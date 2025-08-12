Погода на 13 августа 2025 года в Украине обещает быть разнообразной, с теплыми и комфортными условиями в большинстве регионов. Этот день будет характеризоваться умеренным теплом и небольшой вероятностью осадков в большинстве областей. Для всех, кто планирует провести день на свежем воздухе, важно учитывать точный прогноз погоды, чтобы максимально насладиться днем.

DNEWS подробнее рассмотрит, что нас ждет в крупнейших городах Украины в этот день. Мы предоставим точные данные по температуре, осадкам, давлению, влажности и другим важным показателям.

Погода в Киеве на 13 августа 2025 года

В столице Украины 13 августа 2025 года ожидается приятная погода. Утром температура будет около +20°C, днем она повысится до +25°C. Вечером температура сохранится на уровне +22°C. Вероятность осадков крайне низкая, что делает этот день идеальным для прогулок на свежем воздухе.

Температура в Киеве

Температура: ночью — +17°C, утром — +20°C, днем — +25°C, вечером — +22°C.

Влажность и ветер в Киеве

Влажность : утром 66%, днем 43%, вечером 56%.

: утром 66%, днем 43%, вечером 56%. Ветер : утренний ветер 1.5 м/с, днем — 2.8 м/с, вечерний — 0.8 м/с.

: утренний ветер 1.5 м/с, днем — 2.8 м/с, вечерний — 0.8 м/с. Давление: стабильно на уровне 752 мм рт. ст.

Погода в Черновцах на 13 августа 2025 года

В Черновцах также прогнозируется солнечный и теплый день, с температурой около +24°C днем. Небольшое количество облаков и низкая вероятность осадков создадут комфортные условия для отдыха на природе.

Температура в Черновцах

Температура: ночью — +15°C, утром — +18°C, днем — +24°C, вечером — +23°C.

Влажность и ветер в Черновцах

Влажность : утром 75%, днем 49%, вечером 58%.

: утром 75%, днем 49%, вечером 58%. Ветер : утренний ветер 2.2 м/с, днем — 3.3 м/с, вечерний — 1.6 м/с.

: утренний ветер 2.2 м/с, днем — 3.3 м/с, вечерний — 1.6 м/с. Давление: 753 мм рт. ст.

Погода в Виннице на 13 августа 2025 года

В Виннице на 13 августа 2025 года прогнозируется приятная температура, с минимальными колебаниями в течение дня. Днем температура достигнет +28°C, но вечер обещает быть прохладным с температурой около +23°C.

Температура в Виннице

Температура: ночью — +14°C, утром — +19°C, днем — +28°C, вечером — +23°C.

Влажность и ветер в Виннице

Влажность : утром 63%, днем 32%, вечером 43%.

: утром 63%, днем 32%, вечером 43%. Ветер : утренний ветер 1.5 м/с, днем — 2.2 м/с, вечерний — 2.1 м/с.

: утренний ветер 1.5 м/с, днем — 2.2 м/с, вечерний — 2.1 м/с. Давление: 746 мм рт. ст.

Погода в Ровно на 13 августа 2025 года

13 августа 2025 года в Ровно ожидается также солнечная и теплый день. Днем температура достигнет +24°C, а вечером она немного снизится до +19°C, создавая комфортные условия для вечерних прогулок.

Температура в Ровно

Температура: ночью — +13°C, утром — +18°C, днем — +24°C, вечером — +19°C.

Влажность и ветер в Ровно

Влажность : утром 77%, днем 44%, вечером 65%.

: утром 77%, днем 44%, вечером 65%. Ветер : утренний ветер 1.3 м/с, днем — 3.6 м/с, вечерний — 2.1 м/с.

: утренний ветер 1.3 м/с, днем — 3.6 м/с, вечерний — 2.1 м/с. Давление: 749 мм рт. ст.

Погода в Полтаве на 13 августа 2025 года

В Полтаве 13 августа также ожидается комфортная температура с максимальными значениями около +26°C днем. Утреннее и вечернее время будет немного прохладным, что создаст приятные условия для отдыха.

Температура в Полтаве

Температура: ночью — +16°C, утром — +20°C, днем — +26°C, вечером — +21°C.

Влажность и ветер в Полтаве

Влажность : утром 62%, днем 38%, вечером 58%.

: утром 62%, днем 38%, вечером 58%. Ветер : утренний ветер 3.2 м/с, днем — 4.1 м/с, вечерний — 2.8 м/с.

: утренний ветер 3.2 м/с, днем — 4.1 м/с, вечерний — 2.8 м/с. Давление: 758 мм рт. ст.

Погода в Чернигове на 13 августа 2025 года

Чернигов 13 августа 2025 года будет наслаждаться теплым днем с максимальной температурой около +24°C. Утром температура будет около +19°C, а в вечернее время она понизится до +20°C.

Температура в Чернигове

Температура: ночью — +13°C, утром — +19°C, днем — +24°C, вечером — +20°C.

Влажность и ветер в Чернигове

Влажность : утром 70%, днем 53%, вечером 75%.

: утром 70%, днем 53%, вечером 75%. Ветер : утренний ветер 2.6 м/с, днем — 3.7 м/с, вечерний — 1.3 м/с.

: утренний ветер 2.6 м/с, днем — 3.7 м/с, вечерний — 1.3 м/с. Давление: 757 мм рт. ст.

Погода в Харькове на 13 августа 2025 года

В Харькове 13 августа 2025 года температура в течение дня будет довольно стабильной, с максимальной температурой около +26°C. Вечером температура немного понизится, создавая комфортные условия для отдыха.

Температура в Харькове

Температура: ночью — +16°C, утром — +20°C, днем — +26°C, вечером — +23°C.

Влажность и ветер в Харькове

Влажность : утром 64%, днем 34%, вечером 46%.

: утром 64%, днем 34%, вечером 46%. Ветер : утренний ветер 3.5 м/с, днем — 4.5 м/с, вечерний — 2.3 м/с.

: утренний ветер 3.5 м/с, днем — 4.5 м/с, вечерний — 2.3 м/с. Давление: 751 мм рт. ст.

Погода в Запорожье на 13 августа 2025 года

Запорожье 13 августа ожидает теплая погода с дневной температурой до +28°C. Вечером температура снизится до +24°C, что создаст комфортные условия для прогулок.

Температура в Запорожье

Температура: ночью — +19°C, утром — +22°C, днем — +28°C, вечером — +24°C.

Влажность и ветер в Запорожье

Влажность : утром 53%, днем 30%, вечером 36%.

: утром 53%, днем 30%, вечером 36%. Ветер : утренний ветер 3 м/с, днем — 3.6 м/с, вечерний — 2.8 м/с.

: утренний ветер 3 м/с, днем — 3.6 м/с, вечерний — 2.8 м/с. Давление: 755 мм рт. ст.

Погода в Днепре на 13 августа 2025 года

Днепр 13 августа 2025 года встретит довольно теплым днем с максимальной температурой около +27°C. Утром и днем будет достаточно тепло, а вечер принесет небольшой спад температуры.

Температура в Днепре

Температура: ночью — +18°C, утром — +20°C, днем — +27°C, вечером — +24°C.

Влажность и ветер в Днепре

Влажность : утром 54%, днем 29%, вечером 37%.

: утром 54%, днем 29%, вечером 37%. Ветер : утренний ветер 2.3 м/с, днем — 3.5 м/с, вечерний — 2.3 м/с.

: утренний ветер 2.3 м/с, днем — 3.5 м/с, вечерний — 2.3 м/с. Давление: 752 мм рт. ст.

Погода в Кривом Роге на 13 августа 2025 года

В Кривом Роге 13 августа температура днем достигнет +29°C. Вечером температура немного снизится, но все равно останется достаточно теплой для вечерних прогулок.

Температура в Кривом Роге

Температура: ночью — +16°C, утром — +22°C, днем — +29°C, вечером — +24°C.

Влажность и ветер в Кривом Роге

Влажность : утром 53%, днем 29%, вечером 38%.

: утром 53%, днем 29%, вечером 38%. Ветер : утренний ветер 2.5 м/с, днем — 3.7 м/с, вечерний — 2 м/с.

: утренний ветер 2.5 м/с, днем — 3.7 м/с, вечерний — 2 м/с. Давление: 758 мм рт. ст.

Погода в Одессе на 13 августа 2025 года

13 августа в Одессе день будет теплым с максимальной температурой до +32°C. Утром и вечером температура будет немного ниже, создавая комфортные условия для отдыха у моря.

Температура в Одессе

Температура: ночью — +19°C, утром — +25°C, днем — +32°C, вечером — +25°C.

Влажность и ветер в Одессе

Влажность : утром 35%, днем 28%, вечером 34%.

: утром 35%, днем 28%, вечером 34%. Ветер : утренний ветер 3.6 м/с, днем — 3.8 м/с, вечерний — 2.7 м/с.

: утренний ветер 3.6 м/с, днем — 3.8 м/с, вечерний — 2.7 м/с. Давление: 762 мм рт. ст.

Погода в Николаеве на 13 августа 2025 года

Николаев также будет наслаждаться теплыми условиями в этот день. Температура днем достигнет +31°C, с небольшими колебаниями в течение дня.

Температура в Николаеве

Температура: ночью — +19°C, утром — +24°C, днем — +31°C, вечером — +26°C.

Влажность и ветер в Николаеве

Влажность : утром 40%, днем 25%, вечером 29%.

: утром 40%, днем 25%, вечером 29%. Ветер : утренний ветер 2.4 м/с, днем — 2.5 м/с, вечерний — 2.9 м/с.

: утренний ветер 2.4 м/с, днем — 2.5 м/с, вечерний — 2.9 м/с. Давление: 766 мм рт. ст.

Народный прогноз погоды на 13 августа 2025 года

13 августа предсказывается переменная облачность, но в целом день будет теплым. По народным приметам, если солнце при восходе ярко-красное и вскоре прячется в облака, можно ожидать дождь.

