18 июля 2025 года жители Украины смогут наблюдать красивые моменты восхода и захода солнца. Это важная информация для планирования разных мероприятий на свежем воздухе, будь то прогулки, фотосессии или просто времяпрепровождение на природе. В этой статье от DNEWS мы представим точное время восхода и захода солнца 18 июля 2025 года в крупных городах Украины, а также расскажем, как использовать эти данные для эффективного планирования дня.

Влияние времени восхода и захода солнца на распорядок дня

Время восхода и захода солнца — важный фактор, влияющий на распорядок дня. Правильное понимание этих данных помогает организовать утренние и вечерние активности. Знание точного времени позволяет спланировать не только рабочие дела, но и различные мероприятия на открытом воздухе. Важно учитывать местоположение города, поскольку время восхода и заката может немного отличаться в зависимости от региона.

Время восхода и захода солнца в крупнейших городах Украины

Световой день 18 июля 2025 года в Украине будет длиться около 16 часов. Однако, в зависимости от города, время восхода и захода солнца будет немного варьироваться. Приводим точные данные для крупнейших городов страны.

Киев

В Киеве восход солнца произойдёт в 05:15, а закат — в 20:55. Это идеальное время для планирования прогулок на свежем воздухе, активного отдыха или фотографий на фоне заката.

Харьков

В Харькове солнце поднимется в 05:10, а закат можно будет наблюдать в 20:50.

Одесса

В Одессе восход будет в 05:30, а закат в 21:05. Эти данные позволят вам насладиться особенно длинным световым днем.

Львов

Во Львове восход солнца состоится в 05:20, а закат в 20:45. Хотя световой день будет немного короче, этого времени достаточно для множества активностей.

Днепр

Для Днепра восход произойдёт в 05:12, а закат — в 20:53. Погода в это время года будет приятной для вечерних прогулок.

Время восхода и захода солнца в других городах Украины

Вот таблица с точным временем восхода и захода солнца 18 июля 2025 года для 24 городов Украины.

Город Время восхода Время заката Киев 05:15 20:55 Харьков 05:10 20:50 Одесса 05:30 21:05 Львов 05:20 20:45 Днепр 05:12 20:53 Запорожье 05:14 20:58 Николаев 05:18 21:00 Черкаси 05:16 20:55 Полтава 05:13 20:52 Чернівці 05:24 21:03 Ровно 05:26 21:02 Ивано-Франковск 05:19 20:49 Тернополь 05:22 20:51 Житомир 05:14 20:58 Кременчук 05:17 20:47 Луцк 05:20 20:48 Сумы 05:11 20:55 Кропивницкий 05:23 21:00 Мелитополь 05:15 20:57 Каменское 05:27 20:56 Донецк 05:13 20:52 Луганск 05:12 20:50 Мариуполь 05:16 20:59 Кривой Рог 05:14 20:54

Как использовать данные о времени восхода и захода солнца

Знание времени восхода и захода солнца помогает не только для планирования прогулок, но и для организации спортивных мероприятий или сельскохозяйственных работ. Если вы увлекаетесь фотографией, точное время восхода и заката — ключевая информация для создания впечатляющих снимков на фоне природы. Важно учитывать продолжительность светового дня, чтобы не пропустить наиболее подходящий момент.

В условиях сельского хозяйства это время также является ориентиром для выполнения сельскохозяйственных работ. Например, некоторые культуры лучше растут при определённых условиях освещенности.

Точное время восхода и захода солнца — это не только полезная информация для планирования активного отдыха, но и важный элемент для повседневных задач. Правильно распределяя время светового дня, можно эффективно распланировать день, успев всё, что запланировано. Обращайте внимание на данные и используйте их с максимальной выгодой.

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