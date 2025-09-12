Суббота, 13 сентября, 2025
16 C
Киев
type here...
13 сентября 2025 года в Украине ожидается преимущественно облачная, но сухая погода с температурой от +14 до +25 градусов по регионам.
13 сентября 2025 года в Украине ожидается преимущественно облачная, но сухая погода с температурой от +14 до +25 градусов по регионам.
Общество
Время чтения 1 мин.

Точный прогноз погоды на 13 сентября 2025 года в Украине: какая погода будет по регионам

Накануне середины сентября погода в Украине продолжает демонстрировать осеннее спокойствие и умеренность. Несмотря на плотную облачность и локальные дожди, температурный режим остаётся комфортным для большинства регионов. В этой статье от DNEWS мы подробно рассмотрим погодные условия на 13 сентября 2025 года: от почасового прогноза в Киеве до температурной карты всех областных центров.

Какая погода ожидается в Киеве 13 сентября

Переходя к столице, стоит отметить характерный для осени умеренно прохладный и облачный день. Несмотря на отсутствие осадков, небо большую часть времени будет затянуто.

Почасовой прогноз погоды в Киеве

Ниже приведён подробный прогноз температуры, ветра, влажности и давления на 13 сентября:

  • 00:00 — 17°C, влажность 64%, ветер восточный 1 м/с, давление 752 мм рт. ст., облачно, вероятность осадков 2%.
  • 03:00 — 15°C, влажность 65%, юго-восточный ветер 1 м/с, давление 753 мм, облачно, осадки 2%.
  • 06:00 — 14°C, влажность 71%, юго-восточный 2 м/с, давление 754 мм, облачно, осадки 1%.
  • 09:00 — 15°C, влажность 66%, юго-восточный 2 м/с, давление 755 мм, облачность с прояснениями.
  • 12:00 — 20°C, влажность 48%, юго-восточный 3 м/с, давление 755 мм, небольшая облачность.
  • 15:00 — 22°C, влажность 41%, юго-восточный 3 м/с, давление 755 мм, переменная облачность.
  • 18:00 — 20°C, влажность 42%, юго-восточный 3 м/с, давление 754 мм, облачно с прояснениями.
  • 21:00 — 16°C, влажность 53%, юго-восточный 2 м/с, давление 755 мм, облачно с прояснениями.

Астрономические данные и УФ-индекс

  • Восход солнца: 06:30:56
  • Закат солнца: 19:16:23
  • Восход луны: 21:32:04
  • Закат луны: 14:19:02
  • УФ-индекс: 4 (умеренный уровень)
  • Вероятность осадков: 2%

Центральная Украина: тепло, переменная облачность

В центральной части страны 13 сентября ожидается преимущественно ясная погода с умеренным дневным теплом. Утро будет прохладным, но без осадков.

Прогноз по городам центра

  • Винница — 24°C, небольшая облачность, сухо.
  • Житомир — 25°C, солнечные просветы.
  • Черкассы — 20°C, ясное небо.
  • Полтава — 22°C, ясно, стабильное давление.
  • Кропивницкий — 24°C, без осадков, ветер слабый.

Метеоусловия и комфорт

Температурный фон днём варьируется от +20°C до +25°C. Уровень влажности комфортный, ветра слабые.

Южные регионы: дождь в Николаеве, солнце в Херсоне

На юге Украины наблюдается контраст между облачными и дождливыми городами и солнечными территориями.

Облачность и осадки в южных городах

  • Николаев — 17°C, сплошная облачность, дождь.
  • Одесса — 22°C, переменная облачность, осадки не прогнозируются.

Теплая погода в Херсоне и Крыму

  • Херсон — 24°C, ясно, давление стабильное.
  • Симферополь — 24°C, облачность с прояснениями.

Восточная Украина: солнечно и стабильно

Восточные области Украины 13 сентября будут радовать жителей тёплой и сухой погодой. Синоптическая картина стабильная.

Прогноз по восточным городам

  • Днепр — 23°C, ясное небо, без осадков.
  • Донецк — 23°C, солнце, умеренная влажность.
  • Луганск — 23°C, ясно, давление в норме.
  • Харьков — 22°C, ясная погода, ветер слабый.

Условия для прогулок и работы

Умеренные температуры делают день идеальным для активного отдыха и сельскохозяйственной деятельности.

Север Украины: прохладное утро и ясный день

В северных регионах 13 сентября наблюдается ясная погода с прохладным началом и комфортным днём.

Прогноз по северным областям

  • Сумы — 22°C, ясно, ветер слабый.
  • Чернигов — 22°C, солнечно, дождей не ожидается.
  • Киев — 22°C, облачность с прояснениями, подробности выше.

Влияние давления и ветра

В течение дня сохраняется стабильное атмосферное давление. Скорость ветра остаётся в пределах 1–3 м/с.

Западные области: дожди и пасмурная погода

Запад Украины встречает 13 сентября под серыми облаками. В некоторых городах возможны дожди и повышенная влажность.

Городской прогноз по Западу

  • Львов — 17°C, сплошная облачность, мелкий дождь.
  • Тернополь — 21°C, облачность без осадков.
  • Ивано-Франковск — 18°C, дождь, высокая влажность.
  • Черновцы — 20°C, пасмурно, ветер юго-восточный.
  • Луцк — 22°C, сплошная облачность, осадков не ожидается.
  • Ровно — 24°C, плотная облачность, возможна морось.
  • Ужгород — 19°C, облачно с прояснениями, осадки маловероятны.
  • Хмельницкий — 22°C, облачно, давление повышенное.

Рекомендации для жителей

Следует взять с собой зонт, особенно жителям Ивано-Франковска и Львова. Температура остаётся умеренной, но влажность высокая.

Ранее мы писали о том, Что такое циклон и антициклон простыми словами и зачем это знать.

Горячее за неделю

Политика

Российская армия впервые с начала войны нанесла удар по зданию Кабмина Украины: вспыхнул пожар

0
Россия нанесла ракетный удар по Украине 7 сентября. Повреждено здание Кабмина, горели крыша и верхние этажи. Пожар тушат спасатели.
Культура

Даша Квиткова выходит замуж за футболиста: кто её избранник и как развивались отношения

0
Даша Квиткова сообщила о помолвке с футболистом Владимиром Бражко и показала фото с романтического предложения.
Статьи

В какие криптовалюты инвестировать: новые криптовалюты 2025

0
Новые криптовалюты 2025 открывают уникальные возможности для инвесторов, сочетая инновации, сильные сообщества и высокий потенциал роста.
Общество

Какой лунный день 13 сентября 2025 года: что можно и нельзя делать по фазе Луны

0
13 сентября 2025 года — день честности и уединения: Луна убывает, в Близнецах, благоприятна для завершения дел и внутренней работы.
Экономика

Основатель корпорации Oracle Ларри Эллисон обошёл Илона Маска в рейтинге самых богатых людей мира

0
Ларри Эллисон стал самым богатым человеком мира, обогнав Илона Маска после роста акций Oracle и увеличения своего капитала на 101 миллиард.

Новое на сайте

Предыдущая статья
Какое значение аркана Королева Пентаклей в Таро: подробное толкование
Следующая статья
Какой курс валют на сегодня 12 сентября 2025 года в Украине: чем заканчивается финансовая неделя

Dnews.dn.ua - Это актуальные новости о политике, обществе, культуре, экономике и спорте, собранные нашими корреспондентами с различных уголков земного шара

Рубрикатор

Выбор редактора

Какой курс валют на сегодня 12 сентября 2025 года в Украине: чем заканчивается финансовая неделя

0
Актуальный курс валют на 12 сентября 2025 года в Украине: доллар, евро, злотый и другие валюты — данные банков и НБУ.

Польша экстренно собирает правительство из-за российских БПЛА: дроны пересекли границу ночью, аэропорт Жешува закрыт

0
В Польше закрыли аэропорт и собирают экстренное совещание из-за проникновения российских дронов в воздушное пространство.

Что значит, если выпал аркан Четвёрка Кубков: полная трактовка карты Таро

0
Четвёрка Кубков — это карта временной апатии, размышлений, отказа от предложений, иногда духовного пробуждения.

Присоединяйся!

Получите важные новости непосредственно в ваш почтовый ящик и оставайтесь на связи!

© Dnews.dn.ua. Все права защищены.