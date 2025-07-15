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Световой день 16 июля 2025 года в Украине: таблица времени восхода и заката по городам с советами для планирования дня.
Световой день 16 июля 2025 года в Украине: таблица времени восхода и заката по городам с советами для планирования дня.
Общество
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Точное время восхода и захода солнца 16 июля 2025 по городам Украины

16 июля 2025 года — солнечный пик лета, когда день ещё достаточно длинный, а небо дарит особенно насыщенные краски. В этот день продолжительность светового времени играет важную роль для тех, кто любит планировать утро, отдых, вечерние мероприятия и фотосессии. Рассвет и закат — не просто природные явления, а важные ориентиры в повседневной жизни. В этой статье от DNEWS вы найдёте точные данные по крупнейшим городам Украины, получите советы по использованию солнечных часов, узнаете, где и как лучше встречать золотые минуты уходящего дня.

Солнечные часы в крупнейших городах Украины

Время восхода и заката варьируется в зависимости от широты, долготы и ландшафта. Но 16 июля 2025 года, при ясной погоде, можно рассчитывать на почти 16 часов солнечного света.

Перед тем как спланировать день, полезно узнать, когда солнце взойдёт и уйдёт за горизонт в вашем городе.

Время восхода и заката по городам Украины

ГородВосходЗакатДень
Киев05:0421:0315:59
Харьков05:0821:0015:52
Львов05:3321:2615:53
Одесса05:2021:0215:42
Днепр05:0621:0115:55
Запорожье05:1021:0015:50
Винница05:1421:0815:54
Ивано-Франковск05:2621:2015:54
Луцк05:2321:1915:56
Полтава05:0721:0115:54
Черкассы05:1021:0315:53
Ровно05:2121:1715:56
Чернигов05:0821:0715:59
Ужгород05:3421:2515:51
Черновцы05:2721:2015:53
Николаев05:1721:0015:43
Херсон05:1921:0015:41
Кропивницкий05:1321:0115:48
Сумы05:0421:0315:59
Тернополь05:2721:2115:54
Житомир05:1021:0615:56
Кременчуг05:0921:0015:51
Каменец-Подольский05:3121:2115:50
Конотоп05:0221:0416:02
Мариуполь05:0820:5915:51
Белая Церковь05:0621:0215:56
Борисполь05:0521:0215:57
Бровары05:0421:0315:59
Константиновка05:0720:5715:50
Лубны05:0721:0015:53
Кривой Рог05:1320:5915:46
Павлоград05:0821:0015:52
Каменское05:0821:0015:52
Мелитополь05:1320:5815:45
Бердянск05:1420:5715:43
Никополь05:1220:5815:46
Славянск05:0620:5915:53
Южный05:2021:0115:41
Измаил05:2621:0215:36
Мукачево05:3521:2415:49

Региональные отличия и географические особенности

Продолжительность светового дня зависит не только от широты, но и от того, в какой части страны находится город. Запад и север получают немного больше вечернего света, тогда как юг встречает утро раньше.

Такие различия особенно важны для тех, кто ведёт активный образ жизни, работает на открытом воздухе или занимается фермерством.

Полезные советы на 16 июля

Понимание солнечного графика позволяет организовать день максимально удобно. Это касается как рабочих, так и личных дел.

Для утренних дел

Рассвет происходит около 05:00–05:35. Идеальное время для:

  • Пробежек или утренней зарядки
  • Садовых и полевых работ
  • Тихих прогулок или медитации

Для вечернего времени

Закат в среднем случается между 21:00 и 21:30. Используйте это время для:

  • Вечернего пикника
  • Фото- или видеосъёмки
  • Встречи заката у воды

Золотой и синий час — моменты магии

Фотографы и блогеры особенно ценят «золотой час» — время мягкого рассеянного света. Утром он начинается за 30–40 минут до полного восхода, вечером — примерно за час до заката.

Когда ловить золотой час

  • Утренний: 04:40–05:40
  • Вечерний: 20:00–21:00

Синий час для эффектных кадров

  • После заката: 21:05–21:40
  • Отлично подходит для архитектуры и городского пейзажа

Планируйте мероприятия грамотно

Благодаря точному знанию времени восхода и захода солнца можно легко организовать всё: от тренировки до романтической встречи.

Что можно спланировать

  • Утреннюю зарядку — в 05:30
  • Съёмку — с 20:15 до 21:00
  • Вечеринку — с учётом заката после 21:00
  • Туристический маршрут — начиная с восхода

Оптические явления 16 июля

Хотя затмений в этот день не ожидается, возможны атмосферные явления:

  • Гало — световой круг вокруг солнца
  • Солнечные лучи сквозь облака
  • Перламутровые краски на рассвете и закате

Для наблюдения выбирайте открытые ландшафты, желательно вдали от городской застройки.

Зная точное время восхода и заката солнца, вы получаете не просто расписание, а инструмент для управления временем. Планируйте утро, стройте вечерние маршруты, ловите свет, делайте снимки, отдыхайте на природе — и всё это в гармонии с природными ритмами. 16 июля 2025 года — идеальный повод использовать день на максимум.

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