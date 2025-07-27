Знаете ли вы, насколько важно для планирования вашего дня точно знать время рассвета и заката? Если вы любите наслаждаться утренними прогулками или вечерними моментами под закат, или же хотите правильно спланировать свои занятия на свежем воздухе, эта информация обязательно пригодится вам. В статье от DNEWS мы раскроем точные времена для разных городов Украины на 28 июля 2025 года, чтобы вы могли планировать день с максимальной точностью.

Важность точного времени рассвета и заката

Для многих людей время рассвета и заката — это не просто интересное наблюдение, но и важный ориентир. Это важно не только для астрономов, но и для простых людей, которые любят проводить время на свежем воздухе или планируют свою работу в зависимости от светового дня. Особенно это актуально в летние месяцы, когда долгие дни и короткие ночи могут повлиять на наш распорядок.

В Украине, как и в других странах, время рассвета и заката меняется в зависимости от региона и времени года. На 28 июля 2025 года в разных городах страны время рассвета и заката будет отличаться. Давайте рассмотрим, какие часы светового дня ожидают нас в крупнейших городах Украины в этот день.

Время рассвета и заката в Киеве

В Киеве 28 июля 2025 года рассвет наступит в 4:51, а закат — в 20:58. Это значит, что световой день в столице составит около 16 часов 7 минут. Это достаточно долгий день, что идеально подходит для активного отдыха на свежем воздухе.

Время рассвета и заката в Харькове

В Харькове рассвет будет в 4:55, а закат — в 21:02. Световой день в Харькове будет длиться 16 часов 7 минут, что также достаточно долго, чтобы успеть насладиться всеми прелестями лета.

Время рассвета и заката в Одессе

В Одессе рассвет начнется в 5:03, а закат — в 21:06. Световой день в Одессе составит 16 часов 3 минуты, что будет хорошим временем для прогулок по побережью Черного моря и вечернего отдыха.

Время рассвета и заката в Львове

Во Львове рассвет наступит в 4:48, а закат — в 20:56. Это означает, что световой день во Львове будет длиться 16 часов 8 минут, что даст вам много времени для прогулок по историческому центру города и его окрестностям.

Время рассвета и заката в Днепре

В Днепре рассвет будет в 4:52, а закат — в 21:00. Время светового дня в этом городе составит 16 часов 8 минут, что позволит вам насладиться летними днями в полном объеме.

Время рассвета и заката в Запорожье

В Запорожье рассвет наступит в 4:56, а закат — в 21:03. Световой день в Запорожье составит 16 часов 7 минут. Это хорошее время для проведения активного дня на свежем воздухе.

Время рассвета и заката в Черкассах

В Черкассах рассвет будет в 4:54, а закат — в 20:59. Это дает вам 16 часов 5 минут светового дня для активного отдыха или работы на открытом воздухе.

Время рассвета и заката в Полтаве

В Полтаве рассвет наступит в 4:50, а закат — в 20:58. Световой день в Полтаве составит 16 часов 8 минут, что предоставляет отличные условия для отдыха и прогулок.

Время рассвета и заката в Виннице

В Виннице рассвет начнется в 4:52, а закат — в 20:59. Это будет день продолжительностью 16 часов 7 минут, что идеально для того, чтобы провести день на улице, наслаждаясь летними днями.

Время рассвета и заката в Чернигове

В Чернигове рассвет будет в 4:49, а закат — в 20:57. Время светового дня в Чернигове составит 16 часов 8 минут, что дает прекрасную возможность для активного отдыха и наслаждения летним днем.

Время рассвета и заката в Донецке

В Донецке рассвет наступит в 4:56, а закат — в 21:03. Световой день в Донецке составит 16 часов 7 минут. Отличное время для прогулок и активного отдыха на свежем воздухе.

Время рассвета и заката в Кривом Роге

В Кривом Роге рассвет будет в 4:53, а закат — в 21:00. Время светового дня в Кривом Роге составит 16 часов 7 минут, что идеально подходит для долгих летних прогулок.

Время рассвета и заката в Мариуполе

В Мариуполе рассвет начнется в 5:01, а закат — в 21:05. Световой день в Мариуполе составит 16 часов 4 минуты, что дает вам достаточно времени для активного отдыха.

Время рассвета и заката в Луганске

В Луганске рассвет наступит в 4:57, а закат — в 21:02. Световой день в Луганске составит 16 часов 5 минут.

Время рассвета и заката в Николаеве

В Николаеве рассвет будет в 5:04, а закат — в 21:07. Световой день в Николаеве составит 16 часов 3 минуты, что также создает прекрасные условия для отдыха на свежем воздухе.

Время рассвета и заката в Херсоне

В Херсоне рассвет начнется в 5:06, а закат — в 21:09. Это даст вам 16 часов 3 минуты для активного отдыха.

Время рассвета и заката в Сумах

В Сумах рассвет будет в 4:52, а закат — в 20:58. Световой день в Сумах составит 16 часов 6 минут, что идеально подходит для прогулок и отдыха.

Долгота дня 28 июля 2025

Как видно, на 28 июля 2025 года световой день в Украине в разных городах будет достаточно долгим, что дает отличные условия для активного отдыха, прогулок и работы на свежем воздухе. Точное время рассвета и заката помогает правильно спланировать ваш день и максимально использовать светлое время суток.

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