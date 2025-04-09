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Подробный прогноз погоды на 10 апреля 2025 года в Украине: где ожидается снег, дождь и прохлада. Температура, ветер, советы водителям и метеочувствительным людям.
Подробный прогноз погоды на 10 апреля 2025 года в Украине: где ожидается снег, дождь и прохлада. Температура, ветер, советы водителям и метеочувствительным людям.
Общество
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Точный прогноз погоды на 10 апреля 2025: будет ли дождь и снег в Украине

10 апреля 2025 года на территории Украины сохранится неустойчивая весенняя погода. В большинстве областей ожидается прохлада, местами — осадки в виде дождя и снега. Геомагнитная обстановка спокойная, атмосферное давление стабильное. Ветер преимущественно северо-западный, что принесёт в центральные и западные регионы холодный воздух. Ниже DNEWS приводит подробный прогноз по регионам страны на четверг, 10 апреля.

Центральная Украина

Киевская область
В столице и окрестностях будет пасмурно. Ожидается кратковременный снег и слабый дождь в первой половине дня. Температура воздуха: ночью — от -1 до +1 °C, днём — от +2 до +4 °C. Ветер северо-западный, умеренный. Влажность высокая, возможна гололедица в утренние часы.

Полтавская область
Ночью температура опустится до -2 °C, днём ожидается +4…+6 °C. Преобладает облачная погода без существенных осадков. Давление немного повышено, ветер северный до 8 м/с.

Западная Украина

Львовская область
Пасмурно, временами — мокрый снег и дождь. Температура ночью — около 0 °C, днём — +3…+5 °C. Возможен слабый снежный покров в утренние часы. Ветер западный, с порывами до 12 м/с. В горах — снежно и ветрено.

Ивано-Франковская область
Дождь со снегом, особенно в утренние часы. Температура — от -1 °C ночью до +4 °C днём. Ветер умеренный, атмосферное давление стабильное.

Восточная Украина

Харьковская область
Весь день преимущественно облачно, без существенных осадков. Лишь вечером возможен мелкий дождь. Температура: ночью — до -2 °C, днём — +7…+9 °C. Ветер северо-восточный, слабый. Давление в пределах нормы.

Луганская и Донецкая области
Сухо, переменная облачность. Температура воздуха от -1 °C ночью до +10 °C днём. Ветер южный, до 6 м/с. Видимость хорошая.

Южная Украина

Одесская область
Пасмурно, без осадков. Температура ночью — около 0 °C, днём — до +8…+9 °C. Ветер юго-западный, порывистый, до 10 м/с. Воздух влажный, у моря возможен слабый туман.

Николаевская и Херсонская области
Облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Температура воздуха ночью — от +1 °C, днём — до +10…+12 °C. Ветер южный, умеренный.

Северная Украина

Черниговская и Сумская области
Облачная и прохладная погода. Вероятны осадки в виде снега и мокрого снега, особенно утром. Температура ночью — от -3 до -1 °C, днём — от +2 до +5 °C. Скользко на дорогах, будьте осторожны.

Прогноз в целом

10 апреля 2025 года по всей Украине сохранится прохладная, местами зимняя по характеру погода. Несмотря на календарную весну, в северных и западных регионах ощущается влияние арктического воздуха. В южной и восточной части страны — немного теплее, возможны кратковременные прояснения.

В большинстве областей:

  • температура ночью — от -2 до +2 °C;
  • температура днём — от +3 до +10 °C;
  • осадки — преимущественно в виде снега и мокрого снега;
  • ветер — северный и северо-западный, умеренный.

В ближайшие дни потепление маловероятно. Синоптики прогнозируют сохранение прохладной погоды до середины месяца.

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