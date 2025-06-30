1 июля 2025 года — день с переменчивой энергетикой. Луна в Тельце создаёт фон стабильности, но квадрат к Урану днём может спровоцировать резкие повороты настроения и неожиданные события. Это подходящее время для того, чтобы навести порядок в мыслях, пересмотреть подход к финансам, а также наладить общение с близкими. Однако импульсивные действия и поспешные выводы сегодня могут сыграть злую шутку. Гороскоп на этот день поможет вам избежать острых углов, поймать благоприятные моменты и использовать максимум астрологических возможностей, которые готовят планеты. Далее — точный прогноз для каждого знака Зодиака от DNEWS с учётом влияния небесных тел именно 1 июля.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Овны почувствуют потребность замедлиться и подумать о будущем. День пройдёт под знаком прагматизма: стоит отказаться от спонтанных решений и сосредоточиться на финансовых делах. Возможно, вы получите новость, которая заставит изменить планы. Хорошо пойдут переговоры и работа с бумагами. В личной жизни — стабильность, если вы избежите излишней прямолинейности.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Телецам сегодня сопутствует удача: Луна в их знаке усиливает уверенность и притягательность. Отличный день для общения, шопинга, косметических процедур и творческих занятий. Но ближе к вечеру возможны споры с членами семьи — постарайтесь не доказывать своё любой ценой. Лучше отступить и выждать. В любви — романтика, особенно для тех, кто открыт к новому.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Для Близнецов день требует внутреннего спокойствия. Не стоит торопиться и суетиться. Подходящее время для отдыха, медитации, работы в одиночестве или вдали от шума. Возможна усталость — не перегружайте себя. Финансовые дела пока не требуют вмешательства, но не забудьте проверить свои траты. Вечер пройдёт в более лёгкой атмосфере, если посвятить его хобби.

Рак (21 июня – 22 июля)

Ракам стоит проявить инициативу. День идеален для командной работы, общения с друзьями и налаживания новых контактов. Возможно неожиданное приглашение или перспектива нового проекта. Будьте открыты к предложениям. В личной жизни — гармония, но стоит говорить прямо о своих чувствах. Финансы — под контролем, но не время для крупных вложений.

Лев (23 июля – 22 августа)

Для Львов сегодня на первом плане — профессиональные задачи. Возможно, появится шанс показать свои таланты начальству или клиентам. Не упустите этот момент: ваши идеи могут быть восприняты серьёзно. Однако эмоции в коллективе могут накалиться — держитесь уверенно и не ввязывайтесь в чужие конфликты. В отношениях — дистанция, но не холодность.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Девам звёзды рекомендуют расширить горизонты. Сегодня отлично пойдут обучающие мероприятия, встречи с экспертами, поиск информации и планирование поездок. Ваш ум будет особенно острым, что поможет в принятии решений. Избегайте мелочности в отношениях — партнёры могут обидеться на придирки. Финансово — стабильность, но не стоит давать в долг.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Весам стоит обратить внимание на эмоциональную сторону жизни. День может принести важные разговоры, признания или даже трансформацию отношений. Следует проявить терпение и быть готовы к неожиданностям. Хороший момент для работы с долгами или налогами, подписания документов. Главное — не принимать всё на веру, а проверять каждую деталь.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Скорпионам день принесёт поворотные моменты в личной сфере. В отношениях возможны как бурные выяснения, так и неожиданные признания. Не держите обиды внутри — открытый разговор может изменить многое. На работе — задачи потребуют концентрации. Не пренебрегайте мелочами, они важны. Финансово — стоит придержать расходы и не инвестировать вслепую.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Стрельцам лучше сегодня сосредоточиться на рутине. Внимание к деталям поможет избежать ошибок. Возможны мелкие конфликты на работе, особенно если вы не выполните обещанное. Вторая половина дня благоприятна для заботы о здоровье — начните правильное питание, запишитесь на приём или займитесь телом. В личной жизни — спокойствие, но без ярких эмоций.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Козероги получат энергетическую подпитку от Луны: день благоприятен для творческой деятельности, романтических встреч и общения с детьми. Возможны приятные сюрпризы. Однако не забывайте о сроках и дедлайнах — можно легко упустить важное. Финансы порадуют небольшой прибылью. Одиноким Козерогам стоит выйти в свет — кто-то давно вами интересуется.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Водолеям стоит сосредоточиться на домашних вопросах. Семейные дела могут потребовать энергии, но это даст и внутреннюю опору. Хороший день для покупок в дом, переустройства пространства, разговора с родными. На работе лучше снизить активность. Вечером возможны воспоминания или встречи с людьми из прошлого — они принесут нужные ответы.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Рыбам стоит использовать день для общения и обмена опытом. Ваша интуиция особенно остра — прислушивайтесь к внутреннему голосу. День хорош для коротких поездок, написания текстов, обучения. Не принимайте всё близко к сердцу, особенно в семье. Финансово — без изменений, но идея из разговора может вскоре принести прибыль. Вечер стоит провести в кругу друзей.

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