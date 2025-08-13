14 августа 2025 года в Украине ожидается стабильная летняя погода, с температурой от +15°C ночью до +30°C днем. Прогноз погоды будет отличаться по регионам, в зависимости от их географического расположения. DNEWS рассмотрит, какая погода ждет нас в разных частях страны.

Прогноз погоды по регионам Украины

Погода в Украине 14 августа 2025 года будет разнообразной, однако в целом можно ожидать комфортные температуры, подходящие для активного отдыха на улице. В зависимости от региона температура и другие метеорологические условия могут немного различаться. Переходя к конкретным городам, можно отметить несколько важных аспектов прогноза, которые важны для планирования дня.

Столичный регион: Киев

В Киеве температура будет колебаться от +18°C ночью до +25°C днем. Влажность утром составит 75%, но к вечеру она снизится до 46%. Ветер умеренный, с порывами до 3 м/с. Вероятность осадков составляет 2%, что обещает ясный и теплый день.

Западная Украина: Львов, Ивано-Франковск, Черновцы, Ровно

Львов : температура от +15°C ночью до +29°C днем. Влажность составит 92% утром и 46% днем. Осадки маловероятны — 2%.

: температура от +15°C ночью до +29°C днем. Влажность составит 92% утром и 46% днем. Осадки маловероятны — 2%. Ивано-Франковск : температура варьируется от +15°C ночью до +29°C днем. Влажность утром 80%, днем — 42%. Осадки — 2%.

: температура варьируется от +15°C ночью до +29°C днем. Влажность утром 80%, днем — 42%. Осадки — 2%. Черновцы : температура от +17°C ночью до +28°C днем. Влажность 49% днем, ветер — 2,4 м/с. Осадки — 2%.

: температура от +17°C ночью до +28°C днем. Влажность 49% днем, ветер — 2,4 м/с. Осадки — 2%. Ровно: температура от +15°C ночью до +28°C днем. Влажность днем — 39%, ветер слабый, вероятность осадков — 2%.

Центральная Украина: Полтава, Чернигов, Винница, Кропивницкий

Полтава : температура от +15°C ночью до +25°C днем. Влажность 38%, осадки — 2%. Ветер слабый, с порывами до 4 м/с.

: температура от +15°C ночью до +25°C днем. Влажность 38%, осадки — 2%. Ветер слабый, с порывами до 4 м/с. Чернигов : температура от +14°C ночью до +25°C днем. Влажность 86% утром и 44% днем. Осадки маловероятны — 2%.

: температура от +14°C ночью до +25°C днем. Влажность 86% утром и 44% днем. Осадки маловероятны — 2%. Винница : температура от +15°C ночью до +28°C днем. Влажность 38%, вероятность осадков — 2%. Ветер слабый.

: температура от +15°C ночью до +28°C днем. Влажность 38%, вероятность осадков — 2%. Ветер слабый. Кропивницкий: температура от +15°C ночью до +29°C днем. Влажность днем — 35%, вероятность осадков — 2%. Ветер слабый.

Южная Украина: Одесса, Херсон, Николаев, Запорожье, Кривой Рог

Одесса : температура от +21°C ночью до +29°C днем. Влажность 45% днем, осадки маловероятны — 2%. Ветер слабый.

: температура от +21°C ночью до +29°C днем. Влажность 45% днем, осадки маловероятны — 2%. Ветер слабый. Херсон : температура от +18°C ночью до +32°C днем. Влажность 48% ночью и 30% днем. Осадки — 2%.

: температура от +18°C ночью до +32°C днем. Влажность 48% ночью и 30% днем. Осадки — 2%. Николаев : температура от +19°C ночью до +33°C днем. Влажность 30%, вероятность осадков — 2%. Ветер слабый.

: температура от +19°C ночью до +33°C днем. Влажность 30%, вероятность осадков — 2%. Ветер слабый. Запорожье : температура от +17°C ночью до +28°C днем. Влажность 24%, вероятность осадков — 2%. Ветер слабый.

: температура от +17°C ночью до +28°C днем. Влажность 24%, вероятность осадков — 2%. Ветер слабый. Кривой Рог: температура от +15°C ночью до +30°C днем. Влажность будет варьироваться от 69% утром до 28% днем. Ветер слабый, осадки маловероятны — 2%.

Восточная Украина: Харьков, Донецк, Луганск, Днепр

Харьков : температура от +16°C ночью до +25°C днем. Влажность 42%, вероятность осадков — 2%.

: температура от +16°C ночью до +25°C днем. Влажность 42%, вероятность осадков — 2%. Донецк : температура от +15°C ночью до +28°C днем. Влажность 63% утром и 27% днем, осадки — 2%.

: температура от +15°C ночью до +28°C днем. Влажность 63% утром и 27% днем, осадки — 2%. Луганск : температура от +14°C ночью до +27°C днем. Влажность 71% утром и 57% днем. Осадки маловероятны — 2%.

: температура от +14°C ночью до +27°C днем. Влажность 71% утром и 57% днем. Осадки маловероятны — 2%. Днепр: температура от +17°C ночью до +27°C днем. Влажность 72% ночью и 26% днем. Вероятность осадков — 2%.

Народный прогноз погоды на 14 августа 2025 года

Согласно народному прогнозу, с 14 августа начинается подготовка к осени, и возможно появление первых ночных заморозков. Ожидаются перемены в погоде, с сильными порывами ветра и переменной облачностью.

Прогноз погоды на 14 августа 2025 года в Украине обещает быть преимущественно теплым с температурой от +15°C ночью до +30°C днем в большинстве регионов. Осадки маловероятны, а ветер будет умеренным. Это отличное время для активного отдыха на улице, несмотря на возможные перемены в погодных условиях.

Ранее мы писали о том, как пережить жару в городе: топ эффективных советов.