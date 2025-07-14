15 июля 2025 года станет важной датой для тех, кто интересуется точным временем рассвета и заката в различных городах Украины. Понимание времени этих природных явлений может быть полезно для планирования прогулок, путешествий или просто для того, чтобы правильно организовать день. В этой статье от DNEWS мы подробно рассмотрим, во сколько будет рассвет и закат в крупных городах Украины 15 июля 2025 года. Вы узнаете точное время и особенности этих событий, а также как эти данные могут быть полезны для вас.

Актуальные данные рассвета и заката по всей Украине

Каждый город Украины имеет собственное время солнечных явлений, зависящее от его географического положения. В западных регионах солнце встает позже, а заходит раньше, чем на востоке. Это стоит учитывать при планировании поездок или утренних тренировок.

Киев

В столице Украины, 15 июля 2025 года, солнце взойдёт в 05:06 и зайдёт в 20:53. Световой день продлится 15 часов и 47 минут. Утренние часы подойдут для пробежек, работы в саду и фотосессий на фоне розового неба.

Львов

Во Львове день немного короче: рассвет начнётся в 05:28, а закат — в 21:04. Это связано с западным положением города. Световой день составит 15 часов 36 минут, что даёт достаточно времени для прогулок и экскурсий по старинному центру.

Одесса

На юге страны, в Одессе, солнце взойдёт в 05:21, а скроется за горизонтом в 20:43. Световой день длится 15 часов 22 минуты. Побережье в это время особенно живописно, а золотой час начинается примерно в 19:29.

Харьков

Харьков встретит рассвет в 04:50, а закат наступит в 20:34. Световой день будет равен 15 часам 44 минутам. Утро здесь начинается раньше, а жара приходит чуть раньше полудня.

Днепр

В Днепре восход произойдёт в 05:02, а заход солнца — в 20:38. Световой день составит 15 часов 36 минут. Это оптимальное время для активного дня на свежем воздухе или рыбалки.

Запорожье

Город встретит восход в 05:06 и попрощается с солнцем в 20:40. Почти 15 с половиной часов света дадут возможность насладиться всеми преимуществами летнего дня.

Чернигов

В Чернигове солнце взойдёт в 04:58, а сядет в 20:50. Здесь день будет длиться 15 часов 52 минуты — один из самых длинных световых периодов по стране.

Ужгород

Ужгород, крайний запад страны, встретит рассвет в 05:35, а закат — в 21:08. Световой день в 15 часов 33 минуты подойдёт как для туризма, так и для неспешного отдыха.

Как использовать данные о восходе и заходе солнца

Понимание расписания солнечных циклов полезно не только для эстетов, но и для практиков. Эта информация помогает планировать день, избегать перегрева и успевать больше.

Безопасность на солнце

Если вы занимаетесь физической активностью на улице, старайтесь делать это до 10:00 или после 18:00, чтобы избежать воздействия ультрафиолета в часы пик. Зная, когда начинается и заканчивается день, проще избегать солнцепёка.

Энергопотребление и освещение

В домах с умными системами освещения можно программировать включение и выключение света, отталкиваясь от времени заката. Это экономит ресурсы и добавляет комфорта.

Фото- и видеосъёмка

Точное знание золотого часа помогает поймать лучшие кадры на фоне рассвета или захода солнца. Для этого стоит ориентироваться на городское расписание.

Туризм и поездки

Если вы путешествуете по стране, полезно учитывать длину светового дня. В июле она ещё максимальна, но к августу начинает сокращаться. Планируя вечерние мероприятия, стоит сверяться с временем заката.

Дополнительные данные по другим городам

Ниже — точное расписание на 15 июля 2025 для ещё 20 городов Украины:

Время рассвета и заката в других городах

Черкассы: рассвет в 05:09, закат в 20:40

Полтава: рассвет в 04:59, закат в 20:36

Суми: рассвет в 04:49, закат в 20:42

Тернополь: рассвет в 05:23, закат в 21:02

Ровно: рассвет в 05:20, закат в 21:00

Кропивницкий: рассвет в 05:14, закат в 20:36

Винница: рассвет в 05:18, закат в 20:57

Житомир: рассвет в 05:12, закат в 20:55

Хмельницкий: рассвет в 05:20, закат в 20:59

Ивано-Франковск: рассвет в 05:28, закат в 21:05

Луцк: рассвет в 05:18, закат в 21:02

Черновцы: рассвет в 05:30, закат в 21:03

Мариуполь: рассвет в 04:51, закат в 20:19

Кременчуг: рассвет в 05:04, закат в 20:38

Белая Церковь: рассвет в 05:09, закат в 20:53

Николаев: рассвет в 05:20, закат в 20:40

Херсон: рассвет в 05:16, закат в 20:36

Луганск: рассвет в 04:47, закат в 20:29

Конотоп: рассвет в 04:51, закат в 20:46

Измаил: рассвет в 05:27, закат в 20:40

Практические советы

15 июля 2025 года — один из дней, когда солнце всё ещё господствует над горизонтом дольше 15 часов. Это даёт отличную возможность спланировать продуктивный и насыщенный день. Используйте точное время восхода и захода солнца для экономии энергии, планирования мероприятий и заботы о здоровье. Не забудьте также скорректировать своё расписание в зависимости от региона.

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