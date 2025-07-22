23 июля 2025 года — середина лета, наполненная теплом, светом и возможностями. Именно в такие дни важно точно знать, когда начинается утро и завершается день, особенно если вы планируете прогулки, поездки или фотосессии. Солнечный график различается по регионам, и от него зависят не только планы, но и самочувствие, продуктивность и даже настроение. Эта статья от DNEWS — практичный и визуально структурированный гид по восходу и закату в 30 украинских городах, с точными цифрами, без догадок и общих фраз.

Вы узнаете, где будет самый ранний рассвет, где день длится дольше, а где солнце попрощается с горизонтом позже всего. Используйте эту информацию, чтобы провести день осознанно, запомнить его и наполнить смыслом.

Солнечный день 23 июля 2025 года в Украине

Перед тем как рассматривать конкретное время рассвета и заката, важно понять, как формируется продолжительность дня в зависимости от местоположения. Это поможет глубже понять различия между регионами.

С каждым днём после летнего солнцестояния дневное время постепенно убывает. Однако разница почти незаметна без точных данных. Именно поэтому 23 июля — интересная дата для анализа. Это день, когда свет ещё удерживает свою силу, а утро и вечер всё ещё тёплые, яркие и насыщенные.

Продолжительность дня по Украине составляет около 15 часов 30 минут, но цифра может колебаться в зависимости от широты и долготы города. Влияние географического положения чувствуется особенно остро, если сравнивать восточные и западные регионы страны.

Влияние широты и долготы на солнечный график

Местоположение населённого пункта относительно экватора и нулевого меридиана влияет на угол падения солнечных лучей и продолжительность дня. Чем севернее точка, тем резче сокращаются световые часы ближе к осени.

Продолжительность дня и её изменения в июле

Несмотря на то что в июле дни по-прежнему длинные, каждые сутки укорачиваются примерно на 1–2 минуты. Это постепенное изменение незаметно глазу, но его учитывают астрономы и метеорологи.

Восход солнца 23 июля в популярных украинских городах

Понимание времени рассвета особенно важно для тех, кто планирует активное утро. Ниже приведены точные данные для крупных городов, чтобы вы могли ориентироваться без необходимости в дополнительных поисках.

Восход солнца — момент пробуждения природы и организма. Он отличается в разных точках страны на десятки минут. Эти различия особенно заметны между востоком и западом страны.

Для визуального понимания мы приводим точное время восхода в 11 городах:

Харьков — 04:52

— 04:52 Киев — 05:11

— 05:11 Днепр — 05:03

— 05:03 Одесса — 05:20

— 05:20 Львов — 05:38

— 05:38 Запорожье — 05:01

— 05:01 Чернигов — 05:08

— 05:08 Черновцы — 05:35

— 05:35 Луцк — 05:40

— 05:40 Полтава — 05:05

— 05:05 Ужгород — 05:42

Самый ранний восход — в Запорожье (05:01), самый поздний — в Ужгороде (05:42). Разница между крайними точками составляет более 40 минут.

Где солнце встаёт раньше всего

Чем ближе город к восточной границе Украины, тем раньше появляется солнце над горизонтом. Это важно для водителей, фермеров, спортсменов и всех, кто начинает день с рассветом.

География влияния: почему юго-восток «видит» утро первым

Географическая долгота определяет время местного полудня. Чем восточнее расположен населённый пункт, тем раньше начинается и заканчивается солнечный день.

Закат солнца 23 июля: когда вечер прощается с горизонтом

Если утро задаёт темп дня, то вечер помогает его завершить. Закатное время — это повод притормозить, остановиться и насладиться красотой неба.

Закат солнца — момент тишины, уюта и созерцания. Он тоже варьируется в зависимости от региона. В западной Украине солнце садится позже, чем на востоке, давая немного больше вечернего света.

Вот точное время заката в тех же 11 городах:

Харьков — 20:18

— 20:18 Киев — 20:33

— 20:33 Днепр — 20:24

— 20:24 Одесса — 20:32

— 20:32 Львов — 20:51

— 20:51 Запорожье — 20:21

— 20:21 Чернигов — 20:31

— 20:31 Черновцы — 20:44

— 20:44 Луцк — 20:52

— 20:52 Полтава — 20:27

— 20:27 Ужгород — 20:54

Максимально поздний закат в Ужгороде (20:54), самый ранний — в Харькове (20:18). Разброс составляет 36 минут. Это не просто астрономические данные — это время для прогулок, встреч, тихих разговоров и наблюдения за закатными красками.

Самые поздние закаты: где вечер длится дольше

Города на западе страны получают несколько дополнительных минут дневного света. Это особенно приятно в тёплые летние вечера.

Золотой час: когда он начинается в разных городах

Золотой час наступает примерно за час до заката и идеально подходит для фотосъёмки, отдыха на природе и романтических прогулок.

Световой день 23 июля: таблица по 20 украинским городам

Для более детального понимания светового дня в Украине, приведём таблицу с точными данными по 20 городам, не упомянутым ранее. Эти города охватывают различные регионы страны.

Город Восход Закат Продолжительность дня Винница 05:14 20:29 15 ч 15 мин Ивано-Франковск 05:36 20:47 15 ч 11 мин Тернополь 05:34 20:45 15 ч 11 мин Кропивницкий 05:10 20:26 15 ч 16 мин Сумы 04:58 20:22 15 ч 24 мин Николаев 05:17 20:30 15 ч 13 мин Житомир 05:12 20:28 15 ч 16 мин Ровно 05:30 20:43 15 ч 13 мин Херсон 05:18 20:31 15 ч 13 мин Хмельницкий 05:15 20:29 15 ч 14 мин Мариуполь 04:59 20:23 15 ч 24 мин Северодонецк 04:56 20:19 15 ч 23 мин Бровары 05:09 20:32 15 ч 23 мин Бердянск 05:02 20:24 15 ч 22 мин Кременчуг 05:06 20:27 15 ч 21 мин Никополь 05:07 20:25 15 ч 18 мин Каменец-Подольский 05:33 20:44 15 ч 11 мин Умань 05:16 20:30 15 ч 14 мин Белая Церковь 05:13 20:28 15 ч 15 мин Мукачево 05:39 20:53 15 ч 14 мин

Эти данные пригодятся всем, кто работает с природным светом, планирует поездки, снимает контент или просто ценит точное планирование.

Практическое применение таблицы для планирования

На основе этих данных можно выбрать идеальное время для утренней зарядки, вечернего бега или съёмки.

Где день самый длинный в Украине 23 июля

Среди всех городов таблицы, самый долгий день — в Сумах и Мариуполе, с продолжительностью 15 ч 24 мин.

Время для фото: как использовать золотой и синий час

Для тех, кто увлекается фотографией, знание времени золотого и синего часа — ключ к идеальным кадрам. Используйте их правильно.

Фотографы и любители красивых пейзажей прекрасно знают: главное — не проспать золотой час. Он начинается примерно за 30–40 минут до восхода и длится около часа после. То же касается и вечера.

Например, в Житомире 23 июля:

Утренний золотой час : 04:40–05:40

: 04:40–05:40 Вечерний золотой час: 19:30–20:30

Советы для утренней съёмки

Снимайте с восточной стороны, добавляйте отражения в воде и избегайте прямого контрового света.

Как поймать идеальное вечернее освещение

Используйте мягкий боковой свет, подбирайте золотистые оттенки и комбинируйте кадры с фоном неба.

Зачем знать точное время восхода и заката

Каждый день неповторим, и зная точное время восхода и заката 23 июля 2025 года, можно прожить его осознанно. Для кого-то это возможность организовать свой день, для других — момент духовного сосредоточения или вдохновения. Такие знания — это не просто астрономия, а инструмент для гармонии с природой и собой.

Пусть 23 июля станет для вас светлым, наполненным смыслом и событиями днём.

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