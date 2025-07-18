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Узнайте точное время восхода и заката солнца 19 июля 2025 года в Киеве, Харькове, Одессе и других городах Украины.
Узнайте точное время восхода и заката солнца 19 июля 2025 года в Киеве, Харькове, Одессе и других городах Украины.
Общество
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Точное время восхода и захода солнца 19 июля 2025 года в городах Украины

Лето в разгаре, и солнце дарит нам долгие теплые дни. Но знаете ли вы, когда именно оно появится на горизонте 19 июля 2025 года в вашем городе? А во сколько скроется за горизонтом, окутав вечер мягкими сумерками? В этой статье от DNEWS мы детально разберем точное время восхода и заката солнца в разных уголках Украины. Вы узнаете, где день будет самым длинным, а где ночь наступит чуть раньше. Эти данные помогут вам лучше спланировать свой день, будь то утренняя пробежка, фотосессия на закате или просто желание насладиться летним солнцем.

Почему важно знать точное время восхода и заката

Солнце диктует ритм нашей жизни, и его движение по небу влияет на многие аспекты. Зная, когда наступит рассвет или закат, вы сможете оптимально распределить активность на свежем воздухе. Например, ранние подъемы полезны для здоровья, а вечерние прогулки в лучах заходящего солнца дарят умиротворение. Кроме того, эта информация важна для фотографов, путешественников и даже фермеров.

Как определяется время восхода и захода солнца

Точные данные зависят от географических координат города, высоты над уровнем моря и времени года. В Украине, расположенной в умеренных широтах, летом солнце встает рано, а заходит поздно. 19 июля 2025 года продолжительность светового дня будет близка к своему максимуму.

Факторы, влияющие на время восхода и заката

Помимо географического положения, на время появления и исчезновения солнца влияют атмосферные условия. Например, облачность может визуально «сдвинуть» момент восхода или заката. Однако астрономические расчеты всегда точны и основаны на математических моделях движения Земли вокруг Солнца.

Точное время восхода и заката 19 июля 2025 года в крупных городах Украины

Теперь перейдем к конкретике. Ниже представлены данные по самым населенным городам страны.

Киев

Столица Украины встретит рассвет в 5:12. Солнце скроется за горизонтом в 20:58, а значит, световой день продлится 15 часов 46 минут. Это один из самых длинных дней в году для Киева.

Харьков

Второй по величине город страны увидит восход в 4:50, а закат — в 20:35. Общая продолжительность дня составит 15 часов 45 минут, что почти идентично киевским показателям.

Одесса

Жемчужина у моря порадует жителей ранним восходом в 5:20, а закат наступит в 20:45. Таким образом, день продлится 15 часов 25 минут.

Львов

Западный регион отличается немного другими временными рамками. Здесь солнце взойдет в 5:30, а зайдет в 21:10, подарив 15 часов 40 минут светового дня.

Днепр

В этом городе рассвет наступит в 4:58, а закат — в 20:40. Жители смогут насладиться 15 часами 42 минутами солнечного света.

Таблица времени восхода и заката в других городах Украины

Для вашего удобства мы подготовили таблицу с точным временем восхода и захода солнца в 15 дополнительных городах Украины 19 июля 2025 года.

ГородВосход солнцаЗакат солнцаПродолжительность дня
Запорожье4:5520:3815 часов 43 минуты
Ивано-Франковск5:3521:1515 часов 40 минут
Чернигов5:0520:5015 часов 45 минут
Полтава4:5320:3715 часов 44 минуты
Винница5:1520:5515 часов 40 минут
Житомир5:1020:5215 часов 42 минуты
Черкассы5:0020:4515 часов 45 минут
Херсон5:1520:4015 часов 25 минут
Николаев5:1820:4315 часов 25 минут
Сумы4:4820:3315 часов 45 минут
Ровно5:2521:0515 часов 40 минут
Тернополь5:3021:1015 часов 40 минут
Луцк5:2821:0815 часов 40 минут
Ужгород5:4021:2015 часов 40 минут
Черновцы5:3321:1315 часов 40 минут

Интересные факты о летнем солнцестоянии и длине дня

Хотя 19 июля не является днем летнего солнцестояния, световой период остается очень длинным. В это время солнце достигает высокой позиции в небе, обеспечивая максимум тепла и света.

Почему в разных городах время отличается

Украина имеет значительную протяженность с запада на восток, поэтому разница во времени восхода и заката может достигать 40 минут. Например, в Ужгороде солнце встает позже, чем в Луганске.

Как использовать эти данные в повседневной жизни

Зная точное время восхода и заката, вы можете:

  • Планировать утренние тренировки.
  • Выбирать лучшее время для фотосъемки.
  • Оптимизировать график полива растений.
  • Наслаждаться вечерними прогулками без спешки.

19 июля 2025 года подарит украинским городам долгий световой день. Где-то солнце встанет раньше, где-то — позже, но везде оно подарит тепло и хорошее настроение. Сохраните эту статью, чтобы в нужный момент быстро узнать точное время рассвета и заката в вашем городе!

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