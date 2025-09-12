Накануне середины сентября погода в Украине продолжает демонстрировать осеннее спокойствие и умеренность. Несмотря на плотную облачность и локальные дожди, температурный режим остаётся комфортным для большинства регионов. В этой статье от DNEWS мы подробно рассмотрим погодные условия на 13 сентября 2025 года: от почасового прогноза в Киеве до температурной карты всех областных центров.
Какая погода ожидается в Киеве 13 сентября
Переходя к столице, стоит отметить характерный для осени умеренно прохладный и облачный день. Несмотря на отсутствие осадков, небо большую часть времени будет затянуто.
Почасовой прогноз погоды в Киеве
Ниже приведён подробный прогноз температуры, ветра, влажности и давления на 13 сентября:
- 00:00 — 17°C, влажность 64%, ветер восточный 1 м/с, давление 752 мм рт. ст., облачно, вероятность осадков 2%.
- 03:00 — 15°C, влажность 65%, юго-восточный ветер 1 м/с, давление 753 мм, облачно, осадки 2%.
- 06:00 — 14°C, влажность 71%, юго-восточный 2 м/с, давление 754 мм, облачно, осадки 1%.
- 09:00 — 15°C, влажность 66%, юго-восточный 2 м/с, давление 755 мм, облачность с прояснениями.
- 12:00 — 20°C, влажность 48%, юго-восточный 3 м/с, давление 755 мм, небольшая облачность.
- 15:00 — 22°C, влажность 41%, юго-восточный 3 м/с, давление 755 мм, переменная облачность.
- 18:00 — 20°C, влажность 42%, юго-восточный 3 м/с, давление 754 мм, облачно с прояснениями.
- 21:00 — 16°C, влажность 53%, юго-восточный 2 м/с, давление 755 мм, облачно с прояснениями.
Астрономические данные и УФ-индекс
- Восход солнца: 06:30:56
- Закат солнца: 19:16:23
- Восход луны: 21:32:04
- Закат луны: 14:19:02
- УФ-индекс: 4 (умеренный уровень)
- Вероятность осадков: 2%
Центральная Украина: тепло, переменная облачность
В центральной части страны 13 сентября ожидается преимущественно ясная погода с умеренным дневным теплом. Утро будет прохладным, но без осадков.
Прогноз по городам центра
- Винница — 24°C, небольшая облачность, сухо.
- Житомир — 25°C, солнечные просветы.
- Черкассы — 20°C, ясное небо.
- Полтава — 22°C, ясно, стабильное давление.
- Кропивницкий — 24°C, без осадков, ветер слабый.
Метеоусловия и комфорт
Температурный фон днём варьируется от +20°C до +25°C. Уровень влажности комфортный, ветра слабые.
Южные регионы: дождь в Николаеве, солнце в Херсоне
На юге Украины наблюдается контраст между облачными и дождливыми городами и солнечными территориями.
Облачность и осадки в южных городах
- Николаев — 17°C, сплошная облачность, дождь.
- Одесса — 22°C, переменная облачность, осадки не прогнозируются.
Теплая погода в Херсоне и Крыму
- Херсон — 24°C, ясно, давление стабильное.
- Симферополь — 24°C, облачность с прояснениями.
Восточная Украина: солнечно и стабильно
Восточные области Украины 13 сентября будут радовать жителей тёплой и сухой погодой. Синоптическая картина стабильная.
Прогноз по восточным городам
- Днепр — 23°C, ясное небо, без осадков.
- Донецк — 23°C, солнце, умеренная влажность.
- Луганск — 23°C, ясно, давление в норме.
- Харьков — 22°C, ясная погода, ветер слабый.
Условия для прогулок и работы
Умеренные температуры делают день идеальным для активного отдыха и сельскохозяйственной деятельности.
Север Украины: прохладное утро и ясный день
В северных регионах 13 сентября наблюдается ясная погода с прохладным началом и комфортным днём.
Прогноз по северным областям
- Сумы — 22°C, ясно, ветер слабый.
- Чернигов — 22°C, солнечно, дождей не ожидается.
- Киев — 22°C, облачность с прояснениями, подробности выше.
Влияние давления и ветра
В течение дня сохраняется стабильное атмосферное давление. Скорость ветра остаётся в пределах 1–3 м/с.
Западные области: дожди и пасмурная погода
Запад Украины встречает 13 сентября под серыми облаками. В некоторых городах возможны дожди и повышенная влажность.
Городской прогноз по Западу
- Львов — 17°C, сплошная облачность, мелкий дождь.
- Тернополь — 21°C, облачность без осадков.
- Ивано-Франковск — 18°C, дождь, высокая влажность.
- Черновцы — 20°C, пасмурно, ветер юго-восточный.
- Луцк — 22°C, сплошная облачность, осадков не ожидается.
- Ровно — 24°C, плотная облачность, возможна морось.
- Ужгород — 19°C, облачно с прояснениями, осадки маловероятны.
- Хмельницкий — 22°C, облачно, давление повышенное.
Рекомендации для жителей
Следует взять с собой зонт, особенно жителям Ивано-Франковска и Львова. Температура остаётся умеренной, но влажность высокая.
Ранее мы писали о том, Что такое циклон и антициклон простыми словами и зачем это знать.