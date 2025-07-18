Лето в разгаре, и солнце дарит нам долгие теплые дни. Но знаете ли вы, когда именно оно появится на горизонте 19 июля 2025 года в вашем городе? А во сколько скроется за горизонтом, окутав вечер мягкими сумерками? В этой статье от DNEWS мы детально разберем точное время восхода и заката солнца в разных уголках Украины. Вы узнаете, где день будет самым длинным, а где ночь наступит чуть раньше. Эти данные помогут вам лучше спланировать свой день, будь то утренняя пробежка, фотосессия на закате или просто желание насладиться летним солнцем.

Почему важно знать точное время восхода и заката

Солнце диктует ритм нашей жизни, и его движение по небу влияет на многие аспекты. Зная, когда наступит рассвет или закат, вы сможете оптимально распределить активность на свежем воздухе. Например, ранние подъемы полезны для здоровья, а вечерние прогулки в лучах заходящего солнца дарят умиротворение. Кроме того, эта информация важна для фотографов, путешественников и даже фермеров.

Как определяется время восхода и захода солнца

Точные данные зависят от географических координат города, высоты над уровнем моря и времени года. В Украине, расположенной в умеренных широтах, летом солнце встает рано, а заходит поздно. 19 июля 2025 года продолжительность светового дня будет близка к своему максимуму.

Факторы, влияющие на время восхода и заката

Помимо географического положения, на время появления и исчезновения солнца влияют атмосферные условия. Например, облачность может визуально «сдвинуть» момент восхода или заката. Однако астрономические расчеты всегда точны и основаны на математических моделях движения Земли вокруг Солнца.

Точное время восхода и заката 19 июля 2025 года в крупных городах Украины

Теперь перейдем к конкретике. Ниже представлены данные по самым населенным городам страны.

Киев

Столица Украины встретит рассвет в 5:12. Солнце скроется за горизонтом в 20:58, а значит, световой день продлится 15 часов 46 минут. Это один из самых длинных дней в году для Киева.

Харьков

Второй по величине город страны увидит восход в 4:50, а закат — в 20:35. Общая продолжительность дня составит 15 часов 45 минут, что почти идентично киевским показателям.

Одесса

Жемчужина у моря порадует жителей ранним восходом в 5:20, а закат наступит в 20:45. Таким образом, день продлится 15 часов 25 минут.

Львов

Западный регион отличается немного другими временными рамками. Здесь солнце взойдет в 5:30, а зайдет в 21:10, подарив 15 часов 40 минут светового дня.

Днепр

В этом городе рассвет наступит в 4:58, а закат — в 20:40. Жители смогут насладиться 15 часами 42 минутами солнечного света.

Таблица времени восхода и заката в других городах Украины

Для вашего удобства мы подготовили таблицу с точным временем восхода и захода солнца в 15 дополнительных городах Украины 19 июля 2025 года.

Город Восход солнца Закат солнца Продолжительность дня Запорожье 4:55 20:38 15 часов 43 минуты Ивано-Франковск 5:35 21:15 15 часов 40 минут Чернигов 5:05 20:50 15 часов 45 минут Полтава 4:53 20:37 15 часов 44 минуты Винница 5:15 20:55 15 часов 40 минут Житомир 5:10 20:52 15 часов 42 минуты Черкассы 5:00 20:45 15 часов 45 минут Херсон 5:15 20:40 15 часов 25 минут Николаев 5:18 20:43 15 часов 25 минут Сумы 4:48 20:33 15 часов 45 минут Ровно 5:25 21:05 15 часов 40 минут Тернополь 5:30 21:10 15 часов 40 минут Луцк 5:28 21:08 15 часов 40 минут Ужгород 5:40 21:20 15 часов 40 минут Черновцы 5:33 21:13 15 часов 40 минут

Интересные факты о летнем солнцестоянии и длине дня

Хотя 19 июля не является днем летнего солнцестояния, световой период остается очень длинным. В это время солнце достигает высокой позиции в небе, обеспечивая максимум тепла и света.

Почему в разных городах время отличается

Украина имеет значительную протяженность с запада на восток, поэтому разница во времени восхода и заката может достигать 40 минут. Например, в Ужгороде солнце встает позже, чем в Луганске.

Как использовать эти данные в повседневной жизни

Зная точное время восхода и заката, вы можете:

Планировать утренние тренировки.

Выбирать лучшее время для фотосъемки.

Оптимизировать график полива растений.

Наслаждаться вечерними прогулками без спешки.

19 июля 2025 года подарит украинским городам долгий световой день. Где-то солнце встанет раньше, где-то — позже, но везде оно подарит тепло и хорошее настроение. Сохраните эту статью, чтобы в нужный момент быстро узнать точное время рассвета и заката в вашем городе!

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