значение для здоровья. Например, можно запланировать утреннюю пробежку в момент рассвета, когда воздух еще свежий, а природа полна спокойствия и тишины. Вечером же, в часы заката, можно посвятить время расслабляющим занятиям на свежем воздухе, что улучшит качество сна и настроения.

Секреты удачного планирования дня в зависимости от времени рассвета и заката

Если вы хотите, чтобы ваш день был максимально продуктивным и сбалансированным, учитывайте время рассвета и заката. Запланируйте важные дела в утренние часы, когда энергия на пике. Вечером, наоборот, отдавайте предпочтение расслабляющим занятиям, таким как прогулки на свежем воздухе или вечерний отдых.

Знание точного времени рассвета и заката в 27 июля 2025 года в Украине — это не только полезная информация для планирования ваших дел, но и возможность наладить связь с природой. Используйте это время для улучшения своей продуктивности и качества жизни.

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