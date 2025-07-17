18 июля 2025 года жители Украины смогут наблюдать красивые моменты восхода и захода солнца. Это важная информация для планирования разных мероприятий на свежем воздухе, будь то прогулки, фотосессии или просто времяпрепровождение на природе. В этой статье от DNEWS мы представим точное время восхода и захода солнца 18 июля 2025 года в крупных городах Украины, а также расскажем, как использовать эти данные для эффективного планирования дня.
Влияние времени восхода и захода солнца на распорядок дня
Время восхода и захода солнца — важный фактор, влияющий на распорядок дня. Правильное понимание этих данных помогает организовать утренние и вечерние активности. Знание точного времени позволяет спланировать не только рабочие дела, но и различные мероприятия на открытом воздухе. Важно учитывать местоположение города, поскольку время восхода и заката может немного отличаться в зависимости от региона.
Время восхода и захода солнца в крупнейших городах Украины
Световой день 18 июля 2025 года в Украине будет длиться около 16 часов. Однако, в зависимости от города, время восхода и захода солнца будет немного варьироваться. Приводим точные данные для крупнейших городов страны.
Киев
В Киеве восход солнца произойдёт в 05:15, а закат — в 20:55. Это идеальное время для планирования прогулок на свежем воздухе, активного отдыха или фотографий на фоне заката.
Харьков
В Харькове солнце поднимется в 05:10, а закат можно будет наблюдать в 20:50.
Одесса
В Одессе восход будет в 05:30, а закат в 21:05. Эти данные позволят вам насладиться особенно длинным световым днем.
Львов
Во Львове восход солнца состоится в 05:20, а закат в 20:45. Хотя световой день будет немного короче, этого времени достаточно для множества активностей.
Днепр
Для Днепра восход произойдёт в 05:12, а закат — в 20:53. Погода в это время года будет приятной для вечерних прогулок.
Время восхода и захода солнца в других городах Украины
Вот таблица с точным временем восхода и захода солнца 18 июля 2025 года для 24 городов Украины.
|Город
|Время восхода
|Время заката
|Киев
|05:15
|20:55
|Харьков
|05:10
|20:50
|Одесса
|05:30
|21:05
|Львов
|05:20
|20:45
|Днепр
|05:12
|20:53
|Запорожье
|05:14
|20:58
|Николаев
|05:18
|21:00
|Черкаси
|05:16
|20:55
|Полтава
|05:13
|20:52
|Чернівці
|05:24
|21:03
|Ровно
|05:26
|21:02
|Ивано-Франковск
|05:19
|20:49
|Тернополь
|05:22
|20:51
|Житомир
|05:14
|20:58
|Кременчук
|05:17
|20:47
|Луцк
|05:20
|20:48
|Сумы
|05:11
|20:55
|Кропивницкий
|05:23
|21:00
|Мелитополь
|05:15
|20:57
|Каменское
|05:27
|20:56
|Донецк
|05:13
|20:52
|Луганск
|05:12
|20:50
|Мариуполь
|05:16
|20:59
|Кривой Рог
|05:14
|20:54
Как использовать данные о времени восхода и захода солнца
Знание времени восхода и захода солнца помогает не только для планирования прогулок, но и для организации спортивных мероприятий или сельскохозяйственных работ. Если вы увлекаетесь фотографией, точное время восхода и заката — ключевая информация для создания впечатляющих снимков на фоне природы. Важно учитывать продолжительность светового дня, чтобы не пропустить наиболее подходящий момент.
В условиях сельского хозяйства это время также является ориентиром для выполнения сельскохозяйственных работ. Например, некоторые культуры лучше растут при определённых условиях освещенности.
Точное время восхода и захода солнца — это не только полезная информация для планирования активного отдыха, но и важный элемент для повседневных задач. Правильно распределяя время светового дня, можно эффективно распланировать день, успев всё, что запланировано. Обращайте внимание на данные и используйте их с максимальной выгодой.
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