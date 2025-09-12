Накануне середины сентября погода в Украине продолжает демонстрировать осеннее спокойствие и умеренность. Несмотря на плотную облачность и локальные дожди, температурный режим остаётся комфортным для большинства регионов. В этой статье от DNEWS мы подробно рассмотрим погодные условия на 13 сентября 2025 года: от почасового прогноза в Киеве до температурной карты всех областных центров.

Какая погода ожидается в Киеве 13 сентября

Переходя к столице, стоит отметить характерный для осени умеренно прохладный и облачный день. Несмотря на отсутствие осадков, небо большую часть времени будет затянуто.

Почасовой прогноз погоды в Киеве

Ниже приведён подробный прогноз температуры, ветра, влажности и давления на 13 сентября:

00:00 — 17°C, влажность 64%, ветер восточный 1 м/с, давление 752 мм рт. ст., облачно, вероятность осадков 2%.

— 17°C, влажность 64%, ветер восточный 1 м/с, давление 752 мм рт. ст., облачно, вероятность осадков 2%. 03:00 — 15°C, влажность 65%, юго-восточный ветер 1 м/с, давление 753 мм, облачно, осадки 2%.

— 15°C, влажность 65%, юго-восточный ветер 1 м/с, давление 753 мм, облачно, осадки 2%. 06:00 — 14°C, влажность 71%, юго-восточный 2 м/с, давление 754 мм, облачно, осадки 1%.

— 14°C, влажность 71%, юго-восточный 2 м/с, давление 754 мм, облачно, осадки 1%. 09:00 — 15°C, влажность 66%, юго-восточный 2 м/с, давление 755 мм, облачность с прояснениями.

— 15°C, влажность 66%, юго-восточный 2 м/с, давление 755 мм, облачность с прояснениями. 12:00 — 20°C, влажность 48%, юго-восточный 3 м/с, давление 755 мм, небольшая облачность.

— 20°C, влажность 48%, юго-восточный 3 м/с, давление 755 мм, небольшая облачность. 15:00 — 22°C, влажность 41%, юго-восточный 3 м/с, давление 755 мм, переменная облачность.

— 22°C, влажность 41%, юго-восточный 3 м/с, давление 755 мм, переменная облачность. 18:00 — 20°C, влажность 42%, юго-восточный 3 м/с, давление 754 мм, облачно с прояснениями.

— 20°C, влажность 42%, юго-восточный 3 м/с, давление 754 мм, облачно с прояснениями. 21:00 — 16°C, влажность 53%, юго-восточный 2 м/с, давление 755 мм, облачно с прояснениями.

Астрономические данные и УФ-индекс

Восход солнца: 06:30:56

Закат солнца: 19:16:23

Восход луны: 21:32:04

Закат луны: 14:19:02

УФ-индекс: 4 (умеренный уровень)

Вероятность осадков: 2%

Центральная Украина: тепло, переменная облачность

В центральной части страны 13 сентября ожидается преимущественно ясная погода с умеренным дневным теплом. Утро будет прохладным, но без осадков.

Прогноз по городам центра

Винница — 24°C, небольшая облачность, сухо.

— 24°C, небольшая облачность, сухо. Житомир — 25°C, солнечные просветы.

— 25°C, солнечные просветы. Черкассы — 20°C, ясное небо.

— 20°C, ясное небо. Полтава — 22°C, ясно, стабильное давление.

— 22°C, ясно, стабильное давление. Кропивницкий — 24°C, без осадков, ветер слабый.

Метеоусловия и комфорт

Температурный фон днём варьируется от +20°C до +25°C. Уровень влажности комфортный, ветра слабые.

Южные регионы: дождь в Николаеве, солнце в Херсоне

На юге Украины наблюдается контраст между облачными и дождливыми городами и солнечными территориями.

Облачность и осадки в южных городах

Николаев — 17°C, сплошная облачность, дождь.

— 17°C, сплошная облачность, дождь. Одесса — 22°C, переменная облачность, осадки не прогнозируются.

Теплая погода в Херсоне и Крыму

Херсон — 24°C, ясно, давление стабильное.

— 24°C, ясно, давление стабильное. Симферополь — 24°C, облачность с прояснениями.

Восточная Украина: солнечно и стабильно

Восточные области Украины 13 сентября будут радовать жителей тёплой и сухой погодой. Синоптическая картина стабильная.

Прогноз по восточным городам

Днепр — 23°C, ясное небо, без осадков.

— 23°C, ясное небо, без осадков. Донецк — 23°C, солнце, умеренная влажность.

— 23°C, солнце, умеренная влажность. Луганск — 23°C, ясно, давление в норме.

— 23°C, ясно, давление в норме. Харьков — 22°C, ясная погода, ветер слабый.

Условия для прогулок и работы

Умеренные температуры делают день идеальным для активного отдыха и сельскохозяйственной деятельности.

Север Украины: прохладное утро и ясный день

В северных регионах 13 сентября наблюдается ясная погода с прохладным началом и комфортным днём.

Прогноз по северным областям

Сумы — 22°C, ясно, ветер слабый.

— 22°C, ясно, ветер слабый. Чернигов — 22°C, солнечно, дождей не ожидается.

— 22°C, солнечно, дождей не ожидается. Киев — 22°C, облачность с прояснениями, подробности выше.

Влияние давления и ветра

В течение дня сохраняется стабильное атмосферное давление. Скорость ветра остаётся в пределах 1–3 м/с.

Западные области: дожди и пасмурная погода

Запад Украины встречает 13 сентября под серыми облаками. В некоторых городах возможны дожди и повышенная влажность.

Городской прогноз по Западу

Львов — 17°C, сплошная облачность, мелкий дождь.

— 17°C, сплошная облачность, мелкий дождь. Тернополь — 21°C, облачность без осадков.

— 21°C, облачность без осадков. Ивано-Франковск — 18°C, дождь, высокая влажность.

— 18°C, дождь, высокая влажность. Черновцы — 20°C, пасмурно, ветер юго-восточный.

— 20°C, пасмурно, ветер юго-восточный. Луцк — 22°C, сплошная облачность, осадков не ожидается.

— 22°C, сплошная облачность, осадков не ожидается. Ровно — 24°C, плотная облачность, возможна морось.

— 24°C, плотная облачность, возможна морось. Ужгород — 19°C, облачно с прояснениями, осадки маловероятны.

— 19°C, облачно с прояснениями, осадки маловероятны. Хмельницкий — 22°C, облачно, давление повышенное.

Рекомендации для жителей

Следует взять с собой зонт, особенно жителям Ивано-Франковска и Львова. Температура остаётся умеренной, но влажность высокая.

