В современном мире, где технологии позволяют нам планировать каждый момент, знание точного времени восхода и захода солнца приобретает особую значимость. Это важно для тех, кто занимается сельским хозяйством, планирует утренние пробежки или просто хочет насладиться красотой заката. 20 мая 2025 года — это день, когда продолжительность светового дня достигает значительных величин, что предоставляет больше возможностей для активностей на свежем воздухе.

Однако, несмотря на доступность информации, многие сталкиваются с трудностями в определении точного времени восхода и захода солнца в своем регионе. DNEWS помогает разобраться. Различия в географическом положении, переход на летнее время и другие факторы могут влиять на эти показатели. Поэтому важно иметь достоверные данные, чтобы эффективно планировать свой день.

Продолжительность светового дня 20 мая 2025

20 мая 2025 года световой день в Украине продолжителен, что характерно для весеннего периода. Это время года, когда дни становятся длиннее, а ночи короче, предоставляя больше возможностей для дневных активностей.

В среднем, продолжительность светового дня составляет около 15 часов и 40 минут. Это означает, что с раннего утра до позднего вечера можно наслаждаться естественным освещением.

Время восхода и захода солнца в различных регионах

Время восхода и захода солнца варьируется в зависимости от географического положения региона. Ниже представлены данные для некоторых городов Украины на 20 мая 2025 года.

Киев

В столице Украины солнце взойдет в 05:03 и зайдет в 20:46. Продолжительность светового дня составит 15 часов и 43 минуты.

Львов

Во Львове восход солнца ожидается в 05:20, а закат — в 20:35. Световой день продлится 15 часов и 15 минут.

Одесса

В Одессе солнце взойдет в 05:05 и зайдет в 20:30. Продолжительность светового дня составит 15 часов и 25 минут.

Харьков

В Харькове восход солнца произойдет в 04:47, а закат — в 20:14. Световой день будет длиться 15 часов и 27 минут.

Днепр

В Днепре солнце взойдет в 04:50 и зайдет в 20:12. Продолжительность светового дня составит 15 часов и 22 минуты.

Запорожье

В Запорожье восход солнца ожидается в 04:55, а закат — в 20:10. Световой день продлится 15 часов и 15 минут.

Кривой Рог

В Кривом Роге солнце взойдет в 04:58 и зайдет в 20:08. Продолжительность светового дня составит 15 часов и 10 минут.

Николаев

В Николаеве восход солнца произойдет в 05:00, а закат — в 20:05. Световой день будет длиться 15 часов и 5 минут.

Херсон

В Херсоне солнце взойдет в 05:02 и зайдет в 20:03. Продолжительность светового дня составит 15 часов и 1 минуту.

Симферополь

В Симферополе восход солнца ожидается в 05:05, а закат — в 20:00. Световой день продлится 14 часов и 55 минут.

Факторы, влияющие на время восхода и захода солнца

Время восхода и захода солнца зависит от нескольких факторов. Понимание этих факторов поможет лучше ориентироваться в изменениях светового дня.

Географическая широта

Чем ближе регион к экватору, тем меньше колебания в продолжительности дня и ночи в течение года. Наоборот, в более высоких широтах различия между длиной дня и ночи более выражены.

Время года

Весной и летом дни становятся длиннее, а зимой — короче. Это связано с наклоном земной оси и орбитальным движением Земли вокруг Солнца.

Переход на летнее время

Введение летнего времени сдвигает часы на один час вперед, что влияет на официальное время восхода и захода солнца. Это делается для более эффективного использования дневного света.

Практическое значение знания времени восхода и захода солнца

Знание точного времени восхода и захода солнца имеет практическое значение в повседневной жизни. Это помогает эффективно планировать различные виды деятельности.

Сельское хозяйство

Фермеры используют информацию о световом дне для планирования посевных и уборочных работ. Это позволяет максимально использовать дневное время.

Туризм и отдых

Туристы и любители активного отдыха могут планировать свои маршруты и мероприятия, учитывая продолжительность светового дня. Это обеспечивает безопасность и комфорт.

Энергосбережение

Знание времени восхода и захода солнца способствует рациональному использованию электроэнергии, особенно в домах и офисах. Это помогает снизить расходы на освещение.

20 мая 2025 года в Украине ожидается продолжительный световой день, что предоставляет множество возможностей для различных видов деятельности. Точное знание времени восхода и захода солнца в вашем регионе поможет эффективно планировать день и использовать дневное время с максимальной пользой.

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